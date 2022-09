Lezersbrieven: Links hoor je wel degelijk over de problemen in dit land

Lilian Marijnissen tijdens het PrinsjesdagProtest waar onder de leus: Nu is het genoeg, de SP actie voert voorafgaand aan Prinsjesdag. Beeld ANP

Teun van de Keuken klaagt over het gebrek aan samenwerking tussen de linkse partijen PvdA en GroenLinks (Maandag, 19/9). ‘Links hoor je nauwelijks’, terwijl het land ‘barst van de problemen’. Laat nu de SP, toch ook een nogal linkse partij, afgelopen zaterdag een forse demonstratie hebben gehouden op het Haagse Malieveld, waarbij een aantal van die problemen, onder andere de door Van de Keuken gesignaleerde wanverhouding tussen megawinsten van energiereuzen en de lege portemonnee van hun klanten, zeer nadrukkelijk aan de orde werden gesteld. Het is zowel de krant als Teun van de Keuken ontgaan.

De SP is zeker geen kartrekker bij linkse samenwerking en heeft evenmin volmaakte antwoorden als iedere andere partij. Maar dat ze zich actiever dan haar linkse collega’s heeft opgesteld in probleemdossiers als de gaswinnings- en toeslagenaffaire, is toch een onmiskenbaar feit.

Links hoor je dus wel degelijk.

Evert van Ginkel, Leiden



Moreel imperatief

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken is ervan overtuigd dat de meeste burgers het strategisch belang onderkennen van onze steun aan de oorlog in Oekraïne. Ik ben daar niet zo van overtuigd. Ik zie meer de gevolgen voor mijn eigen bescheiden portemonnee en maak me zorgen of ik de boodschappen en energie nog kan betalen.

Hoekstra noemt het een moreel imperatief dat we Oekraïne blijven steunen met wapens en andere middelen, om te laten zien dat imperialisme niet loont. Het klinkt allemaal heel goed bedoeld, maar een beetje meer analyse van het wereldtoneel had niet misstaan. De wereld zit helaas zo in elkaar dat imperialisme wel loont, en dat dictators ermee wegkomen tot het moment dat de eigen bevolking ze afzet. Ik zie dat met Poetin nog niet snel gebeuren of er moet een andere sterke man in Rusland opstaan.

Geopolitiek stelt het verdeelde Europa weinig voor. We hebben dus geen andere keuze dan ons aan te sluiten bij het Amerikaanse imperialisme. En dan maar hopen dat Donald Trump met zijn isolationisme niet wordt herkozen in de Verenigde Staten.

Martin van den Berg, Utrecht

Belasting

Belasting betalen is leuk én belangrijk, lees ik in de krant. Zou u dat onze koning duidelijk willen maken?

Sity de Boer, Alphen aan den Rijn

Belasting (2)

Belasting betalen is leuk, schrijft officier van justitie Martin Lambregts. Verderop in de krant lees ik dat Deloitte 6 miljoen euro krijgt voor het onderzoeksrapport over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Is er iemand die Lambregts kan uitleggen dat belasting betalen helemaal niet leuk is?

Bas Lauterslager, Baarn



Niets geleerd

Tijdens het opruimen kwam ik het boek Een tevreden natie: Nederland van 1945 tot nu tegen. Uitgegeven in 1993. Enkele passages vielen mij op: het milieuprobleem werd als een probleem van de jaren tachtig genoemd. Nederland had toen 14 miljoen varkens en 85 miljoen kippen – dit liet destijds 80 miljoen ton mest per jaar achter. Verder werden luchtvaart en overproductie in de tuinbouw als problemen gezien.

In de kersttoespraak van 1988 uitte koningin Beatrix haar bezorgdheid over menselijk egoïsme en heerszucht over medemens en natuur en dat de toekomst van de schepping zelf op het spel is komen te staan. We hebben niets geleerd.

Jan Slump, Groningen



Koers

De Ombudsman vindt het tijd voor een debat over de koers van de krant. Ik ook. Ik lees met instemming en soms met irritatie de Volkskrant. En die irritatie móét ook, is mijn mening. Daarom lees ik (eveneens met instemming of irritatie) losse nummers van De Groene en De Telegraaf en heb ik ook een abonnement op Elsevier.

Een kwaliteitskrant moet uitgaan van de brede nieuwsgierigheid van de lezer en geen zendeling zijn of worden van een zaligmakende sociaal-politieke opvatting. En ja: een algemeen sociaal accent mág – of móét. Dat wel. Prima zijn de artikelen die asociale tendensen fileren. Prima zijn de artikelen van Martin Sommer. Dáárom lees ik de Volkskrant. Wat mij betreft is de nieuwe koers nóg pluriformer, nóg analytisch-kritischer vanuit ‘links’, ‘midden’ en ‘rechts’ standpunt. Dan kan ik De Telegraaf én De Groene Amsterdammer in hun Primera-verkooprekje laten liggen.

Jan Eggens, Leimuiden



Tiener

Wat raar dat de Volkskrant schaker Hans Niemann van 19 jaar een tiener noemt. Tieners zijn tussen de 12 en 15 jaar, vanaf 16 ben je een jongere en vanaf 18 jaar volwassen. Stop de verkleutering.

Vera de Nijs, Amsterdam

Broddelwerk

In de Tweede Kamer wordt de nieuwe Pensioenwet behandeld en in de media verschijnen artikelen van pensioendeskundigen waarin deze wet ter discussie wordt gesteld.

Van de Kamerleden wordt verwacht dat zij een oordeel vellen over de juistheid van deze nieuwe wetgeving. Terwijl zij (op één na) niet beschikken over fundamentele pensioenkennis en veelal achter de politieke ideeën van hun partij aanlopen.

Elke politieke partij gaat er een plasje over doen en het gevolg is dat er broddelwerk wordt geleverd. Yuppen worden gepaaid met een eigen pensioenpotje en het vastleggen van de pensioengelden in de aandelenhype, waarover ze vervolgens geen zeggenschap krijgen. De Blackstones van deze tijd lachen in hun vuistje.

Welk probleem wordt er opgelost? De rentefluctuatie wordt ingeruild voor een aandelenfluctuatie: met andere woorden, er wordt een niet bestaand probleem opgelost.

Om nog maar te zwijgen over de kosten die het invaren van bestaande regelingen met zich meebrengt.

Miljarden verdwijnen als sneeuw voor de zon. Alleen al daardoor zal de garantie van minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat het nieuwe pensioen niet meer dan 5 procent lager mag uitvallen dan het oude pensioen, niet kunnen worden nagekomen.

Zelfs de bedenkers van het plan zijn niet in staat de wet op eenvoudige wijze uit te leggen: mijn vader heeft mij altijd voorgehouden: als het niet op één A4 past, moet je het niet doen. Een tweede wijsheid die hij me heeft meegegeven: als je niet begrijpt hoe het werkt, moet je er niet mee instemmen.

Ik hoop dat de Kamerleden deze wijsheden gaan toepassen.

Guus Schilderman, Leeuwarden