Leiders moeten intern weerwerk organiseren om evident gelul te voorkomen

Vertrouwen is verraderlijk. Zolang het er is, voelt het stevig, weldadig en als vanzelfsprekend. Maar ineens ontstaat een barst en verpulvert het onder je handen tot stukjes die je nooit meer helemaal goed bij elkaar krijgt. Dat maakt nu ook D66-leider Sigrid Kaag mee.

In de politiek zien we de laatste tijd veel kwesties waarin die barst wordt geslagen door wat ik met een chique vakterm zou willen noemen: evident gelul. Sommigen zoeken de oorzaak voor de vele affaires hoofdzakelijk in te grote bloeddorst bij media en Kamerleden. De grotere en toe te juichen trend die ik zie is een andere, de afgenomen tolerantie voor evident gelul.

Een overduidelijk kletspraatje van Kaag dateert van meer dan een jaar geleden. Onderzoeksbureau Bing had in opdracht van het D66-partijbestuur onderzoek gedaan naar seksuele intimidatie en machtsmisbruik in de partij. ‘Nergens blijkt dat sprake is van een structureel onveilige omgeving’, aldus Kaag toen. ‘Zo ken ik mijn partij ook niet.’

Terwijl uit het rapport dat destijds openbaar werd gemaakt – nog niet eens het vertrouwelijk deel dat vorige week door deze krant werd onthuld – bleek dat de invloedrijke talentenscout van de partij een vrouw zo had bejegend dat de politie eraan te pas had moeten komen en dat die zaak niet goed was afgehandeld. Bovendien waren nog negen meldingen van seksueel overschrijdend gedrag binnengekomen. Zeven melders wilden geen verder onderzoek, drie zeiden dat dat was omdat zij vreesden voor hun loopbaan.

Wetend hoe moeilijk het voor slachtoffers toch al is om naar voren te stappen, waren er juist belangrijke aanwijzingen voor een ‘structureel onveilige omgeving’. Maar Kaag beperkte zich verder tot: ‘Dat laat onverlet dat iemand persoonlijk een andere ervaring kan hebben.’

Keihard: dit is puur jouw ervaring, beste melder. Even hard was ze, weten we nu, in het contact met het slachtoffer van de talentenscout, toen die haar erop wees dat in het vertrouwelijk deel van het rapport gewag werd gemaakt van grensoverschrijdend gedrag: ‘Ik begrijp van het bestuur dat alle contacten lopen via de advocaten’, appte Kaag. Zo ben je als partijleider van die onveilige omgeving een onderdeel.

Het risico is groot dat slachtoffers vanaf nu helemaal twee keer nadenken voor ze zich uitspreken. En het is begrijpelijk dat kiezers afhaken die Kaag immers heeft getrokken met de belofte van medemenselijkheid en een gepredikte aversie tegen geritsel. Hoe kan het dat politiek leiders het vertrouwen dat ze hard nodig hebben zo makkelijk verspelen? Een belangrijke oorzaak: zij vertrouwen zichzelf te veel. Ze organiseren te weinig weerwerk om zichzelf op het goede pad te houden.

Kijk nou naar de situatie: een commercieel bureau moest onderzoek doen in opdracht van het partijbestuur, terwijl het handelen van het bestuur mede voorwerp van onderzoek was. Een hoofdrolspeler in het onderzoek was de talentenscout die partijleider Kaag naar Den Haag had gehaald. En dit alles midden in verkiezingstijd. Het kon haast niet goed gaan.

Geen wonder dat behalve persoonlijke details ook een wezenlijke conclusie in een vertrouwelijk deel van het rapport terechtkwam, namelijk dat de invloedrijke partijfunctionaris met zijn gestalk grensoverschrijdend gedrag had vertoond. Geen wonder dat Kaag met een ruttiaans woordenspel kwam.

Maar Kaag is, net als veel van haar collega’s, blind voor dit soort mechanismen. Op een persconferentie stond ze te doen alsof het bestuur spontaan tot een ‘nieuwe weging’ was gekomen en de betrokken man alsnog de club uit had gestuurd, terwijl iedereen ziet dat dat nooit was gebeurd zonder de verslaggeving in deze krant.

De verantwoordelijk journalisten behandelde ze als lastige vliegen. In een trefzekere imitatie van Hugo de Jonge kwam ze met vage beschuldigingen tegen media. ‘Als ik zo kijk’ – een priemende vinger naar de zaal – ‘heb ik soms het idee dat het meer over ophef gaat.’ En: ‘de media lijken uit te gaan van heel veel aannames.’ Net als De Jonge maakte ze het niet hard.

De vraag of het zou kunnen dat zij minder kritisch is geweest omdat ze haar positie mede te danken heeft aan de stalker, lachte ze weg. Een ruiterlijke spijtbetuiging kwam pas na lang aandringen van journalisten.

Wat je ziet, is dat bijna alle tegenkracht van buiten komt. Van andere partijen of van media. En dat leidt weer tot verongelijkt gedrag. (‘Ik laat mijn hele leven hier niet door wegschrijven!’) Kaag is hier niet bijzonder in. In De Telegraaf klaagden anonieme bewindslieden deze week over een Kamer die zij onredelijk en te wantrouwend vinden. Niet de oneerlijkheid van Hugo de Jonge over de mondkapjesdeal wordt als probleem gezien, maar de reactie daarop. Ook daar geen besef dat het wantrouwen grotendeels zelf geschapen is.

Kaag gaat nog lang nadenken, zei ze: ‘Hoe verbeter je jezelf? Hoe zorg je ervoor dat je deze fout niet weer begaat?’ Nou, dat kun je dus niet zelf. Dat moet je regelen. Helaas gaat D66 dat niet doen. De ‘meldingsstructuur’, die willen ze wel laten evalueren. Maar de structuur waarbinnen het optreden van Kaag en de partijtop zo kon ontsporen blijft intact. En het vertrouwen, dat blijft zo in gruzelementen achter.