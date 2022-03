Levende democratie, niet de politiek die we dagelijks te verduren krijgen

In de week dat de Tweede Kamer alweer een debat voerde over zichzelf, was de levende democratie uitgeweken naar jongerencentrum 4West, in een Bossche wijk die als moeilijk bekendstaat maar zich opgewekt door de sores slaat.

Ze hielden er een talkshow voor de jeugd over de naderende gemeenteraadsverkiezingen: ‘Takkies: de stembuseditie’. Takkies betekent praatjes, in straattaal.

Voor aanvang trokken jongerenwerkers Veerle, Sjoerd, Abdel en Reggae nog een paar meiden en jongens naar binnen, uit angst voor een lege avond. Het bleek niet nodig. Het jeugdhonk stroomde vanzelf vol met jong en oud, en met de stemmen van Zakaria, Soufyan, Fouad en Yassin, die scherp en goed geformuleerd hun vragen stelden aan de aanwezige politici en elkaar.

Zakaria (met oranje hoedje op) stelt een vraag aan de politici. Beeld Toine Heijmans

Zo goed, dat ik Sjoerd vroeg hoe ze die vragen hadden voorbereid. ‘Niet’, zei Sjoerd, ‘het komt uit henzelf.’ Dit zijn jongens, zei hij, ‘ze doen het niet zo goed op school, maar zijn absoluut niet dom.’

Later vertelde Soufyan hoe ze hem zeiden dat de havo te hoog gegrepen was, hoe hij in problemen raakte op het vmbo en daar werd weggestuurd. Hoe hij nu hard werkte voor het mbo, maar tegelijk zijn vertrouwen was verloren in mensen die bepalen wat goed voor hem is. ‘Ik vertrouw op mezelf en ga mijn doelen halen.’

Het CDA had groene doppers meegenomen naar de politieke avond, Volt had stickers, bijna alle partijen waren present (niet de VVD) met jonge kandidaat-raadsleden. Hun taal botste soms met die van de jeugd. Politiek zweeft boven de straat, met woorden zonder inhoud of juist met te veel. Maar de meiden en jongens begrepen uitstekend waar de politici het over hadden, en waren niet benauwd ze van repliek te dienen.

Soufyan: ‘Jullie zeiden iets over duurzame energie. Ik vroeg me af: wat hebben wij aan duurzame energie, als het duurder is dan gewone energie – snap je wat ik bedoel?’

(Antwoord: sterkste schouders zwaarste lasten, isoleren huizen, dalende kosten, etc.)

Soufyan: ‘Maar mag ik een antwoord op die vraag, of niet? Het moet wel haalbaar zijn, begrijp je?’

(Antwoord: tochtstrips, ledverlichting, te implementeren doelen).

Er waren stellingen en de eerste ging over de vraag of de gemeente coffeeshops moet betalen om te verhuizen naar de rand van de stad (de politici spraken al snel van ‘reloceren’). Wie voor was mocht een oranje hoedje opzetten, wie tegen was niet. Bijna alle meiden en jongens zetten hun oranje hoedje op.

Namens het CDA vertelde Iuri Martins dat hij zelf woonde in een straat met twee coffeeshops. ‘Het is net GTA, je kan er niet normaal oversteken, laatst is er nog een mevrouw aangereden door een gouden Volkswagen.’

Namens D66 vertelde Steven Elders over legaliseren en eigen verantwoordelijkheid: ‘We moeten drugs niet in een taboehoekje stoppen.’

Soufyan: ‘Maar meneer...u kunt toch ook zonder drugs een leuke avond hebben?’

Nu kan ik hier de bijeenkomst letterlijk verslaan, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe iedereen in dit jongerencentrum doordrongen was van het belang. De warmte die het bracht, de dynamiek, de vrolijkheid. De slimheid van de jeugd, en hun betrokkenheid.

De avond stond haaks op de politiek die we dagelijks te verduren krijgen: van spelletjes en beeldregie, van filmpjes, van moties en motietjes, van winnaars en verliezers. Van gehakketak, van nieuwe partijtjes die zich afscheiden van nieuwe partijtjes. Van een Tweede Kamer die een debat gebruikt als zelftherapie, ontstaan uit de gedachte dat politiek draait om politici.

Zakaria pakte nog een bakje chips, ‘wilt u ook meneer?’ En Soufyan zei: ‘Ja, het drinken is gratis, u mag er ook één fatta.’ Mijn straattaal is slecht, zei ik terug, en ze barstten in lachen uit: ‘Vatten! Dat is Bosch!’

Ging het over meer camerabewaking in de stad en Soufyan stak zijn hand op en zei: ‘Er komt een dag dat er zoveel camera’s zijn, dat we allemaal netjes en normaal precies hetzelfde moeten leven.’

Ging het over de vraag of er meer boa’s moesten komen, nou, zeiden ze: hier moeten vooral meer jongerenwerkers komen. Als Veerle, Sjoerd, Abdel en Reggae, die tijdens corona elke dag op straat was om de jeugd te checken, niet omdat het moest maar omdat hij dat belangrijk vond. Omdat de politici in Den Haag er tijdens de crisis in geslaagd waren de jeugd te laten vallen.

Ze zeggen dat jongeren niets van politiek moeten weten, maar vaak is het andersom.

Na afloop vroeg een partijmedewerker of Soufyan interesse had de partij te versterken. ‘Dan moet je strak in pak’, zei hij, ‘en ik...ben strak in trainingspak.’