Leraren kunnen zelf tekort oplossen

Deelnemers aan een landelijke onderwijsstaking om de problemen met de werkdruk, het lerarentekort en de salarissen op te lossen. Beeld ANP

Brief van de dag

Het oplossen van het lerarentekort wordt inmiddels gezien als panacee voor alle problemen in het onderwijs. Zo blijkt opnieuw uit de wat verongelijkte reacties op de Onderwijsinspectie van briefschrijvers Inge Vollaard en Myra Keizer, beiden uit het onderwijsveld.

Vergeten wordt dat leraren massaal in deeltijd werken. Sterker nog, statistieken van het CBS laten zien dat van alle werkenden in Nederland dit de grootste groep is waar meer niet dan wel wordt gewerkt. Er is dus eerder een groot deeltijdoverschot dan een absoluut lerarentekort. Het goede nieuws is dat leraren dus ook zélf het probleem kunnen oplossen, eenvoudigweg door meer te gaan werken.

Een betere beloning hiervoor kan worden bekostigd uit het Masterplan Onderwijs.

Theo Jan Renkema, Apeldoorn

Wilt u reageren op een brief of een artikel? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar brieven@volkskrant.nl

Teleurgesteld

Niet alleen kiezers en partijgenoten zullen, zacht uitgedrukt, teleurgesteld zijn door de wijze waarop D66-leider Kaag omgaat met feiten die haar even niet uitkomen, maar ook de talloze vrijwilligers die zich naast hun werk en sociale leven vele uren per week, financieel belangeloos, inzetten om het (gedachte/ gehoopte/ gewenste) democratische gedachtegoed van D66 uit te dragen en te bestendigen, een gedachtegoed dat met dank aan onder anderen Kaag langzaam maar zeker richting einder gaat.

Mariska Jansen, Harlingen

Naamswijziging

Ik stel voor: Doofpot66.

Paul Heusen, Oostzaan

Ontheemd

Ik ben een witte, hoogopgeleide man van 50 met progressieve idealen en ik ben politiek ontheemd. Ik heb altijd gestemd: na m’n eindexamen op het nieuwgevormde GroenLinks: sociale idealen, goed voor het milieu en een moderne, geëmancipeerde en progressieve houding. Dat was ik! Ze kregen niets voor elkaar, wilden geen ‘vuile’ handen maken, ook niet na meerdere uitnodigingen. Wat een teleurstelling. Mijn nieuwe thuis werd D66. Zij namen tenminste wél verantwoordelijkheid. In de samenwerkingen met VVD bleef er weinig over van alles wat in hun programma stond.

Lokaal een paar jaar geleden op de PvdA gestemd, landelijk werden ze genadeloos afgestraft. Vorig jaar zag ik Sigrid Kaag helemaal voor me als hét alternatief voor Rutte, maar ik durfde het aan op Volt te stemmen. Zoals altijd stemde ik op de hoogste vrouw op de lijst. Dat werd dus ook een teleurstelling. In mijn nieuwe gemeente met behulp van de stemwijzer uitgekomen op de SP, maar lokaal werd er overwegend rechts gestemd.

En nu blijkt dat het machtsmisbruik (ook) bij D66 onder het tapijt wordt geveegd. Waar kan ik met mijn progressieve idealen nu nog terecht?

Max Duijsens, Beuningen

Lef

Met genoegen las ik het stuk van onze kandidaat-partijleiders, Marjolein Moorman en Frans Timmermans. Een kanttekening: in mijn ogen vraagt het geen lef om voor een fusie tussen PvdA en GroenLinks te pleiten. Het is het verkeerde lef om te blijven vasthouden aan de oude partijen. Een fusie is hard nodig. De krachten moeten gebundeld.

Bedenk daarbij dat de verschillen tussen CPN en PPR voor de fusie groter waren dan die tussen GroenLinks en PvdA nu. Bedenk daarbij ook, dat de tien jaar die de vorming van GroenLinks duurde nu niet meer beschikbaar zijn. Dus snelle stappen nu, en uiterlijk een lijst bij de volgende Kamerverkiezingen.

Bert Willemsen, GroenLinks, Eindhoven

PvdA, fuseer!

Als inmiddels lichtelijk comateus lid van genoemde partij zou ik de betrokkenen willen oproepen: laat alle schroom varen, stap vooruit over schaduwen heen, zet elke aarzeling overboord en fuseer! Alles stroomt.

Jeroen Walstra, Castricum

Verwonderlijk

Wat jammer dat de enige conclusie van Anne-Gine Goemans (Zaterdag, 16 april) is dat de klassen kleiner moeten worden. Uit haar stuk blijkt namelijk vooral dat het leraarsvak een beroep is waarvoor je een opleiding nodig hebt. Het is op zijn minst verwonderlijk dat Goemans zich nergens afvraagt hoe ze zo’n les kan aanpakken waardoor leerlingen wijzer weggaan dan dat ze binnenkwamen. Dat is wat leraren doen; ze weten hoe ze pubers kunnen laten leren. Er is geen enkel ander beroep dat iemand kan gaan uitvoeren zonder een diploma of zonder scholing vooraf. Maar Nederlands geven kan iedereen?

Het artikel van Goemans plaatst het onderwijs in een negatief daglicht, met alle tekorten kunnen we dat slecht gebruiken en ja, Passend onderwijs zorgt voor problemen. Verpleegkundige word je ook niet omdat je al drie keer in het ziekenhuis lag en toen hebt ervaren hoe een verpleegkundige een steek onder je billen schuift.

Hanneke Gerits, lerarenopleider Fontys Tilburg, Eindhoven