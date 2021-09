Leraren nodig? Zet de studieschuld in

Studenten staken op het Malieveld uit protest tegen het leenstelsel. Ze willen een schuldenvrije basisbeurs en compensatie voor al die jaren dat studenten hebben moeten lenen. Beeld ANP

Brief van de dag

Als je in de jaren zestig wilde gaan studeren aan een universiteit en het inkomen van je ouders niet toereikend was, kon je in aanmerking komen voor een studiebeurs in de vorm van een renteloos voorschot. De hoogte van de de studiebeurs was inkomensafhankelijk.

Het verlengen van je renteloos voorschot was afhankelijk van je studieresultaten. Bij uitstekende resultaten kreeg je zelfs een beurs als schenking. Twee jaar na het afstuderen moest je in tien jaarlijkse termijnen de voorschotten terugbetalen.

Ook in die tijd was er een tekort aan leraren, met name in het middelbaar onderwijs. Om afgestudeerde academici te stimuleren in het onderwijs te gaan werken, was het mogelijk om kwijtschelding van je studieschuld te krijgen. Voor elk jaar dat je een volledige baan als leraar in het middelbaar onderwijs vervulde, werd 20 procent van je schuld kwijtgescholden.

Mij lijkt het goed die regeling weer van stal te halen om de tekorten in de zorg en het onderwijs op te lossen. Wie weet blijven ze ook hangen in het werkveld. Nu niet zeggen: ‘dat kost te veel’, in de jaren zestig hadden we veel minder te besteden.

P. van Kruchten, Maastricht

Talkshows

In het artikel ‘Zijn we uitgepraat? De 10 plagen van talkshows’ wordt uitgelegd waarom talkshows op tv steeds minder kijkers trekken.

Ik zou daar een elfde plaag aan willen toevoegen: de overmatige aandacht voor problemen het liefst opblazen tot wereldformaat.

‘Slecht nieuws blijft hangen’, krijgen journalisten bij hun opleiding ingepeperd. Maar bij te veel negatief nieuws gaat je humeur er onnodig aan. Besteed in talkshows daarom evenveel aandacht aan oplossingen als aan problemen.

Hans van Hezewijk, Zoetermeer

Op de fiets

Overal lees ik spijtige commentaren over de donkere wolken boven dit ‘unieke’ Nederlandse gebruik: een premier die fietsend naar zijn werk gaat. Straks zijn politici niet meer benaderbaar. Maar zou de werking van dit gespeelde ons-kent-ons niet omgekeerd zijn? De joviale ceremonie onttrekt de feitelijke kloof aan het oog. Je wordt met een glimlach in het pak genaaid. Voor mij blijft het ‘heer Rutte’.

Pim Ligtvoet, Amsterdam

Optredens

Er zijn artiesten die optredens afzeggen vanwege iets dat lijkt op solidariteit met degenen die geen QR-code willen. Omdat zij naar eigen zeggen voor iedereen op willen treden. Er zijn er ook die wel willen optreden. Lijkt mij omdat het gebruik van QR-codes buiten hun invloedssfeer ligt. Die zijn solidair met alle andere betrokkenen. Dat zijn er nogal veel.

Lijkt mij dat de eersten vooral zichzelf heel belangrijk vinden. En de aandacht voor hun persoon. Die hadden ook vanuit hun principes geen optredens kunnen regelen tot de pandemie geen pandemie meer was. Dat is niet echt ver weg, en het was wel zo eerlijk geweest ten opzichte van hun publiek, medewerkers en gelegenheidgevers. Waar zij nu op toch stuitende wijze mee omgaan.

E.C.A. Boucher, Amsterdam

Appels

‘Pak ‘gewone’ Nederlandse appels zoals Elstar en Jonagold’, schrijft Loethe Olthuis als antwoord op de vraag ‘Welke appels moet ik nu kopen?’

Maar beste Loethe, Elstar eet ik het hele jaar al en aan Jonagold zit nauwelijks smaak. In deze maanden liggen de schappen vol met heerlijke, kort houdbare Nederlandse appels als James Grieve, Delbare, Alkmene en Cox’s Orange, om er maar een paar te noemen. Allemaal rassen met unieke smaken. Kun je ze niet vinden in de supermarkt? Loop eens bij de groenteboer binnen. En de Elstar, die komt later wel weer, als de laatste Cox’s melig beginnen te worden.

Norbert Duif, Wageningen

Mona Keijzer

In haar afscheidsbrief slaat mevouw Mona Keijzer de plank volledig mis. Als ‘gewetensbezwaarde’ had zij in een eerder stadium uit het kabinet kunnen stappen. Op zaterdag , de invoeringsdag van de corona-app, een interview in de Telegraaf geven, en je vervolgens laten ontslaan, doet mij vermoeden dat het haar vooral om effectbejag te doen is.

Frans Pas, Den Haag

Welkom

Klanten moeten zich welkom voelen in de horeca. De coronapas zou dat in de weg staan. Ik heb het omgekeerde. Nu we de anderhalvemetersamenleving achter ons laten, vind ik het moeilijk om naar een terras te gaan, laat staan dat ik naar binnen durf in de horeca. Met een goede check op de pas zou ik me daar overheen kunnen zetten. Zonder die pascheck haak ik af. Dus wat bedoelt de horeca als ze zeggen dat de klant zich welkom moet voelen?

Aarnoud Smit, Lochem