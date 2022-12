Lezersbrieven: Een op de drie leerlingen wordt al opgegeven. Dat is nog schokkender dan het dalende leesniveau

De leesvaardigheid van basisschoolleerlingen is volgens een nieuw rapport van de Onderwijsinspectie zo beroerd, dat hun functioneren in de maatschappij in gevaar komt. Beeld Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Brief van de dag

De Onderwijsinspectie waarschuwt dat het beroerd is gesteld met de leesvaardigheid van basisschoolleerlingen (Ten eerste, 14 december). Het is volgens een nieuw rapport van de inspectie zelfs zo beroerd, dat hun functioneren in de maatschappij in gevaar komt.

Mijn oog viel op de zin dat de overheid ernaar streeft dat 65 procent van de leerlingen minimaal het basaal vereiste leesniveau haalt.

Dat zou betekenen dat het beleid is dat ruim eenderde (100-65=35 procent) van de leerlingen op school onder dat niveau blijft? Als dat waar is, dan vind ik dat haast nog schokkender dan het gegeven dat het niveau kennelijk dalende is.

Hoe moet het ooit goedkomen als je kennelijk op voorhand al een op de drie leerlingen opgeeft?

Mark Jansen, Arnhem

Leesvaardigheid

Het is dramatisch dat het zo slecht is gesteld is met de leesvaardigheid van basisschoolleerlingen. Ze kunnen wel lezen, maar begrijpen teksten niet echt en kunnen de informatie ook niet toepassen. Dat maakt hen kwetsbaar bij het vinden van werk, het aanvragen van subsidies, het opkomen voor hun rechten. Wie problemen heeft met lezen, kan niet mondig zijn.

Helaas is de leesvaardigheid ook in Vlaanderen achteruitgegaan. Het Nederlands-Vlaams genootschap De Orde van den Prince zet zich in voor de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur. Het genootschap heeft 95 afdelingen.

Ze hebben projecten waarin ze samenwerken met scholen. We willen op een betrokken en enthousiaste wijze leraren en veldwerkers ondersteunen. Klop bij ons aan en vind meer dan tweeduizend deskundige vrijwilligers.

Godelieve Laureys, President van de Orde van den Prince, Gent

Borstkanker

Verbaasd keek ik naar de beelden die deze krant plaatste bij het artikel ‘Kan screening op borstkanker ook zonder pijn’ (Ten eerste, 9/12). Volgens het bijschrift gaat het om een illustratief beeld van de mammografie. Het lijkt me dat het hier om een ‘vrije interpretatie’ gaat, illustratief is het in elk geval niet.

Bij een mammografie wordt een borst samengeperst tussen twee transparante platen die mechanisch naar elkaar toe bewegen. Een plaat aan de bovenkant van de borst en een aan de onderkant. Het samenpersen gaat tot de borst zo plat mogelijk is. En dat is veel platter dan men denkt.

De beeldkeuze van de krant werkt een verkeerde beeldvorming in de hand. Dat is een gemiste kans bij dit goede en informatieve artikel. Voor mensen die dit (vaak pijnlijke) onderzoek voor de boeg hebben, een paar tips die het leed kunnen verzachten. Neem vooraf pijnstillers. Vraag de onderzoeker om voorzichtig met je te zijn. Plan het onderzoek indien mogelijk niet op het moment in je cyclus dat je borsten het pijnlijkst zijn. Besef dat het maar heel kort duurt en adem rustig door tijdens het onderzoek.

Geeke Voortman, Alkmaar

Waarheid

De zogenaamde kenners zitten er geregeld naast met hun voorspellingen over de uitslagen tijdens dit WK voetbal. Ik ben geen kenner en kijk er nauwelijks naar. Toch heb ik de uitslag Nederland tegen Argentinië goed gegokt door mijn verstand te gebruiken.

Ze hebben allemaal hetzelfde speltype. Het gaat er daarom om wie het meeste geluk heeft. Bij Nederland was dat Argentinië, niet gek gezien het verleden.

Bijna alles herhaalt zich eindeloos bij mensen. Zo simpel is dat. Veel mensen ergeren zich aan de waarheid omdat die zo eenvoudig is.

Emil Broekman, Zeist

Loyaliteit

Institutioneel racisme bij Buitenlandse Zaken: de medewerkers die hiermee te maken kregen, kregen soms ook te horen dat ze mogelijk niet loyaal zouden zijn (Ten eerste, 13/12).

Het is juist door niet altijd ‘ja en amen’ te zeggen dat misstanden onder de pet vandaan kunnen komen. Iets minder loyaliteit zou mijns inziens de cultuur bij de meeste organisaties zeer ten goede komen.

Joost Hoetjes, Heiloo

Hoofddoek

Arie Elshout schreef een interessante column over universele rechten die niet universeel worden erkend (O&D, 12/12). Hij stelde echter dat protesteren tegen de hoofddoekplicht in Iran moeilijk samengaat met het verdedigen van de hoofddoek hier.

Dat gaat juist heel goed samen: het gaat erom dat je tégen een plicht bent een hoofddoek te dragen en vóór het zelf kunnen kiezen van het wel of geen hoofddoek dragen. Dat is dus juist heel consequent.

Laura Eggermont, Amsterdam

Grafkelder

In Delft is de Koninklijke grafkelder uitgebreid (Ten eerste, 13/12). De monarchie kan nu eindelijk ten grave worden gedragen. Leve de Republiek.

Toine Lamers, Nijmegen