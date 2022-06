Leg Groningers eens zélf de gasvraag voor

Deelnemers van een fakkelactie in het centrum van Groningen. De actievoerders willen laten zien dat Groningers het overheidsbeleid omtrent gaswinning niet langer accepteren. Beeld ANP

Premier Rutte is naar Groningen gegaan. Om te spreken over schadeherstel en herstel van vertrouwen. Maar ook met de verzekering, dat het openzetten van de gaskraan alleen een aller-, allerlaatste mogelijkheid is. Voorop staat ‘veiligheid’.

Tja, zou hij, en de Groningse bestuurders, dat niet aan de Groningers in het gasgebied zelf moeten voorleggen? Zoals het Dagblad van het Noorden dat wél heeft gedaan, maar dan beter? In de vorm van een referendum? De kans om dat te doen bij de recente gemeenteraadsverkiezingen is helaas gemist. Maar de kans om van Groningen een deelgewest te maken in plaats van een wingewest is nog niet verkeken.

Een unieke kans in de context van de torenhoge gasprijzen en de lege voorraden. Schoner dan kolencentrales. Leg nu eindelijk de bewoners zélf de vraag voor: wat vind u van het gedurende twee jaar openzetten van de gaskraan, waarbij de helft van de opbrengst naar het herstelfonds gaat?

De miljarden die dat oplevert, worden snel aan de Groningers uitgekeerd. Het vaststellen van de hoogte gebeurt door de burgemeester met een onafhankelijke bouwkundige in zeg drie categorieën; geen juridische procedures mogelijk. Als de Groningers hiervoor kiezen zie ik alleen maar winnaars in Nederland.

Lei Bodelier, Zandvoort

Grote woorden voor klein ongemak

Het kabinet eist een wekelijks rapport van Schiphol over de aanpak van de chaos, aldus minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Grote woorden voor een betrekkelijk klein ongemak.

Misschien kan het kabinet gelijk ook vragen om een wekelijkse rapportage over het verminderen van de geluidsoverlast waaronder vele Nederlanders al jaren dagelijks gebukt gaan, en die woningbouw in de Randstad vaak onmogelijk maakt. En vermindering van de uitstoot van stikstof, fijnstof en vluchtige organische componenten.

Misschien kan het kabinet de burger wekelijks informeren over de aanpak van de klimaatcrisis, de voortgang in de energietransitie, de compensatie van de slachtoffers van de toeslagenaffaire, de terugbetaling van de onterecht afgedragen belasting over spaargeld, het oplossen van institutioneel racisme bij de Belastingdienst en racisme bij de politie, het inlopen van achterstanden in de zorg, de aanpak van het tekort aan leraren, et cetera.

Er zijn tenslotte hoofd en bijzaken.

Eddy Creyghton, Oegstgeest

Wachtrij

Een wachtrij op Schiphol van vakantiegangers en een dreigende staking leiden tot aanzienlijke verbeteringen van de cao. Wachtrijen in de zorg zijn kennelijk niet van belang zonder stakingsdreiging.

Geert Wolters, Nietap

Naam

Het leven als transgender lijkt me niet eenvoudig, maar eenvoudige aanpassingen kunnen later weer voor problemen zorgen. In hun brief pleiten twee leden van de Amsterdamse studentenvakbond voor het uitgeven van diploma’s op zelfgekozen naam, wat transgender studenten die zich niet identificeren met hun gegeven naam zou helpen.

Wat zij echter over het hoofd zien, is dat voor veel beroepen de werkgever moet aantonen dat het personeel over de juiste kwalificaties beschikt. Het tonen van diploma’s, gekoppeld aan een kopie van identificatiebewijs is hiervoor de geijkte methode. Die namen moeten dus overeenkomen. De gesuggereerde oplossing voor het ene probleem creëert dus gelijk het volgende.

Als het zo lastig is om de basisregistratie te wijzigen, dan moet dat misschien worden aangepakt, maar het uitgeven van officiële documenten op niet officieel geregistreerde naam lijkt me niet de oplossing.

Laurens van der Meer, Nijmegen

Naam (2)

Voortbordurend op de voorstellen voor transgender studenten van de briefschrijvers Stooker en Declerieux: de simpelste oplossing is niet meer een naam op het diploma te zetten, maar het burgerservicenummer. Dat verandert immers nooit.

Jan Smelik, Apeldoorn

Koude oorlog

Met minder olie en gas krijgt ‘koude oorlog’ ineens een extra dimensie.

Wim Cotteleer, Huissen

Spend it

Nu kun je als de Volkskrant wel een licht ironisch stukje schrijven over de bijlage How to spend it van de Financial Times en hoe deze ‘niet meer van deze tijd het is’ om onnodige producten in je krant aan te prijzen van honderden en duizenden euro’s, want ja, dat is maar een kleine groep die zich dat kan veroorloven en economisch barre tijden en zo meer.

Maar dan denk ik toch echt dat de Volkskrant niet eens de inhoud kent van haar eigen Magazine. Iedere week weer worden daarin op de pagina Heel prettig weekend producten aan geprijsd van honderden en duizenden euro’s die je toch echt moet hebben.

Afgelopen week een supergeinig opbergkastje in de vorm van een vliegtuigtrolley (1.616 euro) en een grappige parasol (Graphic Twist) voor 369 euro en uiteraard de ‘wie is Tom ‘Maverick’ Cruise zonder Aviator’ Ray-Ban zonnebril voor slechts 330 euro.

Dank voor de fijne tip de Volkskrant, heb het meteen aangeschaft. De huur voor de rest van het jaar laat ik dan maar zitten.

Maarten Kools, Amsterdam

Venijnig

‘Na drie jaar onderzoek naar racisme bij de fiscus ligt er een brief vol juridisch gelul’, schreef Sheila Sitalsing in haar column in de krant van 31 mei.

We weten het zo langzamerhand wel, maar het moet onder de aandacht gebracht en in woorden gevat blijven worden, en niemand kan dat zo venijnig als Sheila Sitalsing. Dank daarvoor.

Marijke de Vries, Den Haag

Stoer

Ik lees over Stannie Stoter. Ze is 64 jaar en leeft bewust alleen en heeft via Second Love relaties met gebonden mannen. Haar dochter vindt dat stoer en is trots op haar moeder.

Laten we hopen dat niet iedereen zo stoer wordt als Stannie, want anders lossen we het woningtekort nooit op.

Hans Kellerhuis, Utrecht