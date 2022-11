Lezersbrieven: ‘Het zou mooi zijn als die Postcodeloterijtruck al voor de Kerst naar Kyiv kan rijden’

Inwoners van Cherson staan op 16 november in de rij voor gratis voedsel. De Russen hebben zich teruggetrokken uit de Oekraïense stad. Beeld Getty Images

Brief van de dag

Oekraïne heeft nog lang onze hulp nodig: opvang van vluchtelingen, geld, luchtafweer, generatoren. En ondertussen krijgen wij als loterijdeelnemers een presentje van de Postcodeloterij: verlichte grachtenpandjes, af te halen bij AH-winkels. Er zijn er heel veel. Ik heb er zelf ook twee opgehaald. Maar eigenlijk kunnen we ze beter doneren naar Oekraïne. Geen groot gebaar, maar wel balsem voor de ziel in kou, duisternis en ontbering . Maar hoe doen we dat ?

Ik wil AH vragen ook inleverpunten in te richten in hun winkels. Dan kom ik de mijne zeker brengen. En de Postcodeloterij? Zich positief profileren door transport en distributie naar en in Oekraïne te verzorgen.

Het zou mooi zijn als die Postcodeloterijtruck al voor de Kerst een keer naar Kyiv of Charkiv kan rijden volgeladen met duizenden doosjes. De rest kan dan ook daarna nog: hun winter duurt lang genoeg.

Andre Soeterbroek, Oosterbeek

Klimaatactivist

‘Klimaatactivisten hebben al een peloton ME’ers in hun nek als ze de buurman gedag zeggen. Maar boeren en buitenlui mogen alles.’ Rake column van Sander Schimmelpenninck. Ter aanvulling: Vrijdag stond mijn dochter (25 jaar, bioboer in opleiding en VN-Jongerenvoorzitter Biodiversiteit en voedsel) met zestien andere klimaatactivisten terecht voor een meervoudige strafkamer.

De aanklacht is vernieling en baldadigheid. Begin dit jaar hebben ze posters met afbreekbare lijm geplakt op een gebouw van de Rabobank: een laatste, radeloze poging om die bank te wijzen op hun verantwoordelijkheid om ter bescherming van de planeet een duurzame landbouwfinanciering te gaan voeren.

De activisten hebben voor het posters plakken alle zeventien een nacht in de cel moeten doorbrengen. Na tien tot twintig uur werden ze vrijgelaten. De ramen van de Rabobank waren toen al weer poster- en schadevrij.

Baldadigheid en vernieling? De aangeklaagden brachten in hun meer dan memorabele slotwoorden (lees: noodkreten) in dat ze streden tegen de vernieling van de planeet door bedrijven en banken zoals de Rabobank. Over twee weken is de uitspraak van deze kafkaëske kwestie.

Maaike Gerritsen, Haarlem

Pillen

Goed om te lezen dat de GGD’ers hun best doen om het gebruik van drugs c.q. pillen af te raden. Zou het helpen als de potentiële gebruiker er ook op wordt gewezen dat je met het gebruik bijdraagt aan de enorme criminaliteit en milieuvervuiling die wordt veroorzaakt door de productie ervan?

Dion Eckhart-van Iperen, Hoofddorp

Levensverwachting

Heel fijn dat er aandacht is voor een permanente regeling voor vroegpensionering op maat. Een lagere levensverwachting op basis van gevolgd onderwijs zou niet alleen reden moeten zijn. Ook mensen met een chronische ziekte hebben vaak een lagere levensverwachting. Mensen met diabetes type 1 zoals ik leven gemiddeld dertien jaar minder lang. Ik zou heel blij zijn met een regeling op maat na inmiddels 45 jaar werken.

Ria Leliveld, Eefde

Love

Minister Helder draagt in Qatar geen OneLove-armband, terwijl haar ­Qatarese collega wel een politiek ­statement maakt met een armband. Nee, zij draagt een vrijwel onzichtbaar speldje. Een OneLaf-speldje dus.

Lei Coopmans, Ottersum

Excuses

Het komt mij wat merkwaardig over dat organisaties die de slachtoffers of gekwetsten vertegenwoordigen voorschrijven hoe excuses eruit moeten zien opdat deze worden geaccepteerd.

De partij die zich verontschuldigt laat toch juist door het excuus zien hoe zij hierin staat, welke rationele en/of emotionele beleving daarbij past. Hoe oprecht zijn excuses als de ontvanger ervan ze dicteert?

Ger Lugtenberg, Capelle aan den IJssel

Minder

Als je het interview met econoom Paul Schenderling leest met daarin zijn pleidooi voor gereduceerd consumeren, wordt bevestigd dat Geert Wilders gewoon gelijk had: ‘Minder, minder, minder’ is absoluut nodig. Het was alleen het antwoord op een andere vraag. Als hij dát nou eens zou gaan regelen.

Andries Krijgsman, Demen

Stomverbaasd

In ons gezin geldt: er bestaat geen mannen- of vrouwenwerk. Wij doen beiden alles wat er in een huishouden moet gebeuren zodat we allebei in staat zijn alle taken te blijven doen als één van ons uitvalt. Onze kinderen hebben dezelfde ­houding en zijn stomverbaasd als ze in gezinnen met jongere ouders een traditionele taakverdeling tegen­komen.

Ronald Lange, Maastricht

Fossiele energie

Docent Guus Dix van de Universiteit Twente roept studenten op om de banden met de fossiele industrie te verbreken. Eenzelfde oproep deden klimaatactivisten bij de bezetting van de Erasmus Universiteit. Zou het verbreken van banden de overgang naar schonere energie versnellen en ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen? Ik denk van niet. We werken liever samen.

Het merendeel van de bedrijfsinvesteringen in schonere vormen van energie wordt in Nederland gedaan door ondernemingen met een ‘fossiel’ verleden. Investeringen in wind en zon. In waterstof en biobrandstoffen. In elektrische laadpalen. Shell is nu al koploper op dit vlak in Nederland, en er staat nog heel veel meer op stapel. In onze open energietransitie-campus in Amsterdam wordt volop onderzoek gedaan naar schonere energie, samen met veel andere partijen.

Ja, Shell investeert wereldwijd ook nog in gas en olie. Omdat er nog niet voldoende schone energie is voor alle mensen op de wereld. Maar om de verandering te versnellen en betaalbaar te houden, is samenwerking nodig. Samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden, ngo’s en zeker met kennisinstellingen als Universiteit Twente en de Erasmus Universiteit.

Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland