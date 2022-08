Lezersbrieven: Ik noem mezelf een pragmatariër

Een gezin eet Hollandse kost. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als Brabander ben ik opgegroeid met dagelijks vlees op tafel: zowel bij de warme maaltijd (bij de aardappelen) als vleeswaren voor op brood. De laatste maanden consumeer ik, dankzij mijn vrouw en kinderen, veel minder vlees en probeer ik alternatieven.

Tegenwoordig dient iedereen een label te dragen afhankelijk van wat deze persoon eet (en niet eet): denk aan vegetariër, veganist, flexitariër en pescotariër.

Ik vind geen enkele van deze labels van toepassing op mezelf, omdat ik gewoon eet wat me het beste uitkomt en/of mij wordt voorgezet.

Ik ga daar pragmatisch mee om en noem mezelf daarom ook wel een pragmatariër: vaak groente, heel soms vlees, wat de pot ook schaft. Niet de ingrediënten uitpluizen, niet zeuren over de smaak en niet blijven verlangen naar wat ‘ons moeder’ kookte.

Uiteindelijk eet ook de pragmatariër minder vlees, en daar gaat het om.

Pieter van der Heijden, Tilburg

Ik verwelkom

Tv-programma’s, waarin mensen een nieuw bestaan opbouwen of hun geluk zoeken in het buitenland, zijn enorm populair. Ik Vertrek, BenB Vol Liefde, Een nieuw leven in de zon, Het Roer Om, maar ook al Chateau Meiland en Hoe gaat het nu met… worden door miljoenen Nederlanders bekeken.

Ondernemende Nederlanders in het buitenland hebben onze sympathie, gunnen we allemaal geluk, een neiuwe partner, een nieuw bestaan. Zodra buitenlanders dat in Nederland proberen, roept dat weerstand en verzet op. Wellicht moet er een nieuw tv-format worden ontwikkeld: Ik Verwelkom.

Ad van Dam, Amsterdam

Verdrag

Het VN-vluchtelingen verdrag dat steeds wordt aangevoerd als basis voor onze asielopvang stamt uit 1951, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Niemand had toen de enorme toename van het vliegverkeer voorzien noch de explosie van de wereldbevolking. Verdragen worden aan de lopende band herzien. Waarom dit verdrag niet, waardoor nu migranten uit landen als Pakistan en Nigeria hier moeten worden opgevangen?

Ernst van den Doel, Soest

Zonnestraal

‘Het nieuws brak als een zonnestraal door de donderwolken van kolkend wereldleed…’ bleken de eerste woorden van een column over het verdwijnen van het boodschappenkarretjemuntje (bestaat dat woord?). Zoals gewoonlijk maakte Sylvia Witteman mij aan het lachen. Maar deze heerlijke, bombastische opening verdient een speciale vermelding.

Erik van der Goot, Eindhoven

Pyromanen

‘Het is mijn taak om leraren te helpen.’ Hartverwarmende woorden van onderwijsminister Dennis Wiersma die mijn lerarenhart sneller doen kloppen. Toch vrees ik dat Wiersma straks in het lange rijtje falende onderwijsministers terecht komt. Hij weigert immers te tornen aan de oorzaak van de onderwijscrisis: de grote vrijheid van onderwijsbesturen. Al dertig jaar bewijzen zij de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs domweg niet aan te kunnen.

Erop vertrouwen dat besturen de crisis kunnen oplossen is als verwachten dat pyromanen goede brandweercommandanten kunnen zijn.

John Arts, leraar, Nijmegen

Rellerig

Het rellerige stuk van Otgaar, Van Koppen en Vredeveldt over het vermeende gevaar van Bessel van der Kolks optreden in Zomergasten leert mij dat zij diens boek The Body Keeps the Score niet hebben gelezen en hun opvattingen over traumabehandeling sinds Freud niet meer hebben bijgesteld. Psychologen praten mensen geen trauma’s aan, laat staan nepherinneringen. Ja, tijdens een traumabehandeling komen soms onverwachte nieuwe beelden, et cetera, naar boven. De therapeut zal dan zeggen: ‘We zijn geen detective, we weten niet of het waar is of niet. We weten alleen dat jij er last van hebt en daar gaan we wat aan doen.’ En dat lukt ze vaak ook nog.

Elke Meiborg, EMDR-therapeut, Morpeth, Engeland

Gasinkoop

Pieter Klok vraagt zich af waarom niet net als tijdens de coronacrisis gezamenlijk Europees wordt ingekocht. De krant gaf vrijdag zelf antwoord (p. 12): ‘Mario Draghi heeft dit voorjaar geprobeerd een Europees prijsplafond voor gas in te stellen. ‘Maar dat wilde Nederland niet.’

Tineke Koks, Sint Maarten