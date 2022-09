Lezersbrieven: Grote hoeveelheid splinterpartijen in de Kamer maken de omgangsvormen er niet beter op

Thierry Baudet (FvD) nadat het voltallige kabinet de plenaire zaal verliet tijdens diens bijdrage tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Beeld ANP

Musea, werk vaker vernieuwend en divers

Zowel in het Teylers Museum als ook in de paginagrote recensie in de Volkskrant ­(V, 30 september) gaan alle credits naar de westerse wetenschappers en kunstenaars uit de Renaissance, over onder andere de camera obscura en manieren om perspectief te schilderen. Niets over andere culturen. Wat een gemis!

Als kunstvakdocent en fotograaf vind ik het belangrijk tijdens mijn lessen te vertellen dat al rond 1000 na Christus een beroemde wetenschapper, genaamd Hasan Ibn al-Haytham (Alhazen), tijdens de Gouden Eeuw in het Midden-Oosten de werking van de camera obscura heeft ontdekt en beschreven. Deze astronoom en wiskundige uit Basra (in het huidige Irak) heb ik bij toeval ontdekt in het Jordan Museum.

Qa-ma-ra komt uit het Arabisch en is waarschijnlijk hier ontstaan. In de Renaissance zijn z’n theorieën herontdekt en heeft Leonardo da Vinci de camera obscura geherintroduceerd. In 2015 tijdens de Unesco International Year of Light is Alhazen uitgebreid naar voren gebracht met zijn filosofieën en theorieën.

Alle musea hebben de opdracht inclusiviteit en diversiteit in te bedden. Het is een gemiste kans dat het Teylers Museum niet verder gaat dan de voorkant. In mijn lessen leven de kinderen met een niet-­westerse achtergrond op als ik vertel dat toen in Europa de donkere Middeleeuwen zich afspeelden, in het Midden-Oosten de gouden eeuw van de wetenschap plaatsvond. Een gemiste kans van het Teylers Museum om op een vernieuwende wijze en vanuit de inhoud inclusief te werken.

Misschien een aparte tentoonstelling over de gouden eeuw in het Midden-­Oosten?

Marisa Beretta, Haarlem

Grensoverschrijdend gedrag

Ik maak bezwaar tegen de in zwang geraakte diskwalificatie ‘grensoverschrijdend gedrag’. Als je de pest hebt aan iemand, omdat hij of zij je heeft teleurgesteld of onrecht aangedaan, hoef je maar getergd over ‘grensoverschrijdend gedrag’ te spreken om gruwelijke fantasieën en in ieder geval afkeuring en afwijzing van de dader op te roepen. Nadere toelichting is niet nodig, hooguit wat insinuaties. Het is gelijk duidelijk dat de beschuldigde bakken met stront over zich heen verdient.

Laten we hier alsjeblieft mee ophouden en gewoon feitelijk en oprecht vertellen wat voor verwijtbaar naars er volgens jou is gebeurd.

Koos Dansen, Arnhem

Omgangsvormen

In deze voor burgers roerige tijden is de Tweede Kamer helaas volop met zichzelf bezig. Nu rond de vraag wat in het debat als ‘bedreiging’ wordt gezien. De grote hoeveelheid splinterpartijen in de Kamer maakt dit er niet beter op.

Het lijkt me een goed idee dat de kiesdrempel wordt verhoogd om het aantal partijen flink te verminderen. Drie partijen volstaan, een linkse, een midden en een rechtse partij. Dus geen partijen meer voor dieren, boeren, christenen en moslims. Bovendien zouden partijen, voordat ze aan de verkiezingen mogen deelnemen, expliciet ons democratisch stelsel moeten onderschrijven.

Dit sluit in de toekomst partijen als de PVV en Forum voor Democratie uit, die onze democratie als een groot circus omschrijven en alles doen om het parlementaire proces te saboteren. Ook zou het goed zijn een Kamerzetel aan de fractie van een partij te koppelen. Lege stoel, betekent dan een nieuw Kamerlid en niet weer een nieuwe partij.

Ik denk dat de omgangsvormen in de Tweede Kamer met sprongen vooruit zullen gaan.

Martin van den Berg, Utrecht

Omgangsvormen (2)

De Tweede Kamer debatteerde over regels voor omgangsvormen. Al enige tijd moet ik denken aan een zin uit de 4-mei­lezing 2021 van Arnon Grunberg: ‘Dat een Nederlander in Auschwitz kerosine over levende vrouwen en kinderen moest uitgieten begon met woorden, met toespraken van politici.’

De eerste digitale gefotoshopte nazivlag is al gehesen.

Marchel Verhulst, Hoofddorp

Gratis onderwijs

In haar column van 27 september stelt Aleid Truijens dat onderwijs in Nederland ‘gratis’ is. Onderwijs in Nederland is niet voor iedereen gratis. Een vwo-leerling heeft zes jaar gratis onderwijs, een havo-leerling heeft vijf jaar gratis onderwijs en een vmbo-leerling heeft maar vier jaar gratis onderwijs.

De vmbo-leerling die doorstroomt naar het mbo, om een verplichte startkwalificatie te halen, moet zijn eigen schoolkosten betalen. Deze doelgroep, die wij zeggen zo hard nodig te hebben, moet in tegenstelling tot de havo- en vwo-leerlingen kosten maken om de verplichte startkwalificatie te halen. Dus voor hen is onderwijs niet gratis.

Het zou eindelijk eens tijd worden dat we deze ongelijkheid stoppen. Dus overheid, maak het onderwijs voor alle leerlingen die een startkwalificatie moeten halen gratis. Dat maakt mbo-studenten ook kansrijker. Zij kunnen zich dan vanaf dag één van hun opleiding zonder problemen en met de juiste leermiddelen meteen focussen op hun opleiding.

Loes Jansen, Den Haag

Dierenopvang

Zie maar eens niet ontroerd te raken van de menselijke toewijding bij de opvang van dieren in nood (Uitgelicht, 28 september). Niets mis met de hulp op zich. Maar de meeste dieren zijn niet toevallig in de problemen geraakt. Vrijwel zonder uitzondering is hier direct of indirect sprake van aan menselijk handelen gerelateerde oorzaken.

Het is een uitwas van de omvangrijke handel in en exploitatie van dieren onder het mom van ‘liefde voor dieren’. Dieren worden te veel gezien als objecten om te bejagen, te belagen of na het behagen te verjagen. Dat overstemt in treurigheid het gevoel van toewijding en ontroering bij de getoonde vorm van dierenliefde in hoge mate.

Ton ten Barge, De Heurne

Annexaties

De Russische annexatie van de bezette Oekraïense regio’s Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja worden krachtig veroordeeld. Namen we in het geval van Israël, (Golanhoogte, Westelijke Jordaanoever) ook maar zo’n consequent standpunt in. Daar zijn niet eens referenda geweest.

Theo van Soest, Utrecht

Bewuster leven

Wanneer mensen minder te besteden hebben, is er ineens wel een drang om op een bewustere manier te gaan leven. Nu gaat de verwarming lager en worden dikke truien uit de kast gehaald. Elke dag douchen is er niet meer bij. Lichten gaan eerder uit, meer mensen nemen de fiets.

Milieuorganisaties hebben al jaren geprobeerd mensen duidelijk te maken om zuiniger met de aarde om te gaan. Jammer dat ‘pijn in de portemonnee’ de oorzaak is dat mensen ineens wel op hun energiegebruik letten .

Binnenkort moet het waterverbruik omlaag. Nu alvast beginnen met meer betalen voor drinkwater?

Vera Drost, Den Haag