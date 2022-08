Lezersbrieven: ‘De inflatie doorstaan? Begin eens met minder voedsel verspillen’

Vrijwilligers oogsten winterpostelein bij Herenboerderij Aan den Drecht in Leimuiden. Beeld Joris van Gennip

Brief van de dag

‘De kosten van een komkommer bestaan voor zo’n 20 tot 30 procent uit energie,’ lees ik in de Volkskrant. De opbouw van de prijs van een tomaat zal minstens voor een gelijk deel uit energie (lees: gas) bestaan.

Beide groenten groeien overvloedig in landen waar het klimaat geschikt is om ze in de open lucht te kweken. Dit zijn vaak landen met een zwakke economie (Turkije, Soedan, Oekraïne) en een groot handelstekort. Landen die, zoals Tunesië en Egypte, smeken of we wat meer van hun producten afnemen. Landen waar de bevolking de moed opgeeft en in een bootje stapt voor een beter leven in de EU. In de EU en de VS wordt naar schatting 30 tot 40 procent van het voedsel verspild.

Als huishoudens nu eens beginnen met 10 procent minder voedsel te verspillen, kunnen we de inflatie deels doorstaan. En als tuinders dan overstappen op seizoensgroenten, verspillen zij geen gas meer.

Jef Keijzer, Amsterdam

Boerendebat

De verhoudingen in het publieke debat zijn scheefgegroeid. Duizenden mensen wachten in Groningen op hun schadevergoeding en de problemen in Ter Apel stapelen zich op. De strijd in Oekraïne begeeft zich richting een kernramp, maar in Nederland geven wij het podium aan minder dan een half procent van de bevolking. Die halve procent misdraagt zich, stelt zich zonder pardon boven de rest van de samenleving en maakt handig gebruik van de aandacht die het ontvangt.

Het is begrijpelijk dat crises leiden tot emotie, maar het is onbegrijpelijk dat het publieke debat zich laat bespelen door ‘gedurfde’ uitspraken en ‘ongekende’ acties.

Het is tijd om een grens te stellen. Een overheid moet beslissingen nemen. Men kan discussiëren, maar wanneer het op het publieke toneel enkel draait om oproer en ongehoorzaamheid, doen we onszelf tekort. Dat is geen representativiteit, dat is het dansen naar de pijpen van de ophef.

Merlijn van Leerzem, Breda

Protest

Als ik op de openbare weg een paar kilometer per uur te hard rijd, krijg ik een boete van tientallen euro’s. Het niet verlenen van voorrang kost me 350 euro.

Blokkeren de veeboeren snelwegen, veroorzaken ze verkeersongelukken of vernielen ze infrastructuur, dan nodigen politici ze uit om te praten.

Farmers Defence Force stelt alleen eisen, intimideert burgemeesters en andere goedwillenden, én organiseert knokploegen. Hun leider Mark van den Oever zit nog steeds niet achter de tralies. Hoelang kan dit nog doorgaan voordat politie, al dan niet met de hulp van defensie, optreedt?

Peter Vink, Enkhuizen

Tegenprotest

Nu de boeren dreigen met de hardste acties ooit wordt het tijd dat wij, consumenten, in tegenactie komen. Oftewel: als we allen overgaan tot het boycotten van vlees(producten) en dat een tijd volhouden, verminderen we onze stikstofuitstoot, maken we de boeren duidelijk dat we niet achter hun acties staan en besparen we op onze boodschappenkosten.

Maria Scherjon, Almere

Turkije

De nieuwbakken Navo-lidstaten Finland en Zweden zullen toch beteuterd opkijken nu Erdogan, die zich meende te moeten bemoeien met hun interne politiek inzake de Koerden, nu doodleuk bij Poetin op visite gaat. En geen Navo-haan die ernaar kraait.

Erik de Vroom, Leiden

Bezorging (1)

In ‘De week van de hoofdredacteur’ las ik dat er alles aan wordt gedaan om de papieren krant dagelijks netjes bij abonnees te bezorgen (6/8, Zaterdag). Tot mijn schrik was één van de maatregelen dat de krant sinds vorige week (nog) een uur eerder naar de drukker gaat. Daardoor kan de bezorging immers een uur eerder beginnen.

Deze maatregel zorgt er ook voor dat er nog meer avondnieuws niet meer kan worden opgenomen in de krant. Dat geldt met name voor de eerste editie, bestemd voor de gebieden buiten de Randstad. Talloze lezers in de provincie ondervinden er last van.

Hierdoor zullen veel lezers die niet handig zijn met moderne hulpmiddelen als computers van dit late nieuws verstoken blijven, ook omdat dit late nieuws niet alsnog een dag later wordt opgenomen in de krant. Geen goede oplossing dus.

Paul van der Linden, Culemborg

Bezorging (2)

Ik zou er geen probleem mee hebben om in ruil voor een gereduceerd tarief de papieren krant dagelijks te halen bij een ophaalpunt op loopafstand. Voor het actuele nieuws volgt deze babyboomer toch al de bekende digitale wegen. De papieren krant moet afscheid nemen van de illusie steeds de laatste actualiteit te kunnen volgen. Internet heeft de krant wat dat betreft ingehaald.

Maar de voordelen van de papieren krant moeten voorhanden blijven. De krant ophalen tijdens het dagelijkse ommetje is een goedkopere optie. Ik zou er direct voor tekenen.

Jos Bakker, ’s-Hertogenbosch