Leonardo DiCaprio op een CO2-brakend superjacht, is dat ‘Hollywood-hypocrisie’?

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst. Deze week: Leonardo DiCaprio is een zeldzame boom

‘Don’t Look Up…’, waarschuwde de kop in The Mail on Sunday, ‘anders zie je de eco-hypocriete Leonardo DiCaprio op zijn jacht van 110 miljoen pond’.

Iedereen wel kijken, natuurlijk. En zo bogen de lezers van de Britse zondagkrant zich over de telelenskiekjes van de 47-jarige acteur uit de Netflix-satire over klimaatverandering. Hij lag – goddomme! – met de handen achter het hoofd gevouwen, half bloot te luieren op het dek van zo’n CO 2 -brakend reuzenschip, nabij het Caribische St. Barts. Het betrof de Vava II, een jacht met een eigen Wikipediapagina, waarop ook de eigenaar is te vinden: een Zwitserse farmaceutica-miljardair.

DiCaprio had Oudjaar gevierd, zoals je dat doet als ster. Eerst opzitten en tafelen bij het Unicef-gala in droomresort Eden Rock, een jaarlijks aflaat voor de superrijken: wéér 4 miljoen voor de arme kindjes. En daarna door naar het feest aan boord van de Vava II met honderden medegasten, onder wie rapper Drake en Amazon-baas Jeff Bezos.

De Amerikaanse nieuwszender Fox haalde een heel panel uit de kast, om er voldoende schande van te spreken. ‘Weer een voorbeeld van Hollywood-hypocrisie!’, trapte de presentatrice af. Vier commentatoren gingen los: dat je niet én milieuactivist kunt zijn én zo’n luxueuze levensstijl kunt vieren, dat je sowieso nooit moet luisteren naar prekende Hollywoodsterren zoals DiCaprio, want die willen alleen maar dat ‘wij’ iets doen of laten om de wereld te redden, dat wij de prijs betalen voor hun luxe levens.

Jason Chaffetz, oud-politicus en Trumpiaan, pleitte voor selectieve ontbossing: ‘Als ik die foto zie, denk ik alleen maar: hé Leo, scheer die oksels!’

Het had ook zomaar een scène kunnen zijn uit Don’t Look Up.

DiCaprio noemt zichzelf ‘acteur en milieuactivist’ op zijn sociale media, en de activist stoot wel eens het hoofd. Toen hij in 2015 een eilandje bij Belize kocht om daar een droomresort voor ecologisch verantwoorde superrijken te bouwen, kwam de lokale bevolking in opstand uit vrees voor schade aan de vispopulatie.

Maar DiCaprio heeft ook (privé en via zijn stichting) bedragen aan natuurbehoud geschonken waarmee je makkelijk zo’n reuzenjacht kunt aanschaffen, zelfs wel twee.

Deze week maakte de BBC bekend dat een pas ontdekte boomsoort uit het Ebo-bos in Kameroen voortaan door het leven gaat als de Uvariopsis dicaprio. Het uiterst zeldzame boompje is door wetenschappers vernoemd naar de acteur, want die was ‘cruciaal’ bij het onder de aandacht brengen van het protest tegen de houtwinning in het natuurgebied. De Kameroense overheid bezweek onder de publicitaire druk: toch maar geen kap.

Noem het een sterrenprivilege: je hangt op de bank, verzendt een tweetje of twee en redt zo een tropisch regenwoud. Maar waarover moet je anders twitteren?

Popster Sting, ook wel eens bespot om zijn inzet voor het regenwoud, werd ooit geëerd met een eigen kikker, de Dendropsophus stingi. En nu is DiCaprio dus een boom, met vrolijke trosjes gele bloemen aan de stam – ook daar bestaan foto's van. Laten we die boom omarmen.