Lezers over linkse fusie: ‘De moed ontbreekt kennelijk om de SP in deze samenwerking te betrekken’

GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn PvdA-collega Attje Kuiken in gesprek op de fractiekamer van de PvdA. Beeld ANP

Moed

Met toenemende verbazing volg ik de pogingen van de PvdA en GroenLinks tot een nauwere samenwerking. De hartenkreet van partijprominenten in de Volkskrant van 27 mei ondersteunt deze pogingen op constructieve wijze. De uitspraak dat ‘het getuigt van moed om te erkennen dat politieke versnippering links daarbij in de weg staat’ is in dit verband ook meer dan op zijn plaats. Mijn verbazing is dan ook dat de moed kennelijk ontbreekt om de SP in deze samenwerking te betrekken. De geloofwaardigheid van dit samenwerkingsinitiatief zou hier zeker mee gediend zijn.

Rochus van der Weg, Bruinisse

Duidelijker politiek veld

De door de meerderheid van de partijbonzen van PvdA en GroenLinks bepleitte fusie, komt in de praktijk neer op het ten grave dragen van de sociaaldemocratie in Nederland. Voor de ‘verworpenen der aarde’, die de basis van de PvdA vormen, moet het voorgenomen samengaan een klap in het gezicht zijn. Want zeg nou zelf: wat hebben ze nog te zoeken bij een beweging waarin hun stem nauwelijks mee zal tellen tegenover de meerderheid van goedwillenden van diverse pluimage zonder een duidelijke ideologie?

Gelukkig is er een uitweg voor de ‘verworpenen der aarde’. Ze kunnen zich aansluiten bij de enige er toe doende socialistische partij van Nederland, de SP. Zo maakt de voorgenomen fusie ongewild het politieke veld op ‘links’ een stuk duidelijker. De keuze is tussen neo-liberaal links en de socialisten. Traditiegetrouw gaan deze twee net zo slecht samen als water en olie.

Fred Rohde, Leiden

Keuzestress

Ieders keer weer, keuzestress: GroenLinks of Partij van de Arbeid, twee smaken met slechts een minimaal verschil voor de culinaire fijnproever....

Als GroenLinks en PvdA fuseren hebben ze in ieder geval dát probleem opgelost en kunnen ze sámen beginnen aan een diner voor een brede linkse beweging.

Mijn stem hebben ze alvast!

Inge Hartlief, Tilburg

Echt links

Als GroenLinks en PvdA nu bij de uitgangspunten opnemen nooit te zullen regeren met een partij die als uitgangspunt heeft dat ‘de markt’ alles het beste regelt, is er een kans op een toekomst voor de fusiepartij. Zo niet, dan zal het verleden waarin de PvdA de handlanger was van de VVD, ook de linkse fusiepartij flink blijven achtervolgen.

Links moet wel echt links willen zijn.

Samenwerking met partijen die bedrijven als KLM en Shell altijd willen subsidiëren met behulp van geld dat onder andere wordt opgehaald door eigen bijdragen in de jeugdzorg en bij andere kwetsbare groepen past daar niet in.

Jolanda van der Lee, Groningen

Rechts Nederland

Volgens Bert Wagendorp huivert rechts Nederland bij het spook van een samengaan van GroenLinks en de PvdA. Niets is minder waar. Alle partijen die voortkwamen uit een fusie – CDA, GroenLinks, CU – deden en doen het electoraal slechter dan het opgetelde resultaat van hun samenstellende delen ooit behaalden. Een samensmelting van partijen leidt altijd tot een teruggang van de aanhang.

De neiging van links om elkaar over alles in eigen kring de levieten te lezen, belooft bovendien spektakel. Rechts Nederland juicht de huidige ontwikkelingen ter linkerzijde dan ook van harte toe. Nog mooier zou zijn, wanneer ook de SP, D66, PvdD en BIJ1 zich zouden aansluiten.

Enno de Witt, Deventer

Pacifisme

Andrée van Es brak in de krant een lans voor overbrugging van de waterscheiding tussen PvdA en GroenLinks. Als oud-PSP-lid heb ik altijd groot respect gehad voor Andrée van Es, een sterke en inspirerende partijleider.

In haar betoog over afscheid kunnen nemen van oude idealen en (valse) waterscheidingen tussen linkse partijen geeft zij een aantal goede argumenten. Na 11 jaar Rutte dienen we inderdaad serieus te kijken naar intensievere samenwerking op links.

Een belangrijk argument tegen blijft voor mij verbonden met de oprichting van de PSP: haar pacifisme! Noch PvdA. noch GroenLinks huldigen het voor mij essentiële principe van geweldloosheid als belangrijk politiek statement.

Reden voor mij om voorlopig lid te blijven van Partij voor de Dieren (afschuwelijke naam, trouwens): principieel geweldloos en nauw verbonden met het activisme van buitenparlementaire groepen als bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Deze principiële keuze is helaas ook bij een intensievere samenwerking tussen PvdA en GroenLinks afwezig.

Jan Willem Breuk, Amsterdam