Lezers over recordpremier Rutte: ‘Een controlfreak en gewoontedier aan het roer van een visieloos schip van staat’

Mark Rutte is met 4.311 dagen de langstzittende premier van Nederland. Uiteraard een felicitatie waard aan hem. Maar ook aan dit gave land?

Volgens de Nederlandse grondwet is de regering verantwoordelijk voor rechtszekerheid, werkgelegenheid, bestaanszekerheid, milieu, volksgezondheid, woongelegenheid, zelfontplooiing, onderwijs en defensie.

Afgezien van een meer dan overspannen arbeidsmarkt, met een leger van ‘onmisbaren’ in ultiem flexibele nulurencontracten zonder bestaanszekerheid, verkeren de overige verantwoordelijkheden in staat van verval, puinhoop of chaos.

De hoofdreden hiervoor zijn het bijna mythische geloof in marktwerking, en daarnaast de opvatting dat visie niet voor regeringen is, maar voor opticiens.

Als gevolg van dit bijna twaalf jaar durende neoliberale beleid is het stabiele politieke midden als een vulkaan geëxplodeerd en versplinterd, met een implosie van de krater en zéér scherpe populistische randen aan de buitenkant.

Hoe verder met deze control freak en gewoontedier aan het roer van een visieloos schip van staat dat Nederland heet?

Moet dit gave schip wachten op een volgende zeemijn, die na het toeslagenschandaal, discriminerende belastingdienst, Gronings gas, stikstofmaatregelen, falend immigratiebeleid, energieprijzen, óók de conservatieve VVD doet exploderen?

Of is dé les uit de geschiedenis van premier Rutte, dat conservatieve machtsfactor VVD -de club van de ‘succesvollen’- deze explosie, welke zeemijn dan ook, nóóit zal laten gebeuren?

Met als les voor heel progressief Nederland: doe al het mogelijke om de grootste te worden bij de volgende verkiezingen.

Hans Moonen, Utrecht

Koek is op

Geachte heer Rutte, per vandaag kunt u zich de langstzittende premier noemen in de Nederlandse geschiedenis. Gefeliciteerd hoor. Dat u een uiterst behendig machtspoliticus bent, hebt u inmiddels wel bewezen. In beeld als u dat goed uitkomt, of anders een argeloze lakei ertussen, om voor u de kastanjes uit het vuur te halen als het dossier u wat te stekelig is.

Heel knap, maar wilt u nu dan, alstublieft, plaatsmaken voor iemand die dit, wat mij betreft, ook lachend, fietsend en appeltjes etend, niet alleen een gaaf landje nóemt, maar het land met visie en daadkracht ook echt weer gaaf maakt?

Onze koek is nu echt in alle opzichten op. Heel graag en dank u wel.

Patrick Jacobs, Langbroek

Maatschappelijke schade

Juichen voor Mark Rutte zonder de maatschappelijke schade te benoemen? Lees ik de krant of een roddelblad? Wat een gebrek aan niveau. Wat valt er te vieren ? De toeslagenschande, de Groningse aardbevingsschade, de jeugdzorg kapot, de schade van de invoering van de winstmakende zorgverzekeringen, de psychiatrische zorg kapot bezuinigd. De woningmarkt vernield. De zzp-leugens ingevoerd. Het klimaatprobleem vergroot. In twee dingen enorme groei: de rijken werden steeds rijker en het aantal klanten van de voedselbank blijft groeien. Er zijn helaas 3 miljoen kiezers die op Rutte stemmen, op hun eigen portemonnee. De overige 14 miljoen interesseert hem niet. Wie verlost ons van deze politicus?

Maria Hoet, Amsterdam

Armen

Namens alle armen in Nederland wil ik onze premier Mark Rutte van harte feliciteren dat we onder zijn leiding al 12 jaar in een fantastisch land leven. In 2010 verdiende Nederland 693 miljard, twaalf jaar later is dat 856 miljard, een stijging van 25 procent. De inflatie bedroeg in 2010 1,4 procent, nu 11,6 procent, dus achtmaal zoveel.

Martin van den Berg, Utrecht

Verhullen

Niet alleen de Chinese overheid doet aan framing en ontwikkelt nieuwe woorden om de werkelijkheid te verhullen (pardon: doet aan strategische communicatie). Nederland doet dat net zo goed. Het tijdperk Rutte heeft ons gebracht dat de overheid niet langer fungeerde als ‘geluksmachine’ (lees: de verzorgingsstaat afbrak) maar aanstuurde op een ‘participatiesamenleving’ (lees: zoek het maar lekker zelf uit).

De betaalde banen die hierdoor verdwenen in de welzijnssector, moeten door ‘actief burgerschap’ (lees: vrijwilligerswerk) worden ingevuld of desnoods door ‘flexwerk’ (lees: moderne slavernij). Communicatieadviseurs kunnen ongetwijfeld nog een heel rijtje voorbeelden opnoemen, maar hebben daar waarschijnlijk geen ‘actieve herinnering’ aan (lees: ....).

