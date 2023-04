Lezers over schoolcijfers per app: ‘Zelfs ziekmeldingen kunnen alleen nog via Magister. Mijn wachtwoord: magisteriskut’

Kluisjes voor smartphones op het Calvijn College in Middelburg, waar een strikt telefoonbeleid geldt. Beeld ANP / ANP

Ouders

Prestatiedruk ligt volgens Bert Wienen aan de cijfers die elk moment van de dag, ook in het weekend, op Magister staan. Daardoor kunnen ouders zien dat hun kind een 3 heeft gehaald voor scheikunde en hen daar op zaterdagavond laat nog op aanspreken.

Komt die prestatiedruk nu door Magister of door die ouders? Schiet Magister ouders neer als ze hun kind niet aanspreken? Geeft Magister een seintje aan de Jeugdzorg en lopen ze het risico dat hun kind uit huis wordt geplaatst, als ze de 3 voor scheikunde niet laten volgen door een week huisarrest?

Uit betrouwbare bron weet ik dat ouders zich daar geen zorgen over hoeven maken. Zelfs als je als ouder nooit inlogt in Magister en de cijfers net als vroeger van je kind hoort als het hén uitkomt (al dan niet afgerond naar boven), gebeurt er niets.

Het is voor ouders nog steeds mogelijk zélf een keuze te maken om hun kind onder druk te zetten om te presteren. Of niet.

Corien Neleman, Breda

Wachtwoord

Het pleidooi van Bert Wienen om cijfers bekend te maken in het klaslokaal door de docent in plaats van via een app is mij uit het hart gegrepen.

Toen mijn zonen naar de middelbare school gingen kreeg ik ook te maken met het fenomeen Magister. Ik heb mij daar altijd tegen verzet en gebruikte het programma niet, onder het mom: ‘Ze vertellen mij zelf de cijfers en zo niet, dan moeten we het hebben over waarom niet.’

Dat werkte prima, tot ziekmeldingen alleen nog via Magister werden geaccepteerd. Maar ook daar was een oplossing voor: mijn zonen mochten zich via mijn Magister zelf ziek melden op voorwaarde dat ze wel altijd vertelden dat ze dit hadden gedaan, voor het geval de school contact met mij zou opnemen. En ze moesten mijn wachtwoord even aanpassen omdat ik – beetje puberaal, ik weet het – als wachtwoord ‘magisteriskut’ had ingesteld.

Moniek Rump, Arnhem

Laat

Bert Wienen schrijft in een opiniestuk dat de toenemende prestatiedruk onder leerlingen komt doordat de leraar op elk gewenst moment van de dag het cijfer van een toets bekend kan maken, ook om 23:00 uur ’s avonds. Zullen we de vraag eens omdraaien en ons afvragen waarom leraren ver na schooltijd en zonder uitbetaling van overuren nog aan het werk zijn?

Sven Schellekens, Amsterdam