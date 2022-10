Leef je jarenlange fantasie maar eens een keertje uit, adviseert Joy

De blik van actrice Joy Delima viel op een Tinder-biografie waarvan ze zeker wist dat hij dezelfde seksuele fantasie deelde.

Jarenlang had ik een bepaalde seksuele fantasie. Wat die fantasie precies was, is onbelangrijk voor het verhaal, maar wat wel belangrijk is, is dat ik die fantasie nooit deelde met mijn bedpartners. Ik was bang dat het permanent iets zou veranderen in de manier waarop ze naar me keken en bovendien had ik helemaal geen zin mijn fantasie uit te moeten leggen. Ik wilde uiteraard dat iemand op wonderbaarlijke wijze exact wist wat er moest worden gedaan en gezegd om mijn fantasie tot leven te brengen. Dat gebeurde natuurlijk niet, want zo werkt het leven (en vooral seks) niet.

Zo gingen er vele jaren voorbij waarin de fantasie enkel in mijn hoofd of op mijn incognito-tabblad plaatsvond. Tot ik laatst in een chaotische ovulatie-bui Tinder opende en mijn blik viel op iemand waarvan ik door zijn biografietje zeker wist dat hij dezelfde fantasie deelde. Dat bleek na wat WhatsApp-contact zo te zijn. Het was voor het eerst dat ik ruimte ervoer over mijn fantasieën te spreken zonder me beoordeeld te voelen. Zo kan het dus ook, dacht ik verbaasd. Bovendien was dit iemand die net als ik consent hoog in het vaandel had staan waardoor de hele situatie voelde als een veilige bubbel.

Na een periode van online contact en sexting, besloot ik het te proberen. Voor het echie. Mijn seksuele fantasie gewoon, boem. In m’n huis. In m’n bed. Ein-de-lijk.

Koude kermis. Echt. Mijn fantasie bleek dus niets voor mij te zijn. Tot het niveau dat ik op een gegeven moment zelfs een fysieke afkeer voelde van wat we op dat moment aan het doen waren.

‘Meid, waar ben je in godsnaam mee bézig?’ Vroeg mijn nuchtere ik zich constant af.

Ik heb het wel afgemaakt, voor zover je seks af kunt maken, omdat ik niet kon geloven dat die seks echt niets met me deed. Misschien komt de geilheid nog, dacht ik. Ik had er nota bene jarenlang over gefantaseerd, het opgezocht en echt van de fantasie genoten. Maar de opwinding bleef uit.

Toen ik hem later die week belde en liet weten dat het toch niets voor mij was, bleek hij hetzelfde te hebben ervaren, wat ik erg grappig vond. Twee mensen die iets doen waarvan ze allebei denken: dit hoeft eigenlijk niet zo van mij. En het dan toch doorgaan. Omwille van hun eigen fantasie of misschien de verwachting of het genot van de ander.

Ik ben trouwens allesbehalve teleurgesteld in het feit dat we het hebben geprobeerd. Er is een enorme fascinatie ontstaan voor seksuele fantasieën. Bijna iedereen heeft namelijk een seksuele fantasie. Die hoeft niet extreem te zijn. Dat kan ook tongen op een prominent bankje in het Vondelpark zijn, maar het kán wel extreem. Je bent vrijwel nooit alleen in je seksuele fantasieën en er is altijd wel ergens iemand die er porno van heeft gemaakt.

Ik had niet verwacht dat mijn fantasieën zo ver van mijn eigen realiteit af zouden staan. Nu ik het heb geprobeerd ben ik er direct van afgekickt.

De les die ik leerde, was hoe belangrijk het is dat we open en zonder oordeel omgaan met het eventueel tot stand brengen van onze fantasieën en die van onze bedpartners. Zolang onze fantasieën geen mensen of dieren kwaad doen, het geen minderjarigen betreft en iedereen volmondig en enthousiast consent kan geven, kun je je goddelijke gang gaan. En anders... houd je het als fantasie. Daar is een fantasie voor. Die hoeft namelijk niet altijd uit te komen. Neem dat maar van mij aan.

joy.delima@volkskrant.nl