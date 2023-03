Levert zo’n kettingbotsing van onderzoekscommissies bij de NPO nieuwe inzichten op?

Stel, je bent een freelanceredacteur die, ik noem maar wat, ooit werkte voor NOS Studio Sport. Je bent daar afgedropen nadat je werd uitgemaakt voor hoer in de snackcorner van een mastodont die jou niet mee wilde hebben naar een testosteronrijk sportevenement. Niet getreurd: nu bekend is wat zich daar zoal afspeelde, word je éíndelijk gehoord. Als ik de persberichten erop nasla, kun je je verhaal kwijt op – even tellen – víér plaatsen. Of vijf, denk ik.

Je kunt bijvoorbeeld naar meldpunt Mores – al heeft hun reputatie een buts opgelopen, zeker nu staatssecretaris Gunay Uslu twijfelt aan hun status en hun bestuur woensdag is opgestapt. Van dat bestuur mocht immers Janke Dekker, de vrouw van Studio Sport-presentator Tom Egbers, als voorzitter aanblijven, terwijl in december al bekend was dat er een inventarisatie bij NOS Sport werd gedaan, die uiteindelijk tot bijna honderd klachten leidde.

Even zien, dan kun je naar NOS Sport zelf, want daar is onderzoek opgetuigd, twee onderzoeken zelfs: eentje naar de klachten en eentje naar de werkcultuur bij NOS Sport. Of naar de NOS, waar vorige week nóg een onderzoek naar de werkcultuur van de hele NOS is aangekondigd. Maar goed, misschien heb je niet zoveel zin je te melden bij de NOS, omdat zij eerdere klachten over NOS Sport jarenlang veilig hebben opgeborgen in een la.

Dan kun je ook nog naar de Commissie Van Rijn (OGCO), die is gevormd nadat de Volkskrant in november naar buiten bracht hoe het eraan toe ging bij Dwdd. Een misstand is als een ui, lees ik in de infographic op hun website: de buitenste schil is de maatschappelijke norm, en als je die afpelt, kom je via de cultuur uit bij het binnenste, het gedrag van de boosdoeners. Afijn, je kunt je kwetsbare verhaal hier in een mailformulier kieperen, maar het kan even duren voor je iets terughoort, want het onderzoek werd in december prompt uitgebreid van Dwdd naar de héle NPO, naar ‘alle relevante organisaties en organen van de landelijke publieke mediadienst.’ Dus ook slachtoffers van een grensoverschrijdende grap van Banana Split uit 1989 mogen zich melden? Ik geloof van wel.

Verbreding kan natuurlijk goed zijn: misstanden bij Dwdd en NOS Sport kunnen symptoom zijn van een dieperliggend probleem. Maar verbreding kan ook vertragen, en vervagen waar de oorspronkelijke ophef ook alweer om te doen was.

Jammer is ook dat het Commissariaat voor de Media de onafhankelijkheid van dit onderzoek betwijfelde, omdat volgens hen de NPO niet de opdrachtgever kon zijn. Daarop verzon de NPO iets: Martin van Rijn werd ‘gedelegeerd opdrachtgever’, terwijl de NPO formeel opdrachtgever blijft. Wat gedelegeerd opdrachtgeverschap is, is niet helemaal duidelijk, maar het is gok ik zoiets als wanneer ik niet direct aan mijn vriend vraag of hij onze zoon even wil verschonen, maar tegen mijn zoontje zeg: ‘Papa gaat jou zo meteen lekker verschonen, hè?’ De Commissie Van Rijn vroeg slachtoffers trouwens eerder zich óók te melden bij meldpunt Mores, die hen ook adviseert – volg je het nog?

Zoveel onderzoeken tegelijk scheppen toch een sfeer van willekeur. Het kan slachtoffers genoegdoening bieden dat ze hun verhaal viervoudig kwijt kunnen, maar levert zo’n kettingbotsing van commissies ook nieuwe inzichten op? Er was vorig jaar zomer al een rapport van de Raad voor Cultuur, waaruit bleek dat grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector ‘hardnekkig en urgent’ is, en een inventarisatie waaruit bleek dat het bij zes omroepen speelde. Grondige onderzoeken aankondigen getuigt van grote schrik, maar kan ook dienen als aflaat. Momenteel lijkt het erop dat bij de NPO eindeloos uien worden gepeld, tot er een berg ouwe schillen ligt waar niemand meer van opveert – zolang hun binnenste kern intussen maar ongemoeid blijft.