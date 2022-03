Lezersbrieven: Laat België dienen als inspiratie als het om lokale verkiezingen gaat

Burgemeester Marino Keulen spreekt kinderen in het Belgische Lanaken. Beeld ANP / Novum RegioFoto

Brief van de dag

Opvallend is dat lokale partijen beter dan landelijke er in slagen om de kiezer te bereiken. Misschien is het een idee om de inzet te verhogen en kan België dienen als inspiratie.

Daar wordt de burgemeester gekozen door de net gekozen raad uit haar eigen midden. Vaak is dat de leider van de grootste fractie, maar dat hoeft niet. Het kan ook de leider zijn van een meerderheidscoalitie.

In België gaan de lokale verkiezingen in de eerste plaats om het burgemeesterschap. Dat leidt niet tot ongelukken, want een niet-integere kandidaat wordt door de minister van Binnenlandse Zaken geweigerd. Het is uiteindelijk de minister die de burgemeester op voordracht van de raad benoemt.

Dankzij deze grote zichtbaarheid is er veel meer interesse van de burgers bij het lokale bestuur. Belgische kiezers kennen wel de namen van de lokale lijsttrekkers en waarvoor ze staan. Het zijn potentiële burgemeesterskandidaten en niet zelden uit de landelijke politiek bekende politici. Doordat bijvoorbeeld iedere Antwerpenaar weet dat de inzet is of Bart de Wever burgemeester mag blijven, is een hoge opkomst verzekerd.

Ik denk dat een door de raad gekozen burgemeester naast de wethouders ook bij ons de gemeentepolitiek van een broodnodig nieuw elan kan voorzien. Het zou het onzalige idee van een via parallelle verkiezingen gekozen burgemeester, die meteen gaat botsen met de ook gekozen wethouders, overbodig maken. Een door de raad gekozen burgemeester beschikt namelijk over een dubbel democratisch mandaat. Hij is gekozen door de burgers én door zijn mede raadsleden.

Julius op de Beke, Den Haag

Koninklijk

Soms geloof ik mijn eigen oren en ogen niet. Iedere dag hoop ik vurig dat er minstens een ‘staakt-het-vuren’ komt in het drama dat Oekraïne en haar bevolking treft. Tot mijn verbijstering lees en hoor ik dan tegelijkertijd hoe Joe Biden zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin omschrijft. Hij noemt hem een ‘oorlogsmisdadiger’ en een ‘moordzuchtige dictator’.

Onze eigen minister-president Mark Rutte noemde in een uitzending van Jinek Poetin ‘totaal paranoia’. Ontbreekt het Biden en Rutten aan iedere basale psychologische kennis? Juist als je een ander op persoonlijk vlak met de grond gelijk maakt, zorg je ervoor dat diezelfde persoon zich nog meer gerechtigd voelt tot destructief gedrag. Daar hebben we ook een Hollands spreekwoord voor: ‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen.’

Ik ben bang dat Biden en Rutte hun soort uitspraken vooral doen vanuit hun emotie en, zo vrees ik, vanuit populisme. Ze denken dat het hun eigen kiezers tevreden houdt. Of is het misschien ook een beetje stoere praat van kleine jongetjes die nog niet beter weten?

Het Kremlin reageert voorspelbaar: ‘Het zijn persoonlijke beledigingen die voortkomen uit irritatie, vermoeidheid en vergeetachtigheid.’

Ik hoop echt dat verantwoordelijke wereldleiders zich ook omringen door adviseurs die hen stimuleren tot ethisch gezonde communicatie die de kans op een ‘staakt-het-vuren’ juist vergroot. Alleen zo’n staakt-het-vuren kan het onbeschrijfelijke leed van zoveel mensen stoppen. Misschien kunnen de wereldleiders daarom een eeuwenoud Chinees gezegde ter harte nemen: ‘Zorg dat je verliezer een koninklijke weg terug kan vinden.’

Ard Nieuwenbroek, psychotherapeut in Sint-Oedenrode

Echte vluchtelingen

Bij het zien van de beelden van de oorlog in Oekraïne en de onafgebroken stroom van mensen die onderweg zijn, komen ook de beelden van Syrië weer indringend bij mij op.

De bombardementen op Aleppo, ook al door Rusland; de stroom mensen die door modder en kou strompelde; mensen die werden tegengehouden bij grenzen; vluchtelingen die achter hekken en prikkeldraad werden opgesloten; mensen die in bootjes aankwamen of in bootjes omkwamen.

Wat doet de oorlog in Oekraïne met de herinneringen van deze groep aan het oorlogsgeweld en de mensonterende situaties waarin zij op zoek naar veiligheid terechtkwamen?

Hoe is het in deze groep met de angst, nu datzelfde Rusland zoveel dichterbij steden bombardeert? Nu zijn er politici die spreken over ‘echte’ vluchtelingen. Wederom leed voor eerdere vluchtelingen, die in zulke barre omstandigheden hierheen kwamen op zoek naar veiligheid en een welkom.

Inge de Jong, Nijmegen

Nobelprijs

Ruud Joppen stelt in zijn brief dat Zelenski de nieuw in te stellen Nobelprijs voor de Dapperheid moet winnen (O&D, 18/3). Het lijkt me dat ook de duizenden Oekraïense mannen die naar het front gaan, die Nobelprijs voor Dapperheid verdienen.

Paul Verhaagen, Hasselt

Gezondheidszorg

In het uitgebreide interview met Ernst Kuipers komt de huisarts niet een keer voor (Zaterdag, 20/3). De eerstelijnszorg lijkt voor de minister niet te bestaan. Treurig en zorgelijk, aangezien de huisarts met een minimaal budget nog steeds het overgrote deel van de patiënten behandelt.

Ernst Graff, huisarts, Leeuwarden