Lekkere Oekraiense recepten genoeg

In Warschau hebben vluchtelingen uit Oekraïne een etenskar geopend met gerechten uit hun land. Beeld NurPhoto via Getty Images

Dat Loethe Olthuis (Volkskeuken, 16 maart) niet veel Oekraïense recepten heeft kunnen vinden op internet is verbazend. Op 5 maart is de campagne #CookForUkraine gelanceerd in Londen, een initiatief om fondsen te werven voor Unicef in Oekraïne. Eetclubs worden aangemoedigd Oekraïense maaltijden te bereiden en een donatie te maken aan het project; mensen worden uitgenodigd hun Oekraïense baksels te verkopen en de opbrengst te doneren.

Bekende Oekraïense koks, zoals Olia Hercules, delen hun recepten en werken samen met Russische kookboek schrijvers zoals Alissa Timoshkina. Oekraïners worden ook uitgenodigd hun favoriete recepten op de site te plaatsen. Genoeg materiaal dus. En wat helpt is dat bij die recepten het water je in de mond loopt. Alle reden om dit initiatief te steunen en zelf ook aan het kokkerellen te gaan. Of het je Oekraïense vluchtelingen in huis voor te zetten.

Bruno Oudmayer, Didam

Regionale omroepen

Elke vier jaar hetzelfde verhaal op de NPO; het drama van de gemeenteraadsverkiezingen. Mijn advies: houd ermee op. De regionale omroepen doen dat veel beter en accurater. Ze zijn per slot van rekening opgericht om verslag te doen van lokaal en regionaal nieuws. En weten als geen ander wat er politiek leeft in hun provincie.

Martin van der Veen, Hooghalen (eindredacteur RTV Drenthe)

Toegankelijkheid

In de stem- en kieswijzers staat niets over toegankelijkheid. In de partijprogramma’s ook niet, met uitzondering van af en toe een loze zin als ‘iedereen mag meedoen’. Op het Twitteraccount @Haarlem is een link naar toegankelijke horeca geplaatst. Wat bleek? Bij acht van de tien horecagelegenheden die als toegankelijk werden gezien, was geen toilet voor ‘mindervaliden’.

Als de politiek al nauwelijks naar de mensen met beperkingen luistert, wie neemt hen dan serieus? Wie toont daadkracht en beloont toegankelijkheid en bestraft degenen die het VN-verdrag Handicap niet naleven?

Het was een enorme zoektocht, maar uiteindelijk koos ik voor een partij die in elk geval iets zinnig zei over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Toen nog op zoek naar een stemlocatie voor mensen met een visuele beperking. Daar was er één van in heel Haarlem.

Annemarie Jongbloed, Haarlem

Lage opkomst

Voor de lage opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen hoor ik nu als reden dat mensen niet weten waar ze op moesten stemmen, dit kan nooit en te nimmer de reden zijn want: Nederlanders weten altijd alles en ook nog altijd beter. Dus een andere reden bedenken, wellicht zoiets als: er zijn geen 12 miljoen partijen dus ik kan ‘mijn’ partij niet vinden.

Anne Wtenweerde, Herpt

Vertrouwen

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, die wederom lager is, en de groei van lokale partijen bewijst volgens mij eens te meer dat een groot deel van de kiezers geen vertrouwen heeft in de landelijke politiek (lees: twaalf jaar kabinetten-Rutte). Als ik dan de reactie op de verkiezingen van bijvoorbeeld Rutte en Hoekstra zie, kan ik alleen maar concluderen dat deze heren dit nog steeds niet door hebben.

Michel Ramselaar, Soest

Namen kandidaten

De top-10 van namen van kandidaat-raadsleden bestaat uit traditioneel Nederlandse mannennamen, zo bleek uit een analyse van de NOS. De naam Jan komt 1.377 voor en staat met stip op nummer 1. De eerste vrouwennaam is Karin en komt 152 keer voor (plek 54). Een factor 9-verschil tussen de meest voorkomende mannennaam en meest voorkomende vrouwennaam. Grappig om te weten, maar verder weinig informatief. Toch wordt dit cijfer gemakkelijk vertaald naar de verhouding tussen vrouwen en mannen op de kandidatenlijst, zoals ook woensdagavond in talkshow M.

Deze interpretatie is echter onjuist. In werkelijkheid zijn de kandidaat-raadsleden ongeveer twee keer zo vaak man als vrouw (32.627 mannen versus 14.773 vrouwen). Bij deze vrouwen is Karin de meest voorkomende naam (1 procent van alle vrouwelijke kandidaten). Bij de mannen is Jan de meest voorkomende naam (4 procent van alle mannelijke kandidaten).

De enige conclusie die je op basis van de namenranglijst kunt trekken is dat mannen vier keer zo vaak dezelfde naam hebben als vrouwen. Verder kun je concluderen dat er kennelijk minder variatie is in de mannennamen dan in de vrouwennamen.

Als we willen dat de man-vrouwverhouding gelijk wordt, moeten er simpelweg meer vrouwen op de lijst. Hoe ze precies heten doet verder niet ter zake.

Femke Atsma, Nijmegen

Nobelprijs

Ik stel voor aan de huidige vijf Nobelprijzen een zesde toe te voegen. De Nobelprijs voor de Dapperheid. Kan die meteen worden uitgereikt aan de Oekraïense president Zelenski.

Ruud Joppen, Nijmegen

Meer leiders naar Kyiv

De oorlog in Oekraïne vervult vrijwel iedereen in de democratische wereld met een gevoel van machteloosheid. Grootschalig militair ingrijpen door de Navo wordt immers gezien als een onverantwoord risico dat zou kunnen leiden tot een Derde Wereldoorlog met grootschalige inzet van nucleaire wapens.

Het leveren van militair materieel aan Oekraïne leidt – wrang genoeg – vermoedelijk eerder tot een verlenging van de strijd in dat land, tot een nog harder optreden van het Russische leger en daarmee tot nog meer burgerslachtoffers. En ook de ongekend stevige sancties die een groot aantal landen heeft ingesteld tegen Rusland, zijn machthebbers en zijn oligarchen, zullen niet op korte termijn tot een beëindiging van de oorlog in Oekraïne leiden.

Daarbij komt dat de inwoners van Rusland hiervan per saldo de grootste slachtoffers zullen zijn. En de overweldigende blijken van solidariteit met het Oekraïense volk zal voor veel inwoners in dat land niet voelen als het gebaar waarop zij hoopten.

Maar misschien zijn we toch minder machteloos als velen denken. Misschien denken we met elkaar gewoon niet creatief genoeg. Bij het lezen van het bericht over het moedige bezoek van de premiers van Polen, Slovenië en Tsjechië aan Kyiv kwam ineens de gedachte op aan de inzet van een heel ander soort instrument door de coalitie van landen die solidair is met Oekraïne.

Hoe mooi zou het zijn als een aantal democratisch gekozen leiders uit westerse landen naar Oekraïne zou afreizen en zich daar als menselijk schild tussen de Oekraïense bevolking zou begeven om een wapenstilstand af te dwingen. Als een bewijs dat wij echt bereid zijn om naast hen te staan. Niet met militaire of economische middelen, maar met een appèl van de wereld aan Poetin en zijn omgeving op menselijkheid en een aanbod tot gesprekken.

Zou Poetin echt het risico willen lopen dat president Biden, president Macron of bondskanselier Scholz om het leven komt door Russisch vuur?

Edwin Oskam, Amsterdam