Lavrov, Hitler en de Joden: wat voor lectuur lezen ze daar eigenlijk in het Kremlin?

Vanaf het begin was het voor de Russen natuurlijk een vervelende vraag: als Oekraïne ‘gedenazificeerd’ moet worden, hoe kan het dan dat ze daar een Joodse president hebben in de persoon van Volodimir Oleksandrovitsj Zelenski?

Ik vermoed dat ze met en rond Poetin over deze kwestie zwaar hebben vergaderd. In elk geval werd het antwoord maandag naar buiten gebracht door Sergej Lavrov, Ruslands minister van Buitenlandse Zaken. ‘Dat Zelensky zelf Joods is, betekent totaal niets’, zei Lavrov, ‘als ik mij niet vergis, stroomde Hitler ook Joods bloed door de aderen.’ Waaraan hij toevoegde: ‘Wijze Joden zeggen dat fervente antisemieten vaak zelf Joods zijn.’

Zo, nu hoort u het ook eens van een ander! Niet alleen van Lavrov, maar ook van de Joden zelf. Sterker nog, zelfs wijze Joden wijzen erop dat Joden vaak zelf de grootste antisemieten zijn. ‘Jüdischer Selbsthass’, heet dat in de taal waarmee je dit soort begrippen het best kunt uitdrukken.

De opmerking van Lavrov maakt ons het volgende duidelijk:

1) Het onderwijs in Rusland is niet meer wat het geweest is, of misschien nooit was.

2) Behalve ordinair landjepik hebben de Russen verder geen flauw benul wat zij ideologisch met de oorlog in Oekraïne aan het doen zijn.

3) Het Kremlin leeft in wat ‘een parallelle werkelijkheid’ wordt genoemd.

4) Antisemitisme in Rusland zelf is nooit weggeweest. Van origine is ‘pogrom’ een Russisch woord.

5) Bij dit soort gevaarlijke gekken weet je nooit helemaal zeker wat de volgende stap zal zijn.

Op deze 4de mei is het misschien goed erop te wijzen dat het Joodse bloed van Hitler behoort tot een van de meest uitgekauwde leerstukken uit de sibbekunde. Keer op keer is met serieus onderzoek aangetoond dat Hitler helemaal geen Joodse voorouders heeft gehad. Ik sloeg de meest recente Hitler-biografie er nog eens op na, het massieve tweedelige meesterwerk van Volker Ullrich, waarin aan alles wat met Hitler te maken heeft, uitvoerig aandacht wordt besteed – van zijn stem tot zijn balzak, van zijn woede-uitbarstingen tot zijn liefde voor honden. Maar Joods bloed had hij niet, bevestigt ook Ullrich.

Als bron van het verhaal wordt vaak Hans Frank aangewezen, ‘de slager van Polen’, die als Hitlers gouverneur-generaal aldaar flink heeft huisgehouden. In zijn memoires Im Angesicht des Galgens, inderdaad geschreven vlak voordat hij in 1946 werd opgehangen, vertelt Frank dat de vader van Hitler verwekt zou zijn door de Joodse koopman Frankenberger uit Graz. Inmiddels weten we dat er in die tijd nooit een Frankenberger in Graz en omstreken heeft gewoond, noch iemand met een soortgelijke naam.

Het is beslist opmerkelijk dat Lavrov een beroep doet op de verklaring van een keiharde nazi om aan te tonen dat Hitler Joods was. Wat voor lectuur lezen ze daar eigenlijk in het Kremlin?

Overigens publiceerde de Belgische journalist Jean-Paul Mulders in 2009 een verslag van zijn onderzoek naar het dna van Hitlers nazaten en ook hij kwam tot de conclusie dat Adolf een echte Hitler was en geen spoortje bloed bezat van Frankenberger. ‘Sindsdien staat onomstotelijk vast dat Adolf Hitler een nazaat was van een van de broers Hiedler uit het Waldviertel in Oostenrijk en niet van een Joodse man uit Graz’, aldus de Hitler-specialist Sjoerd de Boer op de website Historiek.

Maar wat betekent in deze tijd van complottheorieën het woord ‘onomstotelijk’? Niet veel, denk ik. Een eigenschap van de mythe is dat die nooit helemaal uitdooft en altijd weer terugkeert. Maar alles bij elkaar denk ik toch dat Poetin heel wat meer Joods is dan Hitler. Wat mij betreft, mag u dat best doorvertellen en als bron kunt u ook rustig mijn naam noemen. Ik sta klaar voor een dna-test, eventueel ook eentje voor Lavrov zelf. Je weet nooit voor welke verrassingen je komt te staan.

Over de Jüdischer Selbsthass is ook veel geschreven. Meestal gaat het daarbij om individuele gevallen. Een mooi voorbeeld is de schaker Bobby Fischer, zelf Joods, maar op oudere leeftijd zo diep overtuigd van de Joodse wereldheerschappij dat hij de meest grove antisemitische taal begon uit te slaan. Dit soort zelfhaat bestaat in alle vormen en maten. Neem al die Russen, die in zelfhaat Rusland proberen te ontvluchten. Ik ken een oud-Rus die uit schaamte in het openbaar bijna geen Russisch meer durft te spreken.

Maar hoe je die zelfhaat op Zelenski en de Oekraïners moet projecteren, is mij een raadsel. Heeft Zelenski zijn bevolking in veewagens weggevoerd? Wordt Oekraïne bestuurd door Joden in nazi-uniformen, die zichzelf slaan met de karwats en daarna zingen: ‘Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika!’ Ik vermoed dat de Russen zelf ook geen benul hebben van wat zij nu eigenlijk bedoelen.