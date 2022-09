Lezersbrieven: Het is tijd voor een open en grondige asieldiscussie

Een tijdelijke studio voor een uitzending van talkshow Op1 bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Brief van de dag

Na de Zweedse verkiezingen, die door rechts gewonnen zijn op grond van het ­migratiethema, en de recente asielperikelen in eigen land, verschijnen er weer veel opiniestukken. Daarin worden steevast twee kaarten uitgespeeld: de schuld- en boetekaart (elk stukje bevat de overleden baby) en de ‘het kan/mag wettelijk niet/internationale verdragen’-kaart.

Inhoudelijk wil ik mij niet branden aan het onderwerp, daar is het te complex voor. Waar ik wel voor wil waarschuwen, is dat de schuld/boete-argumenten en de bestraffende kan/mag niet argumenten steeds meer mensen naar rechtse partijen zullen drijven.

We zullen niet kunnen ontkomen aan een grondige en open inhoudelijke discussie over het asielvraagstuk en de interacties met onder andere de woningnood. Ik vrees dat anders een (rechtse) wal, net als in Denemarken, nu ook Zweden en over paar weken in Italië, het schip gaat keren.

In Denemarken waren de sociaal-democraten direct weer de grootste na een gewijzigde opstelling ten aanzien van migratie. Vrij vertaald naar de befaamde uitspraak van Bill Clinton ‘it’s the economy, stupid’ zou je hier kunnen zeggen ‘it’s the migration, stupid’.

Ron Gerritsen, Purmerend

Perspectief

Gert Jan Segers (ChristenUnie) verwijt minister Kaag dat ze vanuit de maan naar Nederland kijkt met haar constatering dat we allemaal een stukje armer worden. Hij heeft een ander perspectief bij de uitspraak ‘wij laten u niet vallen’.

Collega minister Carola Schouten bezweert dat we bij het nieuwe pensioenstelsel niet meer dan 5 procent interen. Blijkbaar is sinds ex-minister Henk Staghouwer het bieden van lege perspectieven gewoonte bij de ChristenUnie.

Natuurlijk is het ook lastig om vanuit de hemel perspectief te bieden aan mensen op aarde. Gods wegen zijn immers ondoorgrondelijk. Wat overblijft is dat de ChristenUnie zich bij alle crises in de samenleving heel veel zorgen maakt, maar verder van geen enkel belang is.

Martin van den Berg, Utrecht

Keukentafel

Keukentafelgesprekken zijn voor de meesten van ons onmogelijk, want wie heeft zo’n grote keuken dat er een keukentafel in past waar je omheen kunt zitten voor een goed gesprek over bijvoorbeeld onbetaalbare rekeningen of schuldhulpverlening?

Realistischer is te spreken van dekengesprekken: samen in overleg met een deken tegen de kou over de schouders.

Luc Meuwese, Den Haag

Energiearmoede

Om arme mensen met energiearmoede tegemoet te komen, kunnen natuurlijk de miljarden euro’s worden gebruikt die Stef Blok bij Poetins oorlogsondersteuners weghaalt. Hoeveel is dat trouwens?

Sjoerd Nienhuys, Hilversum

Crisisbestendig

Het valt mij op dat een fors aantal bestuurders het fantastisch doen in voorspoedige tijden, maar in lastige tijden acuut door het ijs zakken. Dus of ze hun reputatie en salaris echt waard zijn? Ik denk hierbij natuurlijk meteen aan Dick Benschop, maar ook aan André Rouvoet.

Deze bestuurder leefde riant in de schaduw van een rustige GGD, maar moest tijdens de coronapandemie plotseling echt gaan besturen. En toen sloeg de chaos toe. Dus laten we op cruciale plaatsen crisisbestendige managers aanstellen in plaats van old boys netwerkers in de herfst van hun carrière.

Nico Ebbinkhuijsen, Amersfoort

Fietsdoden

207 fietsdoden in 2021 mede door de opmars van de e-bike. Dat is de wrange conclusie uit het onderzoek van het CBS (Ten eerste, 16/9). Laten we snel een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur en een automatische bel tijdens het passeren verplicht stellen. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede en vermindert tegelijkertijd een hoop irritatie en hartkloppingen bij hardlopers en wandelaars, die plotseling door een sprintende e-biker voorbij worden gegaan.

Falco Vriens, Tilburg

Fietsdoden (2)

Mijn oude opa overleed door een verkeersongeval, zo ook mijn oude vader. Ze bleven tot op het laatst actieve burgers. En stiekem hoop ik ook te overlijden door een (eenzijdig) ongeluk.

Maar ik ben bang dat de regeldrift van de overheid daar een stokje voor gaat steken na de uitkomsten van het onderzoek over het stijgend aantal oudere verkeersdoden. In Nederland mag er niemand dood.

Ik wil geen lang ziekbed met angst voor allerlei pijnen of (zeer denkbaar) het ontbreken aan goede verzorging door gebrek aan personeel, of eenzaam verpieterend. Zolang er geen pil van ­Drion op mijn nachtkastje ligt, wil ik blijmoedig fietsend mijn dood tegemoet zonder helm of zijwieltjes.

Lea van Someren, Utrecht

Overheidsuitgaven

Hierbij een voorstel om overheidsuitgaven in de media in perspectief te plaatsen, want nu is het veel te abstract. Plaats bij iedere uitgave van een land (tussen haakjes desnoods) wat die uitgave per inwoner betekent. Bijvoorbeeld: als de Amerikaanse overheid 1 miljard uitgeeft is dat 3 dollar per inwoner. Als de Nederlandse overheid 1 miljard uitgeeft is dat ruim 57 euro per inwoner.

Guus van Bronswijk, Haarlem

Verdienmodel

Vooropgesteld dat het voor de familie verdrietig is als een bejaarde mevrouw overlijdt, vind ik het eerbetoon aan de koningin van Engeland ook overdreven. Ze zou zoveel hebben gedaan voor haar volk en vaderland. Wat dan?

De zogenoemde koningshuisdeskundigen komen niet verder dan ‘de boel bij elkaar houden’. De fans van het koningshuis vertellen dat het zo’n lieve, meelevende vrouw was. Tegelijkertijd wordt er kond gedaan van haar afstandelijkheid en emotieloze aanwezigheid.

Koningshuizen vormen een achterhaald niets, dat door slechte journalisten doorlopend wordt opgeblazen tot iets. Ze vullen zelf met plechtige stem en vochtige ogen het belang van het vorstenhuis in. Zou het iets te maken hebben met het in stand houden van je verdienmodel?

Frits Hendrik Emmerik, Den Haag

Pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel betreft de grootste herverdelingsoperatie ooit. Met het schrikbeeld rond de toeslagen­affaire en de Groninger aardbevingsschade als twee voorbeelden van herverdeling voor ogen, bezie ik de gehele zaak met enige scepsis. Als die ‘dossiers’ na al die jaren al niet naar behoren kunnen worden afgerond?

Mijn pensioen zal naar verwachting ingaan rond 2030, na 51 jaar werken. Ik heb dan in ieder geval tijd om de parlementaire enquête over het falen van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel op televisie te volgen.

G.J. Schurink, Volendam