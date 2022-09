Lezersbrieven: De trein is vaak geen goed alternatief voor vliegen binnen Europa

Op Rotterdam CS stappen reizigers in de Thalys naar Parijs. Beeld Katja Poelwijk

Schiphol moet een gezonde, duurzame en crisisbestendige luchthaven worden, waar groei niet meer op de eerste plaats staat, schrijft Pieter Klok in het commentaar naar aanleiding van het vertrek van Dick Benschop.

Ik zou zeggen: doen. Maar zolang de alternatieven ontbreken wordt het lastig. Ik probeer al enkele jaren mijn bestemmingen per trein te bereiken, maar dat is verre van eenvoudig. Naar Oostenrijk en Italië kun je tamelijk gemakkelijk op de plaats van bestemming komen. Dat geldt ook voor sommige steden in Duitsland; naar België is ook geen probleem en naar Parijs en London ook niet.

Maar wil je naar Madrid, Lissabon, Stockholm, of Kopenhagen, om maar enkele populaire bestemmingen te noemen, dan moet je goed zoeken om überhaupt een treinreis te vinden en als je die hebt gevonden zul je al gauw vijf of meer keer moeten overstappen. Kortom: zolang niet wordt geïnvesteerd in goede treinverbindingen tussen op zijn minst de hoofdsteden van ons continent, zullen reizigers een beroep blijven doen op de luchtvaart. En dat is niet alleen klimaattechnisch een slechte zaak.

Jos Josso, Baarn

Pechgeneratie

De basisbeurs voor uitwonende studenten wordt in 2023 tijdelijk verhoogd, om de inflatie te compenseren. Een terechte beslissing, waar kennelijk nu ook geld beschikbaar voor is.

Maar hoe zit het nu met die studenten van de pechgeneratie? De groep studenten die de afgelopen jaren gestudeerd hebben en hiervoor hebben moeten lenen en hierdoor (hoge) schulden hebben opgebouwd.

De compensatie die zij hiervoor krijgen is schandalig weinig en keer op keer krijgen zij te horen dat er ook geen geld beschikbaar is om deze compensatie te verhogen. Is er nog iemand in de politiek die naar hen luistert? Is er iemand in de politiek die het beleidsplan van de actiegroep Studentenprotest gelezen heeft? Is er nog iemand die zich bekommert om deze groep studenten? Het lijkt er niet op. Het is een te kleine groep, te onbelangrijk en het boeit niet.

En onze onderwijspartij D66? Waar zijn zij? Voor wie komen zij op? In ieder geval niet voor een generatie studenten, die de pech had op het verkeerde moment te gaan studeren. Ook hen boeit het kennelijk niet. Met het grootste gemak wordt de pechgeneratie aan haar lot overgelaten. Wat jammer toch dat er gewoon niemand voor hen is.

Esther Pleij, Delfgauw

Energietarief

Goed idee om een lager energietarief te rekenen voor het gemiddelde verbruik tot 1.120 kubieke meter aardgas en 2.150 kilowattuur elektriciteit. Daar hoort dan ook wel bij dat mensen die hun huis elektrisch verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp, de kubieke meters gas om moeten kunnen zetten in een equivalente hoeveelheid extra elektriciteit.

J. de Haas, Someren

De/het

Jachtluipaard weer terug in India. Het jachtluipaard is geen lui paard maar een luiperd dus is het: de jachtluipaard is terug in India.

Ben Oostendorp, Groenlo

Salaris inleveren

Natuurlijk is het hartverwarmend en goed bedoeld als zorgbestuurders 5.000 euro aanbieden om zorgpersoneel te helpen. Maar zou het niet meer helpen als deze functionarissen, die allemaal minstens 2 ton verdienen zouden pleiten voor een eigen lager salaris (een lager bedrag in de wet normering topinkomens), een vermindering die dan gebruikt kan worden voor vermeerdering van de salarissen van de zorgmedewerkers?

Lynne Konigsberger, Houten

Honderdjarigen

Maandagmorgen sloeg ik de krant open om, zoals elke maandag, het interview met de honderdjarige te lezen. Maar helaas, wat ik al een tijd aan zie komen, de serie is afgelopen.

Ik heb genoten van al die interviews met honderdjarigen, voor zover je kunt genieten van een aaneenschakeling van menselijk leed. Er zaten geluksvogels tussen, maar het merendeel van de geïnterviewden heeft een zwaar leven achter de rug. Armoede, kindersterfte, oorlog. Men kwam rond van een paar gulden per dag, kleren werden eindeloos versteld, vakantie bestond nog niet.

Niet zelden is een honderdjarige al decennia geleden weduwe of weduwnaar geworden. Maar de honderdjarige zegt, op een enkele uitzondering na, tevreden te zijn met wat het leven gebracht heeft. Dat raakte mij altijd enorm, als ik op maandagmorgen somber over de krant gebogen zat.

Jan van Erven Dorens, Amsterdam

Financiële prikkels

De werkloosheid in Nederland is historisch laag, voor 100 werkzoekenden zijn 143 banen. Dit zou er automatisch toe moeten leiden dat minimum uurlonen stijgen. Dat dit werkt, heeft Schiphol bewezen. Verhoging van het minimum uurloon met een bonus van ruim 5 euro deed de wachtrijen op Schiphol als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Toen deze verhoging werd teruggedraaid waren de wachtrijen plotsklaps ‘onverwacht’ terug. Haal je de bonus weg, gaan de onmisbaren in de mijn ergens anders werken, en geeft de ceo zichzelf een schop om de mijn ‘vrijwillig’ te verlaten.

De les van dit alles? Financiële prikkels werken. 50 procent meer loon maakt zelfs een zwaar beroep aantrekkelijk. Maar omgekeerd, een verlaging is dé motivatie om de mijn onmiddellijk te verlaten.

Helaas voor de vliegende consument, de vakantie wordt hierdoor duurder. Maar als je vindt dat je recht hebt op vakantie, na een voor iedereen moeilijke coronaperiode, wil je dit recht toch niet verkrijgen, letterlijk en figuurlijk, over de rug van Schipholmedewerkers? Ook hier geldt, wat gij niet wil dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet.

De Schipholmijn heeft een perfecte kanarie voor een eerlijk ‘marktconform’ minimumloon. Is dit loon te laag verschijnen er ellenlange wachtrijen, is het een eerlijk salaris, lossen ze op als ochtendnevel in de zon.

En als ook de overige onmisbaren, zoals zorgmedewerkers, vakkenvullers, schoonmakers, bezorgers, horecamedewerkers, et cetera, (eventueel met hulp van vakbonden) dit principe aanvaarden, zal Nederland een eerlijkere, meer solidaire, samenleving worden.

Hans Moonen, Utrecht