Lezersbrieven: Ik denk dat ik maar eens schrijver word

Ook de makelaardij zit in het cursusaanbod van Stap. Beeld Marcel van den Bergh

Ik schrijf de krant weleens een brief; misschien kan ik wel schrijver worden, bedacht ik vanmorgen. Al 208 aspirant-debutanten gingen mij voor, meldt de grafiek bij dit artikel.

Als de overheid de wildste opleidingen cadeau doet, zou het zonde zijn daar geen gebruik van te maken. Of het erin zit dat ik met mijn pen een dikke boterham ga verdienen of dat de maatschappij op mij zit te wachten, weet ik niet, maar gratis is gratis.

Op de STAP-site staan heel veel opleidings­instituten die elkaar met de mooiste bewoordingen beconcurreren. Als het niet lukt om de nieuwe Arnon Grunberg te worden, kan ik dus altijd nog een eigen scholingsbureau beginnen. Even ervoor zorgen dat je in die lijst wordt opgenomen en de zilvervloot stroomt binnen.

Minister Karien van Gennip van Sociale ­Zaken heeft 160 miljoen euro voor deze subsidieregeling uitgetrokken. Haar redenering daarvoor is ook zo logisch. Je weet niet voor welke sectoren echt opleiding nodig is, zegt ze, dus geef je het maar uit aan sectoren waarvan de noodzaak op z’n minst twijfelachtig is.

Prima. Straks geen verpleegkundige aan het bed maar wel een, vast veelbelovende, schrijver.

Heleen de Beer Poortugael, Soest

Schiphol

Met enig leedvermaak keek ik op tv naar de rijen toeristen op Schiphol die uren moesten wachten op hun vlucht. Geen woord over de negatieve effecten van al dat gevlieg. Waarom niet in het park of op de fiets je vrije tijd doorbrengen? Ook in de krant geen woord over deze groep, die het nodig vindt bij iedere korte vakantie het vliegtuig te pakken.

Frans Barten, Vinkel

Wachten

Omdat Schiphol verstopt raakt, wordt reizigers geadviseerd een uur eerder te komen. Het is beter ze te vragen een uur later te komen. In de rij staan is niet leuk. En met mijn advies wordt het minder druk.

Wim Zevering, Ermelo

Drukte

Al dagen dominant in het nieuws: drukte en vertraging op Schiphol. Het Journaal opent er mee, voor de zoveelste dag op rij. Verkeersinformatie, dat is wat het is. Kan het ook als zodanig worden behandeld?

Eddy Koning, Amsterdam

Selectie

Nathalie van der Poel vraagt zich af waarom er voor toelating tot de studie geneeskunde zoveel selectie­methoden uit de kast moeten worden getrokken (Brieven, 2/5). Volgens haar moeten jongeren met hoge cijfers worden toegelaten, omdat die hebben bewezen hun huiswerk te doen, en te beschikken over ambitie.

Ik ken mensen die met twee vingers in hun neus negens en tienen halen en mensen die met veel doorzettingsvermogen en hard studeren zessen en zevens halen. Waarom zou de laatste categorie minder geschikt zijn om arts te worden? Ik weet wel wie ik liever aan mijn bed heb.

Carola de Raaf, Leiderdorp

Sywert

Waarom wordt Sywert van Lienden steeds ‘mediapersoonlijkheid’ genoemd? Het gaat om een persoon, maar ook om een persoonlijkheid? Want dat woord roept bij mij positieve associaties op, en dat is naar ik aanneem niet de bedoeling.

Jos Koning, Nijmegen

Hollands

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het woord ‘Hollands’ in opmars is waar op Nederland wordt gedoeld, zoals in de kneuterige reclames van een Duitse supermarkt.

Met de typering Hollands wordt een misplaatst keurmerk van kwaliteit gegeven, zoals in ‘Hollandse asperges’. Terwijl in het deel van Nederland dat Holland heet de grond ongeschikt is om asperges te telen. Ook in de Volkskrant lijkt het woord vaker oneigenlijk te worden gebruikt. Zelfs Peter Middendorp schreef over ‘een Hollandse mond’. Bij dezen het verzoek om ‘Nederlands’ te gebruiken als Nederland wordt bedoeld, tenzij het echt om Holland gaat.

Jeroen Imants, Zeist