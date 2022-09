Lezersbrieven: In dit land hebben de grootste schreeuwers steeds vaker de overhand

Boerenprotesten op de A50 bij Apeldoorn. Boeren gooide er mest, hooibalen en autobanden op de snelweg. Beeld Luciano De Graaf

Gevoelsmatig dacht ik dat het niet eerlijk was om belasting te betalen over niet ontvangen rente, ik betaalde echter wel. Dat was oerdom, want hoewel ook de Hoge Raad vond dat het niet eerlijk was, besloot onze regering alleen diegenen de teveel betaalde belasting terug te betalen, die geprotesteerd tegen de aanslag, maar sukkel die ik ben, heb ik dit nagelaten en mijn aanslag betaald.

Ook dacht ik, 83-jarige grootmoeder, het recht te hebben te demonstreren voor een beter klimaat voor mijn kleindochters. Voor de demonstratie was toestemming verleend. Toch kwam de politie erbij en werden we weggestuurd. Weer dom gedaan.

We hadden met rollators en scootmobiels tegen de deuren en ramen van het Tweede-Kamergebouw moeten rammen. Dan hadden we respect gekregen.Voor de toekomst van dit land en zijn bewoners, waar het recht van de grootste schreeuwer steeds vaker de overhand krijgt, vrees ik het ergste.

Danny Ruevekamp, Laren

Max

Max Verstappen is trots om Nederlander te zijn, zo zegt hij tegen de pers. Max is kennelijk niet trots genoeg om in Nederland belasting te betalen. En het feit dat hij in Monaco woont, zodat hij in Nederland niet belastingplichtig is, was voor de koning kennelijk geen beletsel Max een lintje te geven.

Marie-France Admiraal, Vught

Koopkracht

Ik ben geen econoom, dus ik zal niet heel verbaasd zijn als ik er toch naast zit wanneer ik zeg dat het helemaal niet de bedoeling moet zijn om de koopkracht van de burger te herstellen. We consumeren namelijk veel te veel. Bijvoorbeeld: ‘De vliegtickets worden onbetaalbaar!’ Ja, en dat is juist de bedoeling.

Ruud van der Weele, Zoelmond

Levenseinde

De reportage in het Magazine illustreert nog eens hoe krampachtig onze wetgeving nog altijd omgaat met het levenseinde. ‘Uitzichtloos ondraaglijk lijden’, hoe verzin je zoiets? Hoe lang laten we een gelovige minderheid ons het recht op zelfbeschikking nog ontnemen?

Om te beginnen zouden we, in navolging van landen om ons heen, kunnen stellen dat het levenseinde onlosmakelijk deel uitmaakt van het leven zelf, en dat aldus de persoon in kwestie de enige is die daarover beslist.

Henk Vrins, Naarden

Levenseinde (2)

Na het lezen van het mooie, herkenbare en aangrijpende artikel over euthanasie ben ik opnieuw gesterkt in mijn overtuiging, dat we als mensen autonoom moeten kunnen beslissen over ons eigen levenseinde zonder tussenkomst van artsen of hulpverleners.

Op 10 oktober vindt in Den Haag de behandeling plaats van het proces dat de Coörporatie Laatste Wil tegen de Staat is begonnen inzake het verbod op hulp bij zelfdoding. Fantastisch wat het Expertisecentrum Euthanasie doet en heeft gedaan. Het wordt hoog tijd dat er een grote stap voorwaarts wordt gezet en dat we zelf kunnen beslissen over ons levenseinde en dat we daarbij kunnen beschikken over humane middelen daartoe.

Johan Koeleman, Ooij

Kieren dichten

Het dwingen tot dichten van alle kieren, zoals A. van Mourik voorstelt, is ingegeven door de vele adviezen daarover, ook van MilieuCentraal, maar dat geldt hoofdzakelijk voor woningen met mechanische ventilatie. Het energieloket in West Betuwe geeft misschien verkeerde voorlichting. Ventilatie is noodzakelijk voor een goed binnenklimaat, voldoende zuurstof, minder fijnstof en minder covid. Een lagere kamertemperatuur en goed isoleren levert veel meer energiebezuiniging op.

Wanneer een woning beter wordt geïsoleerd, moet juist goed gekeken worden hoe de ventilatie dan gebeurt. Alle kieren dicht en een slecht binnenmilieu levert dan meer grieppatiënten op. Maximale verhuurprijzen per energielabel (ventilatie is een onderdeel) is een duurzamer middel om energie te bezuinigen.

Sjoerd Nienhuys, adviseur woonenergie, Hilversum

Rare foto’s

Gedurende langere tijd verbaas ik mij over de foto’s die bij redactionele artikelen worden geplaatst. Mensen worden niet meer gewoon op een stoel gefotografeerd, maar ze worden er kunstig omheen gedrapeerd, liggen in een onmogelijke houding op de vloer of staan op een andere manier niet ontspannen op de foto. In het weekend krijgen we een inkijkje bij een Nederlandse familie waarbij een kind zomaar ‘gezellig’ op het aanrecht zit (welke ouder vindt dat goed?) om een boek te lezen.

Ik kan het allemaal wel aan, maar vandaag besloot ik toch maar in de pen te klimmen. Een foto van een advocaat in toga met teenslippers die frivool laat zien wat hij eronder draagt. Zijn Speedo is me gelukkig bespaard gebleven. Ik zal wel een oude chagrijnige man zijn. Het zij zo.

Frank Bulthuis, Leusden