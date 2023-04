‘Lekker rappen over dode oceanen en kapotgemaakte oerwouden. Dat klimaatalbum wordt zeker een hit’

Optreden van de Britse rockband Marillion in Keulen, in 2016. Beeld Getty Images

Protestalbum

Sympathieke en terechte opmerking van Daan Krahmer: waar blijft dat (pop)album met aandacht voor het klimaat. Een kleine nuance: dat album is al verschenen, in 1974 (twee jaar na het eerste rapport van de Club van Rome). Op Western Justice van Jack Rieley (manager van de Beach Boys) en Machiel Botman (een Nederlandse fotograaf) is de ineenstorting van het Westen als gevolg van de verstoring van de ecologie weergegeven in 11 songs (Cry Child Cry, No Rain But Me).

Bij de oorspronkelijke uitgave werd ook een fictief dagboek bijgevoegd, om de dystopische strekking van het album te benadrukken. Het album is opgenomen in Nederland (de Beach Boys werkten in Baambrugge aan het befaamde Holland) en gemixt in de Abbey Road-studio’s in Londen. Ik koester mijn vinylexemplaar en ben benieuwd welke band/zanger de uitnodiging van Daan Krahmer omzet in een krachtig muzikaal 21ste eeuws protestalbum.

Frans Hogendoorn, Utrecht

Opmerkelijke suite

Er zou eindelijk eens een klimaatalbum moeten komen, betoogt docent Daan Krahmer. Nou, dat is er al – maar dan had Krahmer even naar het oosten moeten kijken, dus de Randstad uit. Componist/bandleider Joan Reinders (uit Hardenberg, jazeker) maakte onlangs met zijn Millennium Jazz Orchestra en zangeres Lilian Vieira het album Bleeding Amazonia (ZenneZ). Een opmerkelijke suite, die een dringende waarschuwing inhoudt tegen een fatale natuurramp. Met een sprankje Hope aan het slot. Reinders kan er zo mee op tournee naar het westen. Als ze hem tenminste vragen.

Coen de Jonge, Peize

Dystopische teksten

Daan Krahmer vraagt zich af wanneer er eindelijk een (bekende) muzikant een klimaatalbum maakt. Lekker veel dystopische teksten over bosbranden en vergif in de lucht. Dode oceanen en kapotgemaakte oerwouden rappen natuurlijk lekker weg. Of wat te denken van een gevoelige ballade over muterende mensen met aangeboren hitteschild tegen verzengend zonlicht. Zo kan ik nog wel even doorgaan, dat album wordt zeker een hit. Ik heb er zin in! Men kan mij bellen voor de contractuele details.

Marc Lezwijn, muzikant, Zoetermeer

Goede voorbeeld

In het jaar 2016 kreeg het album F.E.A.R. van Marillion vijf sterren van The Guardian. Thema’s als migratie, de bankencrisis en nietsontziende oligarchen kwamen voorbij (‘Fuck everyone and run’). Begin 2022 zagen de Volkskrant en The Guardian het album An hour before it’s dark over het het hoofd. Een gemiste kans, want de oude rockers van Marillion geven het goede muzikale voorbeeld als het gaat om klimaatverandering: ‘The cure is the disease.’ Een aanrader dus voor Daan Krahmer en de headliners van deze wereld.

Gerard Putman, Den Haag

Geen betere

Er is in 2012 een fantastisch klimaatalbum verschenen, gemaakt door Enter Shikari, namelijk A Flash Flood of Colour. Het is spot on, kritisch op het volledige kapitalistische systeem en alle uitwassen. Luister het integraal, lees de teksten mee, wanhoop en geniet. Ik denk dat er geen beter klimaatalbum gaat komen.

Jos de Krieger, Amsterdam

Emoties

Voor mijn kleinzoon die een carrière als rapper ontwikkelt, schreef ik een nummer over het klimaat. Niet een heel album, waar Daan Krahmer naar uitziet, maar een losse flodder. Of hij het zal gebruiken betwijfel ik: hij zoekt het vooralsnog in eigen emoties. Maar ik toon het u bijgaand.

Kunnen we in de wereld nog blijven bestaan?

Of is het met ons veilige leven gedaan?

Gaan we binnenkort met z’n allen eraan?

En blijven er alleen nog de zon en de maan?

Want nu gaat het overal hartstikke fout

Trek je het je aan of laat het je koud?

Met stikstof wordt de natuur verpest

En CO 2 in de lucht verkankert de rest

Op de hele planeet wordt het veel te heet

En vliegt het bos in de fik voordat je het weet

Met geen dammen of dijken is te voorkomen

Dat hele landstreken nu overstromen

Dat steden en dorpen in het water verzinken

En duizenden koeien en paarden verdrinken

Hier schieten ze je overhoop vanwege cocaïne

En de Russen doen hetzelfde in Oekraïne

Ze willen niet praten maar gooien granaten

En messentrekkers zaaien terreur in onze straten

What the hell moet er gebeuren, wat moeten we doen?

Blijf jij bij mij want met jou erbij

Moet het gaan lukken, we lijmen de stukken

We kunnen toch samen plannen beramen

Wat ik je zeg: we zoeken een weg

We vinden een route omdat we het moeten

Naar een beter bestaan om in voort te gaan

Als Adam en Eva – we beginnen een nieuw leven

Laten we de wereld een nieuwe start geven

Jij en ik, we kunnen het aan,

Een nieuw begin, een onschuldig bestaan.

Frans van Lier, Amsterdam