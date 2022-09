Lezersbrieven: Koop een geruimd pluimveebedrijf ook gelijk uit

Pluimveehouderij in Spoordonk. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Toen ik onlangs het uitstekende tv-programma Nederland is vol over dieren had gezien (aflevering 2), vernam ik tegelijkertijd in het nieuws het grote aantal slachtoffers door het vogelgriepvirus H5N1 in Groningen en Overijssel. Nederland heeft circa 100 miljoen pluimveedieren en daarvan zijn er nu, sinds oktober 2021, volgens de rijksoverheid ruim 4,5 miljoen vanwege het virus gedood. En het einde is nog niet in zicht.

Als je de stikstofuitscheiding van de pluimveesector in acht neemt, volgens het CBS meer dan 50 miljoen kilo per jaar, kan de overheid dan niet alvast beginnen met de noodzakelijke reductie van die veestapel door elk door vogelgriep getroffen bedrijf verplicht uit te kopen? Want alle gedode dieren worden anders weer vervangen.

Bij de nertsenhouderij is het vanwege het covid-19-virus ook gelukt.

André van den Berg, Hengelo

Privé solarparkje

Monumenten mogen geen zonnepanelen op het dak. Een lekker vuurtje stoken mag natuurlijk ook niet in een kasteel. Afgezien van het feit dat dat ook niet bepaald klimaatneutraal is. Maar: zonnepanelen hoeven toch niet per se op het dák. Offer de moestuin van zoiets als Landgoed Haarzuilens op en leg een privé solarparkje aan. Nuttig doel voor een nationale loterij. De rode kool groeit zo weer terug als er een betere oplossing uitgevonden is.

Elly van den Boom, Den Haag

Drie zetels

Schot in de roos, het artikel ‘Geef de eilanden zetels’ van Sheila Sitalsing. Wie ooit in ‘de West’ is geweest moet dit allemaal bekend voorkomen, niettemin is het goed dat het weer eens naar voren wordt gehaald. De desinteresse voor en het gebrek aan kennis over de Antillen zijn stuitend. Evenals het gemis aan actieve herinnering over wat er zich in het verleden allemaal heeft voorgedaan.

Het is net als met Groningen: het speelde niet zo in Den Haag. De aanbevelingen die de geïnterviewden Oostindie en Veenendaal doen, zouden een eerste actie moeten zijn. Doe er je voordeel mee, volksvertegenwoordigers, om te beginnen met drie zetels in de Tweede Kamer voor de Antillen. Hopelijk slijt daarmee het wederzijdse onbegrip. De West is zo bijzonder, daar moet je vol echte bekommernis mee omgaan.

Vic Wendel, Roosendaal

Frank, Hillesum, Michaelis

Dank voor de bespreking van het boek over Etty Hillesum. Vooral nu fascisme weer gepromoot wordt, kunnen we niet genoeg stilstaan bij de gevolgen ervan.

Wat me al jaren opvalt, is dat het oorlogsdagboek van dichteres Hanny Michaelis veel minder bekend is. Zeer ten onrechte, want het is een aangrijpend werk, van een jonge vrouw die haar leeftijd qua moreel inzicht en schrijverschap ver vooruit was.

Anne Frank, Etty Hillesum, Hanny Michaelis: de Grote Drie. Bespreekt u Hanny Michaelis’ oorlogsdagboek ook weer eens? Het is nodig.

René Dijkgraaf, Harderwijk

Russen (1)

Rusland mobiliseert. We zien op tv veel Russen protesteren en vertrekken (‘vluchten’) naar een buitenland. Gaan we deze vluchtelingen ophalen zonder dat dit illegale mensenhandel is? Zijn deze Russen welkom voor opvang in onze regio, evenals de Oekraïense vluchtelingen? Krijgen de Russen dan dezelfde faciliteiten als de Oekraïners? Er zijn nu 78.420 Oekraïners opgevangen in Nederland. De Russische bevolking is 3,2 maal zo groot.

Nog een vraag: gaan we dan door vluchtelingen uit andere landen als tweederangs vluchtelingen te beschouwen die van grasveld naar tent naar boot naar azc worden verplaatst, en één tot drie jaar moeten wachten op een besluit en op recht op werk?

Roelof Heyser, vrijwilliger inburgering, Almere

Russen (2)

Een enkele vliegticket voor een vluchtende Rus naar Dubai kost hem maar liefst 17.000 euro. Naar Armenië en Belgrado 10.000 dollar. Vliegtuigmaatschappijen opereren klaarblijkelijk niet anders dan de eerste de beste mensenhandelaar. Graag een lijstje van deze maatschappijen. Gewoon, om te onthouden.

Richard Koopman, Oss