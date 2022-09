Laten we samen de energiepiek dempen

Steeds meer huishoudens beginnen last te krijgen van de hoge gasprijs. Beeld Raymond Rutting/ de Volkskrant

Ik las in deze krant dat de grootste piek in energieverbruik in Europa ligt tussen 17.00 uur en 20.00 uur, als mensen thuiskomen van hun werk, de verwarming aanzetten, koken en televisie kijken. Daarom een tip voor een win-wincampagne aan minister voor ­Klimaat en Energie Rob Jetten.

Begin een overheidscampagne om in ieder geval deze winter mensen één of twee keer (of vaker) per week bij elkaar te laten aanschuiven. Kinderen ophalen uit je werk en op naar opa/zus/vriend/buren/kennis in de buurt, om samen te eten en de dag door te nemen. En andere weken ben je uiteraard zelf gastheer.

Als we dat massaal doen, moet dat die piek dempen. En sociaal gezien lijkt het me mooi meegenomen.

Bart Schilder, Enkhuizen

Zorgakkoord

Geachte minister Kuipers, ik – oudere, gepensioneerd, vrouw – en met mij vele andere ouderen hebben gezorgd voor onze kinderen, ouders en kleinkinderen. Ontslagen worden als je zwanger werd. Zorgen voor je ouders als een soort thuiszorg, ook toen het te veel tijd ging kosten. Opgepast op onze kleinkinderen: kinderopvang werd steeds duurder.

Nu hebben wij ouderen met slijtage van geest en lijf zorg nodig. Mogen we nu eindelijk ook eens beroep doen op zorg en een beetje aandacht. We hebben altijd onze bijdrage aan de samenleving geleverd. Met de hartelijke groet van een oudere, die dadelijk zorg nodig heeft die niet meer geleverd kan worden. Of moeten wij maar stoppen met het leven?

Magda Savelsbergh-Crutzen, Heerlen

Monumentendag

Eigenaren van monumentale panden mogen geen dubbel glas aanbrengen. Dit is niet meer van deze tijd. Zo vliegt ons aardgas met kubieke meters tegelijk de schoorstenen uit. Het wrange is dat het landelijke thema van de open monumentendagen van afgelopen weekend duurzaamheid was.

Bernard Weerdmeester, Zeist

The Queen

Stefan Wirken schrijft over de dood van de Britse koningin dat hij al van haar heengaan op de hoogte is en dat verdere berichtgeving wat hem betreft niet hoeft. De overledene wordt met weinig eerbied vooral slechts ‘een 96-jarige vrouw’ genoemd.

Koningin Elizabeth is wereldwijd een uiterst belangrijk persoon die vrijwel een heel mensenleven een belangrijke stempel op de wereld heeft gedrukt. Dan volsta je niet met slechts een kale mededeling dat ze dood is. Als je bedenkt dat alleen al de jonge autocoureur Max Verstappen in vele media vaak al vier volle pagina’s aandacht krijgt, of nog meer, als hij een wedstrijd moet gaan rijden, dan is de berichtgeving over en rondom koningin Elizabeth zeker niet overdreven. En Max leeft nog.

Johan van Knegsel, Eindhoven

Enquête gaswinning

Ik zit met belangstelling te wachten op de eerste ambtenaar/bestuurder/politicus met een normaal geheugen die zegt: ‘Achteraf en met de kennis van nu wisten we toen ook al dat we de boel belazerden en dat geld het enige was dat telde.’

Henk Bos, Nieuwegein

The King

Allemaal weer even oefenen op de ‘th’. Ook bij de NPO. Koning Charles verdient het toch echt niet om ‘Charles the Turd’ genoemd te worden.

A. Roling, Wormerveer

Rampen

Kustaw Bessems vraagt zich af waarom de Nederlandse overheid zich niet beter voorbereidt op eventuele rampen. De reden kan op de sites van de rijksoverheid worden gevonden onder het kopje ‘risico-regelreflex’. De overheid vindt voorbereiding op rampen namelijk te duur.

Het is veel goedkoper een ramp te laten gebeuren, waarbij het uitgangspunt is dat de burger zijn eigen schade draagt. Dat is ook de reden waarom de mogelijkheid van een ramp waarbij meerdere doden vallen, het zogenaamde groepsrisico, in de besluitvorming rond de aardbevingen in Groningen niet meer voorkomt.

Ben Ale, Delft

Groeipijn

Wat een heldere boodschap van Sander Heijne. Onze economie moet niet groeien maar beter worden! Een boodschap die alle partijen kan verbinden.

Jeroen de Bree, Uden