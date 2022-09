Lezersbrieven: Is Nederland eigenlijk nog wel een rechtsstaat te noemen?

Beeld ANP

Het kabinet hekelt terecht de problemen met de rechtsstaat in Polen en Hongarije. Maar enkele maanden geleden zag het OM Oost-Nederland door een tekort aan rechters af van vervolging in 1.500 zaken, en nu weer heeft het OM Den Haag gevraagd ruim vijftig straf- en ontnemingszaken te beëindigen wegens gebrek aan capaciteit.

Hoewel zowel bij het OM als bij de rechterlijke macht gewerkt wordt om de tekorten op te lossen, zou het me niet verbazen als in de nabije toekomst zaken definitief van de rol verdwijnen. Dat is nog afgezien van de tekorten bij de politie, waardoor er überhaupt minder gehandhaafd en vervolgd wordt. Kun je in Nederland dan nog wel spreken van een functionerende rechtsstaat, of is deze inmiddels toch wel stevig aan het wankelen?

Albert Willem Knop, Horn

Meer werken?

Er wordt gesuggereerd dat het wat aan de werknemerstekorten doet als vrouwen meer gaan werken. O wacht, nee, jonge vrouwen kunnen dat niet, omdat er te weinig mensen in de kinderopvang werken. Dan de kinderen maar naar oma toe.

Oudere vrouwen moeten meer gaan werken. Wie past dan op de kleinkinderen? Wie doet de mantelzorg waarvoor geen zorgmedewerkers meer zijn? Oudere vrouwen hebben geen tijd om meer te gaan werken. Die lopen zich noodgedwongen allang het vuur uit de sloffen.

Sanne Steers, Veldhoven

Ede

Blij verrast vernam ik dit weekend dat nu ook Ede een ‘pride evenement’ heeft, ja, zelfs een ‘pride kerkdienst’. Het palindroom van Hugo Brandt Corstius ‘Mooie zeden in Ede, zei oom’ is bewaarheid geworden.

Hans Maier, Nijmegen

IJssellinie

Ik lees het artikel over de IJssellinie. Moet denken aan onze vriend Oleg uit Wit-Rusland, eertijds onderdeel van de Sovjet-Unie. Oleg heeft in het Rode Leger gediend. Van tijd tot tijd vraagt hij lachend: ‘Vertel nog eens dat jullie bang waren dat het Rode Leger naar West-Europa zou komen.’ En na mijn antwoord volgt dan steeds een hartelijke lach: ‘Ik heb in het Rode Leger nooit een vrachtauto gezien die het zou halen!’

Fred Kelpin, Maastricht

Marktwerking

Wat een goed interview met de directeur van zorgverzekeraar DSW. Hij legt haarfijn uit hoe het zit en waar het fout gaat. Het erge vind ik dat we dat inmiddels al decennia weten, maar de trein van de schaalvergroting en marktwerking dendert gewoon door. Zorgverleners pas op uw zaak en kom er tegen in verweer, want zelfs met een minister uit uw sector gaat het toch weer mis.

Maria Zaal, Almere

Ouderbijdrage

Toen mijn zoon op de middelbare school zat, heb ik altijd geweigerd de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage te betalen (Column Aleid Truijens, 27/9). Deze was onder meer bedoeld om proefwerkpapier van te vergoeden. Ik was van mening dat de reserves eerst maar eens moesten worden opgemaakt alvorens nieuw geld te vragen. Er kwam zelfs iemand van school bij ons thuis om ons toch over te halen te betalen.

Ons kind is een jaar ziek thuis geweest, geveld door een virus. We hebben toen niemand gezien van school.

Sylvia Scholder, Dieren

Nobelprijs

Max Pam schrijft in zijn column over ‘Linus Pauling, die – naar ik meen – de enige is die de Nobelprijs twee keer heeft gekregen.’ Sorry Max, maar dan ben je toch echt John Bardeen, Frederick Sanger en (godbetert) Marie Curie vergeten.

Kees Couprie, Zoetermeer

Dart (1)

De crashtest van een planetoïde en een door de mens afgeschoten projectiel is glansrijk geslaagd. Met de opgedane kennis kan (mogelijk) in de toekomst de baan van een stuk ruimtepuin veranderd worden.

Dat is mooi. Maar kunnen we ons nu weer concentreren op de catastrofe die zich op dit moment voltrekt: het door de mens veroorzaakte verlies van biodiversiteit en de ineenstorting van ecosystemen? Deze ‘planetoïde van binnenuit’ lijkt mij wat urgenter.

John Tampoebolon, Kranenburg (Duitsland)

Dart (2)

Dart vliegt zichzelf te pletter op het oppervlak van planetoïde Dimorphos. Sonde.

Marcel Verspeek, Rotterdam

Kwijt

En wederom is iets kwijtgeraakt in Den Haag (rapport over mogelijke oorlogsmisdaden door Australische soldaten in Uruzgan). Hoezo kwijt? Dat rapport is natuurlijk zoals gebruikelijk meteen gearchiveerd. Ik zou willen aanraden eens in de la, onder het tapijt of in de doofpot te kijken. Wie weet wat daar nog meer tevoorschijn komt.

Willem Dekker, Son en Breugel

Politiek kent nu een andere verdeling

Maarten van Gulik schreef een treffende Brief van de dag over de benaming van bepaalde rechtse politieke partijen als radicaal. Hij is daarnaast van mening dat we ‘het beestje bij de naam’ moeten noemen, oftewel conservatief in plaats van rechts, naar het kwadrant van politicoloog André Krouwel.

Over dat laatste wil ik opmerken dat de betekenis van ‘rechts’ door de geschiedenis heen is veranderd. Het eerste rechts was de conservatieve kant van het Franse parlement. Later verschoof de links-rechtsverdeling van de politiek naar de sociaal-economische tegenstellingen van de 19de en 20ste eeuw.

Ik zie echter een nieuwe verdeling opduiken, de (deels fictieve) tegenstelling van de geglobaliseerde, veelal stedelijke bevolking en de eerder landelijke bevolking, die niet mee kan komen met de globalisatie. De nieuwe strijdthema’s die de parlementen in deze 21ste eeuw verscheuren zijn milieu, immigratie, Europese Unie, et cetera.

Zij die minder van het zojuist genoemde willen, zijn naar mijn mening het ‘nieuwe’ rechts, onder wie de PVV en Fratelli d’Italia in de uiterste hoek.

Jan van den Hombergh, Mannheim (Duitsland)