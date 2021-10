Laten we stoppen met de doorgeslagen smetvrees

Bij een stoplicht staat hoe je veilig het knopje kunt bedienen tijdens corona. Beeld Hollandse Hoogte

Brief van de dag

Sinds het voorjaar van 2020 heeft smetvrees een brede intrede in onze samenleving gedaan. Als smetvrezer van het eerste uur was ik al langer gewend aan het vermijden van contact met deurknoppen en behoorlijk behendig geworden in het openen van deuren met papiertjes, voeten en andersoortige manieren.

Echter, sinds vorig jaar zie ik regelmatig hoe anderen mij dus al vele jaren zien. Uit alle macht contact met alle mogelijk gecontamineerde objecten vermijden. Toppunt was deze week een dame in Wassenaar die, niet met hand of elleboog maar met de zool van haar schoen, het knopje van de voetgangersoversteekplaats bediende.

Wellicht is het tijd om de trend te keren. Deurknoppen en andere zaken zijn door veelvuldig handen wassen en regelmatig ontsmetten schoner en vrijer van bacteriën dan ze ooit waren. Een stelling die ik zelfs zonder onderzoek durf te poneren.

In een tijd waarin handen schudden voor velen nog ongemakkelijk is, zou het ouderwets vastgrijpen van deurklinken en indrukken van knopjes een mooie tussenstap richting het oude normaal kunnen zijn. Doet u mee?

Wilhelm van Zuyden, Leiden

Temperatuur

Wanneer ik uit kantoor kwam, vond ik het thuis te koud. Wanneer ik maandag weer op kantoor kwam, vond ik het daar weer te warm. Kwestie van wennen om de thermostaat wat lager te zetten en warm aan te kleden, maar dan moeten bedrijven en overheden daar wel aan meedoen.

Kinderen passen zich goed aan op een lagere omgevingstemperatuur. Wanneer je voor kleine kinderen de temperatuur hoog zet, vormt dat een gewenning waar ze moeilijk vanaf komen. Centrale verwarming met hoge temperaturen bestaat pas een eeuw. Het resultaat is dat we nu van jongs af aan gewend zijn aan die hoge temperaturen.

Woningisolatie, warme kleding en dekbed zijn de alternatieven voor op hoge temperatuur stoken.

Sjoerd Nienhuys, Hilversum

Gratis gas

Nederland is van het Nederlandse volk, van niemand anders. Aan de oppervlakte kan men eigendommen verwerven, maar niet in de bodem. Aldus is aardgas van ons allemaal. Natuurlijk heeft geologisch onderzoek en de aanleg van een distributiesysteem geld gekost. Maar die kosten hebben we sinds 1962 wel betaald. Waarom moeten we betalen voor iets dat al van ons is? Per direct gratis gas in huis moet aldus mogelijk zijn.

Nog zoiets geks zijn de meters. Daar moeten we huur voor betalen. Maar betaalt de energieleverancier voor de huur van de meterkast? Nee dus. We zijn met zijn allen wat Wim Kan in zijn Oudejaarsconference van 1963 bezong: oliebollen op aardgas.

Andreas Schelfhout, Oudwoude

Stoptober

Het is oktober dus stoptober. De maand waarin 10 procent van de Nederlandse rokers probeert te stoppen met roken. Voor mij was dat lang geleden geen probleem. Geen pillen of pleisters, maar bronchitis en een baby. Wat een bevrijding.

Arjen Boswijk, Groningen

Tutoyeren

Leuk interview met Marcel Levi. Ik neem aan dat de interviewer met de heer Levi heeft afgesproken tijdens het gesprek elkaar te tutoyeren. Wat mij betreft, betekent dit echter niet dat ook in de tekst de heer Levi moet worden aangesproken met ‘jij’ en ‘jou’.

Het lijkt wel of landelijk is afgesproken dat iedereen tegenwoordig met jij en jou moet worden aangesproken, je komt het werkelijk overal tegen. Ik vind al dat jijen en jouwen een gebrek aan respect. Het geeft ook geen goed voorbeeld aan jongeren, die nu de indruk kunnen krijgen dat zij iedereen met jij kunnen aanspreken. Vreemden en een ouderen hoor je met u aan te spreken.

Hopelijk gaat de Volkskrant het goede voorbeeld geven en dit aanpassen. Een respectvolle maatschappij begint bij kleine dingen.

Annemarie de Bruin, Gorinchem

Aflaat

In de jaren zeventig draaide een voormalig lagereschoolgenoot in Portugal voor twee jaar de bak in voor drugshandel. Zijn moeder zei, volgens de plaatselijke courant: ‘Een troost heb ik, hij heeft zijn bijbeltje bij zich.’ Tijden veranderen, uitvluchten ook. Ferd Grapperhaus en Wopke Hoekstra geven na de misdaad thans een financiële aflaat aan een goed doel, in de wetenschap dat deze geldsom als aftrekpost op hun belastingaangifte voor tweederde weer in hun zak terugvloeit.

J. Verbeek, Leeuwarden

Verslaafd

Waarom moeilijk blijven doen over ‘slaven’ of ‘tot slaaf gemaakten’? Onze prachtige taal biedt een eenvoudige oplossing: zoals iemand die in de ban is gedaan ‘verbannen’ is, zo is iemand die tot slaaf is gemaakt ‘verslaafd’. Woker kan het bijna niet.

Koos van Tol, Oosterbeek