Roy van der Zwaard, Zwolle

Wegduiken

Mark Rutte mag zich de langstzittende premier van Nederland noemen. Het zal hem als historicus plezier doen daarmee in de geschiedenisboeken terecht te komen. Of hij herinnerd zal worden als een groot staatsman is iets anders; ik heb daar zo mijn twijfels over. Rutte is een meester in het wegduiken als het moeilijk wordt en weet altijd anderen voor zijn karretje met Moeilijke Zaken te spannen (Stef en Johan, bedankt).

Hoewel hem niet alles persoonlijk is aan te rekenen, is hij hoe dan ook wel eindverantwoordelijk voor het onder zijn naam gevoerde beleid in de afgelopen 12 jaar. Het aantal crises waarin ons land momenteel verkeert, is ongekend groot en dat valt hem, en het in grote lijnen door de VVD-gesteunde beleid, zeker aan te rekenen.

Denk aan de woningcrisis: in zijn eerste kabinet met de PVV (!) werd het ministerie van Woningbouw geschrapt, de markt zou zijn werk wel doen;

Denk aan de toeslagenaffaire; als staatssecretaris op Sociale Zaken en als VVD’er kweekte hij een politiek klimaat waarin mensen verdacht konden worden gemaakt;

Denk aan de coronacrisis; Rutte doet de algemene aankondigingen, maar de hete kolen zijn voor minister Hugo de Jonge;

Denk aan de vluchtelingencrisis; steeds een jojobeleid (openen en dan weer sluiten van opvangcentra) en nu zitten we met de gebakken peren (zie Ter Apel);

Denk aan de inkomenscrisis; nooit is er moeite gedaan om de inkomens aan de onderkant mee te laten groeien met de algemene welvaartsstijging en de kloof groeit nog steeds;

Denk aan de stikstof- en energiecrisis; de problemen zijn al decennia bekend, maar elk kabinet van zijn naam weigerde de nodige maatregelen te nemen.

Denk aan de boerenprotesten; het hele land staat in brand, maar onze premier is in geen velden of wegen te bekennen.

Laten we hopen dat er snel verkiezingen komen en dat we dan een minister-president krijgen die ergens voor wil staan: niet alleen voor de belangen van de BV Nederland, maar voor die van alle Nederlanders.

Jo Coerwinkel, Leuth

Overdreven

Wat een zwaar overdreven aandacht voor een Haagse leraar die halverwege zijn loopbaan als premier is.

Jan Tolsma, Leiden

Lethargie

‘Het premierschap van Rutte dreigt weg te glijden in lethargie’, schreef de krant afgelopen zaterdag in het Commentaar. Ik zie helemaal geen tekenen van lethargie. Ga maar na: de sloop van de sociale huisvesting, de catastrofale woonmarkt, de geamerikaniseerde arbeidsmarkt waar zzp’ers en immigranten om de kruimels mogen vechten, dat is allemaal precies zoals de VVD het altijd heeft gewild.

Natuurlijk wordt nu alles getraineerd, afgehouden, en in commissies begraven. Het laatste wat Rutte wil is ook maar iets van zijn successen terugdraaien.

Thomas Okken, Hilversum

Maximaal acht jaar

De twee pagina’s: ‘Rutte in cijfers’ in de krant van maandag lazen als een sportverslag. Alsof solide landsbestuur iets te maken heeft met records. Quod non.

Iedereen die zich serieus verdiept in wat het politieke bedrijf en het landsbestuur met mensen doet, weet dat macht corrumpeert. Dat gaat geleidelijk, is onvermijdelijk en zichtbaar. Om deze betonrot in onze – in zijn wezen kwetsbare – democratie tegen te gaan is het noodzakelijk dat een maximale zittingsduur voor in elk geval de minister-president wordt ingesteld. Soortgelijk zoals in de VS gedaan is via het 22ste amendement op de Grondwet: maximaal twee termijnen van vier jaar.

Behalve het tegengaan van feitelijke en mentale corruptie zijn er andere voordelen: minder old boys network, vaker nieuw elan, nieuwe ideeën en methodes, de kracht van onvermijdelijke lobby’s verminderen, frisse checks and balances en al zeker geen recordjacht. Wat hier voor de minister-president en andere publieke machtshebbers wordt bepleit, is overigens via de Governance Codes al lang van toepassing op topfunctionarissen als toezichthouders en commissarissen: acht jaar, dan is het mooi geweest, dan is het tijd voor iemand anders. Helaas is dit aspect van de versterking van onze democratie niet meegenomen in de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (december 2018).

In mijn politiek geëngageerde omgeving zijn weddenschappen afgesloten: Rutte is ietsje vóór 1 december weg. Dan is hij niet meer verdacht van ‘doelstelling Record’. Omdat ik Mark een dergelijk kinderachtig motief om coûte que coûte te blijven zitten niet toedicht, heb ik daarop mijn inzet afgestemd. Maar… ik zou zomaar kunnen verliezen.

Ludo Grégoire, jurist staats- en bestuursrecht), Leiden