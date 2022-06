Leraren, onderhandel nu eindelijk eens met de werkgever zelf, het ministerie van Onderwijs

Woensdag is er een actie in het voortgezet onderwijs. Van de Algemene Onderwijsbond. Voor minder werkdruk. Ik zeg het maar even, want ik krijg niet de indruk dat het erg leeft onder leraren, hoewel ik zelden een leraar tegenkom die níet zegt te zuchten onder een te hoge werkdruk.

De onderhandelingen over een cao voor het voorgezet onderwijs gaan moeizaam. In oktober 2021 werd een luttele salarisverhoging van 1,8 procent binnengehaald. De VO-raad komt nu met een ‘loonbijstelling’ van 3 procent – een lachertje, want de inflatie bedraagt inmiddels 9 procent. Het kabinet heeft 300 miljoen euro vrijgemaakt voor het verlagen van de werkdruk, maar de schoolbestuurders – verenigd in de VO-Raad – en de vakbond zijn het niet eens over de besteding ervan. De bestuurders willen dat schoolleiders met de lerarenteams gaan bepalen waaraan het geld wordt besteed, de AOb wil individuele rechten voor werknemers, vastgelegd in de cao, zoals 60 keuze-uren per jaar voor elke leraar, naar eigen inzicht te besteden, en een maximale lestaak van 24 lesuren per week.

Gaat de AOb keihard actievoeren over deze punten? Hoeveel salarisverhoging willen ze eigenlijk precies, gezien de enorme inflatie? Nee, de bond roept leden op morgenmiddag te práten, met hun schoolleiding en schoolbestuurders. Of nee, om ‘je bestuur of schoolleiding uit te dagen’ tot een gesprek over je wensen. Daartoe leggen ze maar liefst anderhalf uur, van 14.00 tot 15.30 uur, de lessen stil. Dat zal ze leren, de oppermachtigen.

Niet dat de AOb enig vertrouwen heeft in de schoolbestuurders om wier aandacht ze smeken. In een opiniestuk in De Telegraaf , onder de ferme kop ’Ons belastinggeld komt niet goed in klas terecht’ legde vicevoorzitter Jelmer Evers onlangs helder uit waarom hij zich vergeefs ‘de blaren op de tong’ praat om ‘geld daar te krijgen waar het hoort: bij de leraren’. Nieuw is dit niet, weet hij (en weten ze bij het ministerie van Onderwijs, en bij de Algemene Rekenkamer). Sinds eind jaren negentig de schoolbesturen ‘autonoom’ werden, legt Evers nog maar eens uit, verdwijnt extra geld steevast in de muil van de ‘lumpsum’, die besturen naar eigen inzicht besteden.

In die ruim dertig jaar dat de overheid de verantwoordelijk afschuift naar schoolbesturen, kelderden de prestaties van de leerlingen, bleven de salarissen achter bij andere sectoren, steeg de werkdruk en verminderde het werkplezier van leraren. Geen toeval.

Waarom dan toch, beste Jelmer, beste AOb, deze suikerzoete actie? Waarom om aandacht hengelen bij degenen die je slecht behandelen? Zij zijn niet eens de echte werkgevers, maar slechts tussenpersonen, verenigd in een zelfbenoemd orgaan, de VO-Raad. Doorbreek alsjeblieft deze impasse van eindeloos klagen dat je als leraar altijd aan het korte eind trekt in onderhandeling met die Raad. Onderhandel met de werkgever zelf, het ministerie. Eis een échte salarisverhoging, boven op de inflatie – zoals de kleine vakbond Leraren in Actie doet –, kleinere klassen en minder lesuren per week, vastgelegd in een cao. Leg anders de boel plat. Leraren zijn met veel, zonder hen gaat het niet. Gebruik die overmacht.

Het argument dat vermindering van lesuren de kwaliteit schaadt, is onzin. In de Oeso-landen die het best presteren in de PISA-onderzoeken, krijgen leerlingen juist minder les. In Estland, het best scorende Europese land, is dat 609 uur per jaar, bij ons 720 (data Oeso). Minder maar betere lessen, meer tijd voor voorbereiding. Alleen met minder werkdruk en een goed salaris, lok je jonge leraren. En misschien zijn, bij aantrekkelijker voorwaarden, leraren wél bereid een paar uurtjes per week meer te werken.