Lezersbrieven: Ik wil geen hekken, ik wil geen wolf

Pieter van Noord dumpt dode schapen bij het provinciehuis van Drenthe in Assen als verweer tegen de wolf. Beeld ANP

Als inwoner van de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld word ik direct ­getroffen door de aanwezigheid van de wolf in mijn omgeving. Dagelijks word ik geconfronteerd met beelden van dode ­dieren. Maar ook van nog levende dieren die aangevreten of half opgegeten zijn en door dierenartsen moeten worden afgemaakt.

Er is geen mogelijkheid om onze dieren – hobby of productie – te beschermen ­tegen de wolf, behalve door ze 24/7 op stal te ­zetten. Alle adviezen en oplossingen die worden aangedragen door de wolfvoorstanders zijn een idee-fixe, het is wensdenken, losgezongen van elke vorm van realiteit.

Mijn leven is ontwricht. Er lopen wolven rond waar ik wandel met mijn hond en waar kinderen in de bossen graag hutten bouwen. Alle gesprekken gaan alleen nog maar over de wolf. Wij praten niet meer over dagelijkse dingen, zoals de kinderen, dieren, moestuinen, Kerst of koken. We hebben het alleen nog over hekken: hoe hoog ze moeten worden, hoeveel volt erop moet staan, hoe diep ingegraven, hoe ver overhangend en of dat allemaal wel mag van de gemeente. Ik wil mijn leven terug.

Ik woon niet op de Hoge Veluwe of dicht bij het Drentse of Friese woud. Ik woon op 100 meter van een snelweg tussen Meppel en Steenwijk. Ik ben de wolf zelf al twee keer tegengekomen en er zijn talloze ­meldingen.

Ik wil geen hekken, ik wil geen wolf.

Anneke Veltman, Havelterberg

Excuses

Er komen excuses voor het slavernij­verleden. De af te leggen routes van excuses moeten in onderling overleg uitgestippeld worden. Na excuses zijn we niet klaar en zullen talrijke momenten van reflectie ons nog dieper doen beseffen hoe verschrikkelijk slavernij is.

Excuses aan wie? Postuum aan de toenmalige tot slaaf gemaakten, aan nabestaanden, aan mensen die nu nog last ervaren van racisme en discriminatie die mede gebaseerd zijn op de slavernij. Maar ook in de richting van vele ­anderen, want de afschaffing van de ­slavernij is een mijlpaal in de wording van ons land en samenleving. Reden waarom Keti Koti een nationale feestdag mag worden, want de afschaffing van de slavernij is een groot goed voor ons allemaal, voor onze identiteit, voor ons toenemend vermogen tot kritische omgang met het verleden, voor ons gevoel van eigenwaarde.

Wij allen zijn bevrijd van dat onrechtvaardige, mensonterende systeem van uitbuiting. Van dat systeem zijn we bevrijd en na excuses en reflecties kunnen we elkaar feliciteren en vervolgens met elkaar die bevrijding vieren en gaandeweg komen tot verzoening. Verzoening vereist oprechte erkenning. En dan is het ook tijd om ons gezamenlijk in te spannen om huidige vormen van slavernij te bestrijden. Want we weten: we hebben niet alleen een slavernij­verleden, maar ook een slavernijheden.

Luc Meuwese, Den Haag

Excuses (2)

Voor de personen die de gevoeligheden rondom de excuses voor het slavernij verleden niet (willen) begrijpen: stelt u zich voor dat de regering eenzijdig had besloten om niet op 4 mei maar op 4 januari excuses aan te bieden voor de rol van overheidsapparaten tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat Job Cohen naar ­voren was geschoven deze excuses te ­maken. De rapen waren gaar geweest.

Meraud de Rooij, Amsterdam

Excuses (3)

Excuses maak je uit compassie voor de ontvanger. De ontvanger bepaalt ook het gehalte aan waarachtigheid. Dan helpt het niet om zonder goed overleg met een rondreizend bewindspersonencircus op een willekeurige 19 december excuses aan te gaan bieden. Nu moeten Rutte c.s. zelfs excuses aanbieden voor het rommelige excusesproces. Hoe maak je dat weer goed? Er is maar één manier: ruimhartig! Ik denk dat alleen de koning het nog goed kan maken. Rondje Cariben en Suriname. Wel de Gouden Koets thuislaten.

Jan Lantink, Nijmegen

Paus

Paus Johannes Paulus II is in 2014 heilig verklaard. Naar nu blijkt heeft hij als ­bisschop in Krakau jarenlang bij kindermisbruik door priesters van zijn bisdom de (veroordeelde) daders weggepromoveerd zodat zij elders hun criminele ­gedrag konden voortzetten. Het zou derhalve goed zijn als Johannes Paulus II in 2023 schijnheilig verklaard wordt.

Dirk Scholten, Tytsjerk

Zonnebloem

Op de school waar ik als docent werkte, hanteerden we de gedachte dat een zonnebloem niet harder groeit wanneer je hem iedere dag opmeet. Hij groeit als je hem licht, ruimte, steun en voeding geeft. En natuurlijk wil je op bepaalde momenten checken of je leerling twintig Franse woordjes kan leren of een stuk kan samenvatten. Maar dat hoef je niet iedere week te checken.

Ellij Rooijakkers, Tilburg

Sociale media

Wat me opvalt in de berichtgeving over de psychische klachten bij jongvolwassenen (column Asha ten Broeke is dat er nauwelijks wordt gesproken over de terreur van sociale media. Laten we het feit dat een puberhoofd nooit meer uitstaat eens op de eerste plaats zetten als oorzaak van die klachten. Op school hoeft echt niet meer te worden gepresteerd dat twintig jaar geleden. Dat moet wél op sociale media. En ja, de overspannen verwachtingen van de ouders staat op nummer twee.

Nicolette Kuijlaars, docent Nederlands, Eindhoven

Stelselmatige roofzucht

Al jaren (en jaren) wordt er gesmeekt om lagere belasting op arbeid en hogere op vermogen. Die bede wordt door de overheid hooghartig genegeerd. Nu blijkt dat de aandeelhouders een groeiend aandeel van de economische winsten toebedeeld krijgen, ten koste van de arbeiders (die het geld voor de aandeelhouders verdienen). Het volk wordt zoet gehouden met toeslagen en tijdelijke uitkeringen. ‘Maar daar kunnen we niet eindeloos mee doorgaan’, zegt de neoliberale macht dan. Wanneer maken we een einde aan deze stelsel­matige roofzucht?

Frits Hendrik Emmerik, Den Haag