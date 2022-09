De wijk Carnisse in de deelgemeente Charlois in Rotterdam Zuid. De leefbaarheid in deze wijk met veel sociale huurhuizen gaat steeds meer achteruit volgens onderzoeken. Beeld ANP / Hans van Rhoon

Boven water zien we de extreme verhoging van de energieprijzen. Onder water het probleem dat in Nederland niet scherp genoeg wordt waargenomen. Het verschil tussen de mensen onder de armoedegrens en de wel­gestelden.

Sinds jaar en dag wordt er door diverse economieredacties in januari bekendgemaakt dat de laagstbetaalden er hooguit een paar procentjes op vooruit zijn gegaan. In tegenstelling tot de ceo’s van de grote bedrijven die er wederom tientallen procenten op vooruit zijn gegaan. In dezelfde maand maakt het CBS bekend dat er meer miljonairs en zelfs miljardairs in ons land zijn bijgekomen. Het aantal mensen onder de armoedegrens groeit jaar na jaar.

De toeslagenramp toont de ellende van armoede, in dit geval zelfs door de overheid veroorzaakt. Armoede, ongelijke kansen voor kinderen en een kortere levensverwachting worden items in de media. Tegenwoordig wordt rijkdom vergaard door beleggingen en erfenissen van vermogen. Om ons land iets gelijker te maken, zouden de inkomens aan de onderkant verhoogd moeten worden en vermogen zwaarder belast.

Het kabinet heeft hier, zij het wat laat, op Prinsjesdag een begin mee gemaakt. Verhoging van het minimumloon, de bijstand en de AOW, verlagen van de inkomstenbelasting, continuering van de energietoelage en verhogen van de vermogensbelasting.

Rutte-IV leert lopen en zet zijn eerste voorzichtige stapjes.

Jan Bouman, Zeist

Reflectie

‘Het is zorgwekkend dat mensen in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur’, sprak de koning. Eén van de belangrijkste waarden van werknemers is tegenwoordig reflectie. In de politiek wordt deze waarde nog vaak als zwakte gezien. Tijd dat de politiek volwassen wordt in dit opzicht, denk ik.

Martijn Plas, Meppel

Cijfers

Altijd leuk om te lezen, als de krant ministers een cijfer geeft . Wat mij opviel: de ministers met de hoogste cijfers, Christianne van der Wal (8) en Carola Schouten (7,5) zijn allebei minister zonder ‘eigen’ departement.

Bij Van der Wal wordt opgemerkt dat zij het veel beter doet dan haar voorganger op het stikstofdossier. Laat dat nou net Carola Schouten zijn – en Schouten zat toen wel vast aan een departement.

Is het misschien zo dat de typische ambtenarenreflexen als ‘precedentwerking’, ‘draagvlak’ en ‘uitvoerbaarheid’ hinderen bij de totstandkoming van creatief crisisbeleid? En hebben Van der Wal en Schouten geluk dat zij op hun nieuw gevormde dossier niet door de bestaande structuren worden gehinderd?

Ameling Algra, Den Haag

Goedgekleed

Mooi, de reportage over de fashion statements op Prinsjesdag. Maar het is 2022, Cécile Narinx, en het gaat op de schoenen van Hugo de Jonge en het pochet van Thierry Baudet na alleen maar over vrouwen.

Laat kleine jongetjes ook dromen over een rol als goedgekleed Kamerlid.

Judith Ploegman, Den Burg

Koning

Zelfs voor mij als overtuigd republikein is het ongelooflijk dat koning Willem-Alexander in zijn troonrede (met een bedrukte blik?) spreekt over de financiële zorgen van veel mensen, maar tegelijkertijd alwéér een loonsverhoging accepteert.

Rupsje-nooit-genoeg vindt het sneu dat zijn volk moet afzien, maar is niet bereid zelf ook maar iets in te leveren.

En nog steeds hoeven de koning en zijn vermoedelijke troonopvolger geen belasting te betalen – en blijft koning Willem-Alexander dat kennelijk ook ten opzichte van de financieel wanhopige bevolking – verdedigbaar vinden. Gênant, onredelijk en eigenlijk gewoon walgelijk.

Marie-France Admiraal, Vught

Landverrader

In de jaren zestig werd de kreet ‘Johnson moordenaar’ bestraft. Dat was een belediging van een bevriend staatshoofd. Nu werd de koning op Prinsjesdag uitgemaakt voor land­verrader.

Ik ben 75 jaar. Heb ik niet goed opgelet en is de wetgeving veranderd? Of is dit een wijziging in het beleid bij de politie? Of is dit normaal in 2022 en maken wij ons niet meer druk over dit soort zaken?

Rob Slot, Hilversum

Samenbindend

Prachtige en bezielende column van Arie Elshout over de waarde van de constitutionele monarchie. Hartgrondig met hem eens.

Laten we niet alles kapot redeneren en in cijfers uitdrukken. Wat helaas in Nederland ook gebeurt. We mogen wel heel zuinig zijn op alle samen­bindende krachten die we nog hebben. John den Besten, Zuid-Beijerland

Kolen

Vorige week dinsdag ben ik met een aantal andere bezorgde burgers in het Westelijk Havengebied in Amsterdam op het spoor gaan zitten om een kolentrein tegen te houden. Dat deden we omdat we ons ernstige zorgen maken over de opwarming van de aarde en de verwoestende gevolgen daarvan. Kolen zijn de schadelijkste fossiele brandstof, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor het milieu en onze gezondheid.

Het langer openhouden van kolencentrales is dus een heel slecht idee en ondanks de huidige gascrisis, ook helemaal niet nodig. Als we het energiegebruik van de grootindustrie tijdelijk beperken tot wat nodig is voor de productie van primaire levensmiddelen, hoeft geen huishouden deze winter in de kou te zitten.

Voor mijn actie ben ik opgepakt: een offer dat ik graag breng om te zorgen dat we stoppen met het gebruik van kolen. Onze overheid verzaakt in haar zorgplicht tegenover huidige en toekomstige generaties. Het is aan ons, burgers, de overheid te dwingen klimaatverandering serieus te nemen en de CO 2 -uitstoot zo snel mogelijk omlaag te brengen.

Maar elke wagonlading kolen die wordt verstookt, leidt tot meer opwarming, meer milieuschade en meer gezondheidsschade. Laten we dus om te beginnen kappen met kolen.

Peter Jamin, Amsterdam