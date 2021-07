Lezersbrieven: Ik mailde Peter R. de Vries mijn verhaal en kreeg binnen een kwartier antwoord

Aan tafel bij Humberto Tan wordt de aanslag op Peter R. de Vries besproken. Beeld RTL

Dinsdag een rare tv-avond met onder anderen presentator Humberto Tan, advocaat Theo Hiddema en hoofdredacteur Pieter Klok over de aanslag op Peter R. de Vries.

Toen we nog onderscheid maakten tussen kwaliteits- en pulp-tv kwam je er niet graag openlijk voor uit dat je hem op de voet volgde. Mijn vriend vond het maar niks dat ik daar naar keek, mijn zoon en ik gingen lekker samen op de bank ‘Peter Erren’. Dat hebben we jarenlang gedaan.

Nu is hij een held, een instituut. Dat merkte ik een paar jaar geleden toen ik in een actualiteitenrubriek nieuws zag over een zware misdadiger dat mij verontrustte en waarover ik iets kwijt wilde bij de politie.

Meld Misdaad Anoniem wilde er niks mee en de politie rechtstreeks benaderen durfde ik niet. Voor mij was het toen volkomen vanzelfsprekend om te doen wat de dame van Meld Misdaad Anoniem suggereerde: hiervoor moest ik bij Peter R. de Vries zijn.

Ik mailde hem mijn verhaal, ’s avonds om een uur of 9, via zijn website, en kreeg binnen een kwartier antwoord. Hij had mijn verhaal al doorgestuurd naar de onderzoeksleider van het rechercheteam van de zaak en wilde graag dat ik hem op de hoogte hield. Wat ik overigens helemaal vergeten ben te doen.

D. Kuiper, Zaanstad

Nationale held

De aanslag op Peter. R. de Vries schokt velen. Niet omdat ze altijd achter zijn mening staan, niet omdat ze een fan zijn van Peter. Maar omdat hij een ongekende staat van dienst heeft en voor sommige gezinnen een enorme steun is. Voor velen is hij een held.

Zijn strakke houding en eigenzinnigheid en stevige (naar mijn smaak oprechte) mening wist menigeen te raken. Hoe hij het voor groepen wist op te nemen, maakt hem tot een nationale held, zeker ook in mijn eigen islamitische gemeenschap. We zijn hem dankbaar en uiten ons medeleven en strijden mee in deze dagen van onzekerheid. De aanval op hem is een aanslag op onze rechtsstaat.

We hopen bovenal snel te horen dat hij het gaat redden. We bidden allen op onze wijze voor hem om zo onze dankbaarheid tot uiting te brengen. Zij aan zij met degenen die zijn mening niet altijd konden waarderen. Het minste wat we hem kunnen teruggeven is ons respect. Stop met het delen van filmpjes van de aanslag, stop met speculeren.

Leg alle meningsverschillen naast je neer. Het gaat daar vandaag niet om en zeker niet om ons. Het gaat om deze grote held wiens naam hoe dan zal doorleven. Wat er ook staat te gebeuren, voor mij is Peter een held zoals ik er in dit land maar weinig tegenkom.

Ali Eddaoudi

Aanpak discriminatie

Hans Sliebers, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg, stelt dat de excuses gemaakt door burgemeester Femke Halsema namens Amsterdam voor het slavernijverleden een zaak is van identiteitspolitiek, die eerder zal polariseren dan herstellen. Hij meent dat het geen zin heeft excuses te maken.

Mij lijkt dat het begin van verzoening is: het samen delen van de pijn van wat is gebeurd. Hierin zit de gelijkwaardigheid. Siebers verwijt Halsema het bedrijven van identiteitspolitiek. Maar ik zie leiderschap: ‘Laten we de discriminatie van mensen met een migratie-achtergrond eindelijk aanpakken en hun gelijke rechten waarmaken.’

Siebers stelt dat discriminatie moet worden aangepakt in plaats van ons voortdurend met kolonialisme bezig te houden. Hij vraagt een andere aanpak, een ‘betere aanpak’ – één die werkt. Wij kennen allemaal het gezegde ‘een betere wereld begint bij jezelf’. Ik zeg tegen Hans Siebers: de aanpak van discriminatie begint met het besef dat je die ontkent, niet ziet, niet weet als je het zelf toepast. De werkelijke oorzaken van discriminatie is vooral dat niet weten, niet zien dat ook jij het bezigt. Ik prijs me dus gelukkig met mensen zoals Femke Halsema aan het roer.

Jamie Selnick Marzullo

Horeca

De term horeca is een oubollige verzamelnaam voor het gastvrijheidslandschap van die tijd: hotels, cafés en restaurants. De term is zo oud dat zelfs de jaren-70-discotheek er geen onderdeel van uitmaakt. Laat staan festivals, nachtclubs en dance-events. Op zich niet erg om de term te gebruiken, maar niet in een analyse over de verdubbeling van het aantal coronabesmettingen: de besmettingen op deze locaties schieten omhoog, staat er. Is dat zo? In hotels? In restaurants? Of ligt de oorzaak bij studentenfeesten, nachtclubs en discotheken?

Het is de hoogste tijd de term horeca te vervangen door een adequatere afkorting: fecludi – festivals, clubs en disco’s. Het komt de nauwkeurigheid ten goede van de analyse waar de besmettingen plaatsvinden en bespaart hotels en restaurants mogelijke nieuwe beperkende maatregelen van overheidswege.

Ruud van den Bemt, restauranthouder, Sint-Michielsgestel

Feestje

Het is een heikel punt, maar kunnen die festivals niet wat minder? Het komt bezopen over dat mensen, jong of oud, menen het recht te hebben om ieder weekend feestend uit hun dak gaan. Ik misgun niemand zijn feestje maar het is uit de klauwen gelopen.

Festivals zijn een vercommercialiseerd verdienmodel geworden. Nu blijkt dat het op dit moment de plek is waar corona opnieuw toeslaat, maakt al dat gefeest mij droevig. Wat jammer nou, het ging net goed. Ietsje minder kan ook, of gewoon zoals een feest bedoeld is: als je echt iets te vieren hebt.

Tielke Engels, Tilburg

Boerenzorg

Boeren claimen dat hun dieren goed worden verzorgd en dat dieren van het slachtproces niks merken, ze worden snel en pijnloos gedood. Zouden het dan niet juist de boeren moeten zijn die rumour maken over de misstanden in de slachthuizen? Het zijn namelijk hún dieren, waar ze zoveel van schijnen te houden, die door deze ‘misstanden’ worden gemarteld. Toch zijn het weer de boeren die deze misstanden bagatel- liseren, goedpraten of zelfs ontkennen. Als boeren echt van hun dieren houden dan spreken ze de slachthuizen, zoals Gosschalk in Epe, vandaag nog aan op deze misstanden. Of zouden boeren toch niet zoveel van hun dieren houden als ze altijd beweren?

Renée de Haan, Apeldoorn

Woke

Het artikel over ‘woke’ in de collegezaal zou de indruk kunnen wekken dat alleen rechts-conservatieven hier moeite mee hebben, en dat deze vorm van denken enkel vanuit studenten voortkomt.

Ook links georiënteerde mensen op universiteiten maken zich grote zorgen over het identiteitsdenken dat zich daar in toenemende mate doet gelden. Juist voor personen die ongelijkheid en discriminatie als grote problemen zien is het onverteerbaar dat de waarde van artikelen of boeken wordt afgemeten aan de groepen waartoe auteurs behoren (of vermeend worden te behoren). Juist op universiteiten zouden bijdragen altijd op inhoudelijke gronden beoordeeld moeten worden. Tunnelvisies zijn niet voorbehouden aan bevoorrechte groepen, en ook mensen uit achtergestelde of onderdrukte groepen kunnen het wel eens bij het verkeerde eind hebben.

Jochem Thijs, Culemborg