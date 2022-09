Lezers van de digitale krant interpreteren koppen anders dan die van de papieren krant

Een hoofdredacteur die zich op de dag van publicatie al excuseert over een kop en intro; dat is geen dagelijkse praktijk. Afgelopen week gebeurde het wel toen hoofdredacteur Pieter Klok het boetekleed aantrok over de voorpagina van zaterdag 27 augustus. Daar stond een foto van asielcentrum Ter Apel met daaronder de samenvatting van een interessante en belangwekkende reportage over kansloze asielzoekers, die verderop in de krant te lezen was. Met de kop: ‘Lastpakken zonder enig toekomstperspectief’.

Gevolg: een explosie op Twitter waar dit ‘pure ophitsing’, ‘onverdedigbaar’, ‘onverantwoord’ en ‘ranzig’ werd genoemd. Vaak geïllustreerd met een kleine afbeelding van die voorpagina, waarop alleen foto en kop goed te zien waren, en niet de toelichtende tekst eronder. De oproep van de hoofdredacteur om eerst eens het genuanceerde stuk zelf te lezen, hielp niet om de gemoederen te bedaren. Waarna dus een excuus volgde: ‘Als een voorpaginakop zó anders wordt gelezen en begrepen dan je hem hebt bedoeld, dan heb je iets verkeerd gedaan.’ Achteraf bekeken was de timing en de aankondiging van dit stuk op de voorpagina een fout, schreef hij op de website en in de papieren maandagkrant.

Dat excuus had voor veel lezers niet gehoeven, bleek uit de reacties die bij mij en de brievenredactie binnen kwamen. De brievenrubriek publiceerde één brief van een lezer die de productie juist erg genuanceerd had gevonden naast twee andere, kritische brieven. In totaal zag ik ruim 25 inhoudelijke en gemotiveerde reacties, van wie ruim tweederde het artikel prees en excuses onnodig vond.

De voorpagina van de Volkskrant, zaterdag 27 augustus 2022. Beeld de Volkskrant

Die laatste mails lijken bijna allemaal afkomstig van ‘papieren’ lezers aan wie de ophef op Twitter voorbij was gegaan. Ook wie de krant alleen digitaal leest, had trouwens minder aanleiding tot klagen. Boven die versie stond van meet af aan een andere, meer genuanceerde kop: ‘Veiligelanders’ zijn nergens welkom en daar heeft iedereen last van’. Dat maakte de ophef bijzonder: een digitale discussie over een papieren versie, deels gevoerd door mensen die de krant alleen digitaal lezen (of helemaal niet). De formulering in één van de kritische mails aan de redactie was veelzeggend: ‘Ik heb een digitaal abonnement, dus kwam ik pas later vandaag achter de verschrikkelijke voorpagina over de asielcrisis.’

Dat roept allerlei vragen op, zoals over de verschillende koppen en inleidingen die de krant soms hanteert voor hetzelfde artikel op de website en de digitale of papieren editie. Dat levert zoekpaatjes op waar lezers (en soms ook redacteuren) terecht over klagen, signaleerde ik eerder in een terugblik op de corona-verslaggeving: de krant is geen caleidoscoop met wisselende plaatjes. Afgelopen zaterdag was overigens wel een geval apart, want een extra introductie op de voorpagina van een verhaal binnenin, is altijd voorbehouden aan de papieren editie.

Kernvraag is of de kritische lezers inhoudelijk gelijk hebben. Hun belangrijkste verwijt is dat door de combinatie van foto en kop de indruk wordt gewekt dat álle asielzoekers lastpakken zijn zonder toekomstperspectief. ‘Ik wil niet dat mijn krant meedoet aan het bevestigen van vooroordelen’, schrijft een van hen. Ook in de Twitter-reacties ging het vaak om het argument dat men zélf wellicht wel begreep dat de reportage genuanceerd was, en de kop goedbedoeld, maar dat anderen de voorpagina verkeerd zouden begrijpen. Citaat: ‘Het is de abjecte kop die schade doet. Daar nemen duizenden mensen kennis van die in iedere supermarkt voorpagina’s zien zonder een krant te kopen.’

Koppen moeten kloppen en mogen de lezer geen kans bieden ze omgekeerd te begrijpen; in zoverre ben ik het volledig met de klagers eens. In dit geval was de combinatie van de kop onder een algemene foto van de opvang bij Ter Apel inderdaad te riskant, zoals bleek. Tegelijk vind ik reacties over wat ‘anderen’ wel of niet begrijpen nogal bevoogdend. Wie een opinie vormt op basis van krantenkoppen in het rek van de supermarkt, doet dat ongetwijfeld ook op basis van berichten op Facebook en Twitter waar iedereen in dezelfde tijdlijn hetzelfde vindt. In de woorden van een lezer: ‘Ik ben blij met een krant die kiest voor pluriforme berichtgeving en, zoals in dit geval, tegenwicht biedt aan door algoritmen gestuurde informatiebubbels.’

Ik zie ook geen reden waarom de krant, naast andere verdiepende artikelen over de opvangcrisis in Ter Apel, die dag niet had mogen inzoomen op de kleine groep gewelddadige overlastgevers in de asielcentra. Volgens een kritische lezer is dat ‘een gemarginaliseerde groep die al jaren onder druk staat en door dit artikel verder wordt ontmenselijkt’. Maar dat laatste zie ik in het verhaal niet bevestigd. De verslaggever laat hen zelf aan het woord en beschrijft hun lot met empathie.

De hoofdredacteur neemt het zichzelf kwalijk dat hij sommige lezers op het verkeerde been heeft gezet. Kop en samenvatting heeft hij namelijk zelf geschreven. Hij hoopte dat iedereen zou begrijpen waarom het onderwerp juist nu belangrijk is, en zag niet dat de boodschap ook anders kon worden gelezen. Anders dan gebruikelijk keek er vanwege de vakantie ook geen adjunct-hoofdredacteur over zijn schouders mee. Hij had betere ‘checks and balances’ moeten organiseren, zegt hij desgevraagd. Zo’n belangrijke tekst kun je niet op eigen houtje schrijven in de verwachting dat een chef of eindredacteur het verderop wel zal corrigeren.

Bovendien was hij gewaarschuwd. De chef van de bijlage Zaterdag (waarin de reportage stond) had gemeld niet helemaal tevreden te zijn met zijn kop en samenvatting. Ze dacht dat hij een nieuwe versie zou schrijven en meldde dat de eindredactie. De hoofdredacteur beoordeelde na herlezing echter dat het zo wel kon, en stuurde dus geen nieuwe versie. Hij had moeten besluiten niet de ‘veiligelanders’ centraal te zetten op de voorpagina, zegt hij nu, omdat hij toen al kon aanvoelen dat het tot misverstanden zou leiden.

En het was niet de eerste keer. Vrijwel exact een jaar geleden had de krant een vergelijkbare voorpagina. ‘De vluchtelingenstoom mag Europa dit keer niet bereiken’, stond in dikke letters onder een foto van 640 Afghaanse evacués in een volgepakt Amerikaans vliegtuig, die na de overwinning van de Taliban naar Qatar werden gevlogen. Ook die voorpaginatekst was zoals gebruikelijk van de hand van de hoofdredacteur, die eigenlijk bedoelde te zeggen: de EU zal, net als de Nederlandse regering, er deze keer alles aan doen om Afghanen buiten Europa te houden. Maar zo werd het ook toen niet door iedereen gelezen. Het had een belangrijke reminder moeten zijn. Compacte koppen op de voorpagina lenen zich niet voor dubbele boodschappen die ook nog eens genuanceerd willen zijn.