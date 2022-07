Lessen leren gaat misschien toch makkelijker als er wél wat koppen rollen

Dat klotegevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Veel liedjes over liefdesverdriet gaan over verse pijn of hoe de vertolker ervan er inmiddels heus bovenop is. De 22-jarige Meau bezingt vrij feitelijk dat afsluiten niet lukt, zelfs nu zij al een tijd bij de ander weg is. En de oorzaak zoekt ze niet in eigen tekortkomingen, maar in de daden van die ander, een – mijn samenvatting – manipulatieve narcist. Het enorme succes van Dat heb jij gedaan, begin dit jaar, kan komen door die troostrijke helderheid. Geen smoesjes voor wangedrag, de erkenning dat volledig herstel onmogelijk is en verantwoordelijkheid waar die hoort.

Jeroen Dijsselbloem had beter naar Meau moeten luisteren.

De voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid beklaagt zich dat het kabinet zijn aanbevelingen uit een evaluatie van de eerste coronaperiode slechts in woord heeft omarmd en niet in de praktijk brengt. Terwijl we al in een volgende besmettingsgolf zitten en een duister scenario bepaald niet is uitgesloten.

In deze krant zei Dijsselbloem op zich rake dingen: het kabinet heeft niet serieus gereflecteerd en premier Rutte heeft zichzelf weggetoverd toen het op voorgenomen verbeteringen aan kwam.

Alleen mag Dijsselbloem zich dat ook zelf aantrekken. Hij is een bestuurlijke insider die een technocratisch rapport over uitvoering heeft afgeleverd. Deels komt dat door de beperking van zijn functie: het kabinet wist vast wat het deed toen het de evaluatie uitbesteedde aan een orgaan dat lessen voor veiligheid moet trekken en niet over schuld en aansprakelijkheid gaat. Maar dat Dijsselbloem nergens op een serieuze manier vooronderstellingen onder de corona-aanpak ter discussie stelt, is zijn eigen keus en niemand had hem gevraagd nog voor hij met zijn onderzoek kwam te waarschuwen voor een vermeende afrekencultuur.

Het klinkt zo mooi, dat het niet moet gaan om rollende koppen maar om leren voor de toekomst. Het lastige is dat het in grote kwesties nooit alleen gaat om organogrammen, middelen en bevoegdheden, maar altijd in de eerste plaats om waarden. Het was niet alleen de ‘pandemische paraatheid’ die door covid-19 op de proef werd gesteld, maar vooral het wereldbeeld en de bijbehorende reflexen van degenen aan de macht. Hoe zeer hechtten zij aan menselijk leven en aan kwaliteit van leven? Hoe belangrijk vonden zij het om met Nederland als geheel door de crisis te komen in plaats van die op te delen in vertegenwoordigers van deelbelangen? Welke verhouding zagen zij tussen overheid en burgers?

Dan kun je je er nu wel over opwinden dat premier Rutte en minister Kuipers precies de formele verantwoordelijkheden bij zichzelf wegschuiven waarvan jij net had opgeschreven dat ze die op zich moesten nemen, maar dat lijkt me een moment om wakker te worden: ze wíllen die verantwoordelijkheden niet. Omdat hun filosofie is dat iedereen het zelf maar moet uitzoeken en omdat het ze politiek slecht uitkomt.

En al is de bereidheid om te leren er oprecht – misschien niet bij de politieke top of de meest zichtbare adviseurs, maar bij uitvoerders – dan nog vinden de meesten van ons fouten toegeven veel moeilijker dan we beseffen. Niet slechts toegeven aan de buitenkant, om verhoudingen te herstellen, maar ten diepste, van binnen. Dat gaat gepaard met schuld, schaamte en aangetast zelfvertrouwen. Bij de corona-aanpak heb je het over mensen die vaak al jaren bezig zijn, onder extreme omstandigheden. En over besluiten met gigantische repercussies: meer of minder maatschappelijke ontwrichting, meer of minder doden. Als je dan zegt: ‘we kijken er niemand specifiek op aan hoor, maar leer nou toch allemaal je lesje’, vraag je het onmogelijke. Geen wonder dat de mantra ‘geen schuldigen aanwijzen’ vooral wordt aangegrepen om hartgrondig straatjes schoon te vegen.

Dat lerend vermogen in het openbaar bestuur, waar is dat nou eigenlijk te vinden? Van de illegale vermogensbelasting tot de chaotische asielopvang, van het verwaarloosde leger tot de aardbevingsschade in Groningen en van het stikstofdrama tot het toeslagenschandaal: Nederland draait zichzelf momenteel vast in hersteloperaties. Zo zeer dat eventuele ambities voor de toekomst achter de horizon zijn verdwenen. Maar leren is meer dan in paniek noodverbanden aanleggen. En voor dat leren ontbreken telkens de voorwaarden: het zonder smoesjes onder ogen zien van misstappen, erkenning dat volledige reparatie onmogelijk is en het leggen van verantwoordelijkheid waar die hoort. Zeg maar de Wet van Meau.

Rakere evaluaties over de coronacrisis verschijnen pas over decennia vrees ik. Ook de parlementaire enquête zal er nog te dicht op zitten. Daarbij, hoe beoordeel je zo’n ten diepste politiek vraagstuk met een commissie waarin zelfs het parallelle universum van de fascisten is vertegenwoordigd?

Nee, het is veel makkelijker gezegd dan gedaan, dat lessen leren. Schuldigen aanwijzen is onvoldoende, en ook verre van ideaal maar zou het toch niet onmisbaar zijn om op korte termijn enig effect te sorteren? Stel vast wie wat heeft gedaan – of nagelaten – en met welke gevolgen. Laat er een zwik opstappen. En hoop dat een volgende ploeg met frisse blik begint en weet: zó gaan wij het in elk geval niet doen.

Zeg, kortom, soms toch maar gewoon: ‘Dat heb jij gedaan.’ Wij burgers ook trouwens, bij verkiezingen.