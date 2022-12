Lezersbrieven: In de kern is er iets mis in dit land

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra noemt racisme op zijn departement ‘confronterend en pijnlijk’. Beeld Arie Kievit

De kern van het ministerie van Buitenlandse Zaken is kunnen omgaan met de diversiteit van andere culturen. Uitgerekend daar doen ze systematisch aan racisme, discriminatie en uitsluiting. De kern van het ministerie van Financiën, is zorgen dat het geld bij de juiste mensen terecht komt. Uitgerekend daar hebben ze een toeslagenaffaire.

De kern van een premier is dat hij een hoeder van de trias politica is. Uitgerekend hij verwijdert dagelijks zijn sms’jes, heeft op cruciale momenten last van zijn actieve herinnering en zoekt een functie elders voor kritische Kamerleden.

De kern van een verzorgingsstaat is dat niemand door het ijs zakt. Uitgerekend hier voorspelt het Centraal Planbureau een verdere daling van de arbeidsinkomensquote. Vermogende aandeelhouders worden rijker terwijl hardwerkende mensen armer worden.

En dan zijn wij verbaasd dat extreemrechts een kans ziet.

Marjolijn van Oordt, Amsterdam



LEZERSOPROEP Van de oorlog in Oekraïne tot een energiecrisis, van stikstofcrisis, zorgcrisis en woningmarktcrisis tot klimaatcrisis, vluchtelingencrisis, koopkrachtcrisis en personeelscrisis: 2022 was een jaar vol crises. Welk opiniestuk, essay, boek, welke column, lezersbrief of denker bood u dit jaar een inzicht of idee dat u op de been hield? Wat was dit idee of inzicht? Waarom bleef uitgerekend dit idee of inzicht u bij? Stuur voor 19 december uw bijdrage in max. 120 woorden naar brieven@volkskrant.nl. Een selectie zal in de laatste week van het jaar worden gepubliceerd.

Vlaggetjesjaar

Mooi essay over het vlagvertoon (V, 13/12). Ik associeer de omgekeerde Nederlandse driekleur vooral met domheid, dualisme en onzinnige strijd. In plaats van mij aan dit vertoon te ergeren heb ik besloten mij hiervan te distantiëren en dit vertoon volledig te negeren. En dat voelt goed.

Jan R. van der Steeg, Veldhoven

Steekpenningen

De in beslag genomen miljoenen van de steekpenningaffaire in het Europees Parlement verdwijnen hopelijk niet ergens in de ambtelijke Europese molen. Het zou mooi zijn als dat geld zo snel mogelijk wordt overgemaakt naar de slachtoffers en nabestaanden van de arbeiders die hebben meegewerkt aan de bouw van de stadions in Qatar. Dát zou pas een statement zijn dat onze democratische standpunten verduidelijkt.

Willy van der Linden, Bellingwolde

Pensioen

De Nederlandsche Bank helpt de politiek om het nieuwe pensioenstelsel erdoor te drukken, door te berekenen dat pensioenen er dan op vooruit gaan (Voorpagina, 13/12). Dat komt doordat in het nieuwe stelsel met rendement in plaats van rente wordt gerekend. Dat had ook in het huidige stelsel gekund, door in de rekenrente (ook) rekening te houden met (verwacht) rendement. De enorme kosten en risico’s van de ombouwoperatie ten laste van het pensioenvermogen kunnen dan worden vermeden.

Nico Medema, Aadorp

Schoner

Het artikel ‘Er is zoveel toegestaan in het voetbal’ doet suggesties uit andere sporten om de vuiligheid op het voetbalveld te bestrijden. Die suggesties zijn zinloos. Genoemde sporten zijn allerminst vrij van geweld. Zelf ben ik vanuit het ijsdansen een groot voorstander van het invoeren van een jury die het spel van punten voorziet op bijvoorbeeld techniek (Messi), het aanvallend spel (Messi), de verdediging (Van Dijk), fair play (?), et cetera. Op de elementen van schoonheid van het spel dus. Doelpunten tellen ook mee in de eindbeoordeling, maar zijn niet allesbepalend. Alleen de juryleden zijn dan nog omkoopbaar.

Hiltjo Walma, Zwolle

Grafkelder

Onder de Nieuwe Kerk in Delft is de grafkelder van de familie Van Oranje-Nassau uitgebreid (Ten eerste, 13 december). Daartoe zijn bestaande graven geruimd, waarbij ‘restanten zonder waarde worden herbegraven.’ De stoffelijke restanten van de koninklijke familie hebben blijkbaar juist erg veel waarde, gezien de ingreep à 4.100.000 euro, die volgens de architect niet zonder risico was op schade aan dit 14de-eeuwse rijksmonument.

Wim de Koning Gans, Den Haag

Moed

Een vriendelijk verzoek: zou u willen stoppen met de term ‘(diep) door het stof gaan’ als iemand, bijvoorbeeld van de regering maar zeker ook bij anderen hun excuus aanbieden voor iets wat ze verkeerd van zichzelf vinden? We zien het in artikelen en het is inmiddels ook al doorgedrongen in de column van Bert Wagendorp.

Je excuus aanbieden getuigt van zelfinzicht en soms van moed en niet van vernedering. Het zou in deze tijd van uitvergroten en taalgebruik dat leidt tot verdergaande polarisatie de Volkskrant tot eer strekken als zij hier niet aan meedoet.

Marjan Schreurs, Blaricum

Cadeau

In februari van dit jaar heeft de stichting ‘Geef een boek cadeau’ aan achthonderd leerlingen van groep 8 en alle eerstejaars van middelbare scholen in Noordwijk gratis een exemplaar gegeven van Het Achterhuis van Anne Frank.

Na lezing van de Brief van de Dag van Nynke Kloppenburg roep ik het kabinet op om de educatieve Tekst in Context-editie van Anton de Koms boek Wij slaven van Suriname van Henna Goudzand Nahar en Michiel van Kempen aan een grotere groep jongvolwassenen cadeau te geven. Laten we zeggen de eerstejaars van alle middelbare scholen.

Kees Smit, Boskoop