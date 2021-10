Lezersbrieven: Het is tijd voor een milieulabel voor bloemen

De Rotterdamse bisschop Hans van den Hende zegent een lading bloemen, voordat deze op transport gaat naar Vaticaanstad. Beeld ANP

Brief van de dag

Bloemen kunnen de hele wereld overgereisd hebben, maanden in door gas verwarmende kassen hebben gestaan, voordat ze fleurig bij je op de dressoir staan. Je hebt geen idee wat de historie van de bloemen is als je een mooie bos koopt, op de hoek van de straat of bij je favoriete bloemenzaak.

Je kunt dan nog zo milieubewust leven, maar als je weet dat de bloemen die bij je op tafel staan, vanuit Afrika zijn ingevlogen, zou je dan niet voor een andere bos bloemen gekozen hebben met een veel lagere impact op het milieu? Om dit milieu-effect van bloemen zichtbaar te maken, stel ik voor om een milieulabel voor bloemen in te voeren. Zodat mensen bewuster een mooie bos bloemen kunnen uitkiezen.

Ik weet zeker dat dit het milieu ten goede zal komen.

Pieter Claassen, Woerden

Glasgow

In Glasgow is alles gericht op het beperken van de opwarming tot 1,5 graad – het is de vraag of dat gaat lukken. Zelfs met 1,5 graad zeilen we zo scherp aan de wind als mogelijk is. Die grens is ooit afgesproken omdat alle opwarming daarboven vrijwel zeker tot catastrofale klimaatverandering leidt.

Het Klimaatakkoord stoelt op het idee dat het klimaat ‘maakbaar’ is: dat we de opwarming nog kunnen beïnvloeden door onze uitstoot te stoppen. Maar als we voorbij een kantelpunt zijn, hebben we die opwarming niet meer in de hand, ook al stoten we geen grammetje broeikasgas meer uit. Een beangstigende gedachte. De processen die een kantelpunt veroorzaken, zijn al gaande: het smelten van de ijskappen, het ontdooien van de permafrost en het verdwijnen van de Amazone.

Het probleem met kantelpunten is dat je ze pas achteraf kunt vaststellen. Sommige wetenschappers denken dat we met 1 graad opwarming al een kantelpunt zijn gepasseerd. We zitten nu op zo’n 1,2 graden. Pas over enkele decennia weten we of de huidige recordtemperaturen uitschieters waren die pasten in het beeld van geleidelijk stijgende opwarming, of dat ze een knakpunt in de grafieken waren die een nieuwe stijgende trend inzetten.

We nemen een immens risico door te koersen op 1,5 graad: als de boot eenmaal kapseist, krijgen we hem niet meer overeind. Welke schipper zou dat risico bewust nemen?

Peter Jamin, Utrecht

Klimaatplan

De crises stapelen zich op. Op de voorpagina van deze krant op zaterdag: het klimaat. Daaronder: de evenaar te heet voor voedselproductie. Op bladzijde 14: Vluchtelingenproblematiek. Wat te denken van één plan dat deze drie problemen aanpakt? Gebruik 8 procent van de Sahara voor het plaatsen van zonnekrachtcentrales, daarmee is de energiebehoefte van een groot deel van de wereld op te wekken en het levert een constante stroom van elektriciteit. Ook kan zonne-energie via metaaloxide worden omgezet tot waterstofgas, dat via al bestaande infrastruc­tuur naar Europa kan worden getransporteerd. En gas transporteer je efficiënter dan elektriciteit.

Bijkomend voordeel: een sterke economische impuls voor Afrkaanse landen, dus meer werk, hogere welvaart én minder economische vluchtelingen. Riskant? Minder riskant dan afhankelijk te zijn van Poetin.

Bart Verkerke, Glimmen

Vinkje

Sinds 1 januari 2021 is per Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening geregeld dat gemeenten geïnformeerd mogen worden door verhuurder, waterschap, energiebedrijf en zorgverzekering over een betalingsachterstand van een inwoner. Allemaal in het kader van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Ik maak me nu al zorgen over de lijstjes en vinkjes die gaan ontstaan.

Maaike Vroon, Tolbert

Onderwijs

Er komen in een aantal steden steeds meer aanvragen binnen voor het oprichten van islamitische middelbare scholen (Ten eerste, 30/10).

Waarom stoppen we niet met alle bijzondere scholen? Gewoon openbaar onderwijs op alle scholen, en op al die scholen de verschillende godsdiensten behandelen bij het vak ‘Mens en maatschappij’. Het gaat om inclusiviteit en integratie, niet om steeds meer aparte groepen.

Marijke Zeekant, Amsterdam

Dave Eggers

Facebook heeft een nieuwe naam: Meta (Ten eerste, 30/10). Na het lezen van de recensie van het boek Het Alles van Dave Eggers (Boeken, 31/10), sla ik dit weekend de nieuwe roman open. Het boek begint met dit citaat van Willa Cather: ‘Geef de mensen een nieuw woord, en ze denken met een nieuw feit te maken te hebben.’

Kees Nederstigt, Hilversum