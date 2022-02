Lezersbrieven: maak ook plan voor coronaverdieners

Een klant in een PLUS-filiaal is voorzien van een Smart Distance Sensor, om de impact te meten van ingestelde coronamaatregelen op het gedrag van klanten. Beeld ANP

In zijn bijdrage pleit Tsjalle van der Burg voor het onderzoek naar een totaalplan voor prijskortingen bij toekomstige calamiteiten, in het bijzonder bij pandemieën, wanneer ondernemers als gevolg van overheidsingrijpen moeilijk of niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De kosten daarvoor zouden dan volgens hem gedragen kunnen worden door rijke partijen.

Dat lijkt mij een aardig onderzoek, maar wel met een eenzijdige opdracht. Er zal op zijn minst aan twee andere fenomenen aandacht geschonken moeten worden. Namelijk aan bedrijven die juist meer zijn gaan verdienen als gevolg van het overheidsbeleid (pakketdiensten, supermarkten, online­diensten, geneesmiddelenfabrikanten etc.) en aan de beroepsgroepen waarvan een extra inspanning noodzakelijk is voor de bestrijding van de calamiteit of die extra gevaarlijk werk moeten verrichten om het openbare leven in goede banen te leiden (zorgpersoneel, onderwijspersoneel, medische beroepen, reinigingsdiensten, etc).

De winst van bedrijven die extra cashen zou dan bijvoorbeeld met 50 of 75 procent kunnen worden afgeroomd als bijdrage in de financiering van tekorten elders. En degenen die tijdens de bestrijding van de calamiteit het land draaiende houden krijgen gedurende die periode een toeslag krijgen van 25 tot 50 procent op hun salaris. Gewoon, omdat dit goed is voor de moraal van dit land.

Henk Boersma, Maastricht

Verstappen vs. Wüst

Dat er nog veel varianten op de omikronvariant zullen volgen, is slecht nieuws maar voor de meeste lezers een open deur. Waarom krijgt dit onderwerp de grootste kop op de voorpagina, en wordt Ireen Wüst in een kadertje weggezet?

Ze heeft een ongeëvenaarde wereldprestatie geleverd, die het verdient om de voorpagina volledig oranje te laten kleuren. Max Verstappen hoefde maar één keer wereldkampioen te worden om paginagroot op de voorpagina te komen.

Bovendien kunnen we in deze tijden wel een keer wat relevant positief nieuws gebruiken, juist in de Volkskrant.

Falco Vriens, Tilburg

Gevangenisjaren

Ik las dinsdag in de column van Erdal Balci tot mijn verbazing dat zijn roman De gevangenisjaren (2021) nog in geen enkele krant besproken is. Ik heb enkele tientallen jaren beroepshalve boeken gerecenseerd en kan De gevangenisjaren van harte aanbevelen. Kort en krachtig: vier sterren. Minstens.

Inge van den Blink, Vleuten

Probleem van de vrouwen

In een scherpe analyse beschrijft Willem Vissers de cultuur die het bij Ajax mogelijk gemaakt heeft om lang weg te komen met ongepast, grensoverschrijdend gedrag. In de inleiding staat echter de frase ‘…een veranderend klimaat waarin ‘moet kunnen’ simpelweg niet meer wordt getolereerd door vrouwen.’ Waardoor ik me afvraag of we het probleem nou echt wel begrijpen. Hoezo ‘door vrouwen’? Vinden mannen dit wel normaal, gepast gedrag dat geen grenzen over gaat en stoppen we er nu dan maar mee omdat de vrouwen het maar vervelend vinden? Als wij mannen echt blijven denken dat dit eigenlijk een probleem van de vrouwen is, is het niet gek dat het zo lang doorwoekert. Ik denk er in elk geval niet zo over.

Bernard van Raaij, voetballiefhebber, voetbalvoorzitter en man, Nijmegen

Voetbalwereld

Grensoverschrijdend gedrag is binnen gehele internationale voetbalwereld ook het onbespreekbaar zijn van geaardheid.

Een veilige werkomgeving voor een ieder kan nu ingevuld gaan worden, want ook nalaten van gedrag kan grensoverschrijdend zijn.

Lisette Niemeijer, Schijndel

Succesvol

Het is opvallend dat er in verschillende artikelen (niet uitsluitend in de Volkskrant) zoveel aandacht gaat naar wat voor succesvolle directeur Overmars was voor Ajax. Je kan blijkbaar succesvol directeur zijn, zonder daarbij zorg te dragen voor een veilig werkklimaat.

Het bijkomende probleem van deze beschrijving is dat er eigenlijk wordt geïmpliceerd dat het toch zonde is dat Ajax zo’n geweldige directeur verliest doordat grensoverschrijdend gedrag niet langer getolereerd wordt - door vrouwen. Allicht zou het bericht moeten zijn dat Ajax een gebrekkige directeur verliest door zijn eigen grensoverschrijdende gedrag?

Nina Dikker, Dublin (Ierland)

Doelgroep

Wij hebben een idee voor Joris Luyendijk voor zijn volgende doelgroep: Nu hij de bankiers en de mannen met zeven vinkjes heeft gehad, kan hij zijn interviews wellicht gaan richten op de groep mannen die dickpics sturen en achteraf zeggen dat ze zich niet realiseerden dat ze hiermee een grens overschreden en zich nu kapot schamen?

Antoinette van der Maas, Wassenaar