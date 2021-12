Laten we ons toch maar aansluiten, bij die halfzachte China-boycot.

Alle vlaggen wapperden. Want elke vlag had een eigen ventilator. Ik zat in het Vogelnest, het stadion dat in Beijing was neergezet voor de Olympische Zomerspelen van 2008. De rijke Chinese geschiedenis werd verbeeld door duizenden muzikanten en dansers die zo synchroon bewogen dat ze één fabelachtig wezen leken. Over de ceremonie werd vol ontzag bericht. Ik dacht: Riefenstahl.

Kunstenaar Ai Weiwei vertelde me hoe in de choreografie de werking van de totalitaire staat was te zien: de volledige ontkenning van het individu. Iedereen verantwoordelijk voor één klein deel van het nationale succes, en o wee als dat niet goed gaat.

Later zou hij worden kaltgestellt en vluchten naar Europa. Op dat moment was hij een van de weinige mensenrechtenactivisten in de stad. De meesten waren verplicht op ‘vakantie’ gestuurd naar het platteland. Ter afwisseling met de intimidatie die ze moesten verduren wanneer Beijing niet vol pottekijkers zat.

Er was een vruchteloze discussie geweest over een boycot. Sporters moest je niet lastigvallen, was de consensus én: juist met dialoog zou het Westen China vrijer en democratischer weten te krijgen. Veel mensen dachten nog dat China hoogstens een beetje op ons achterliep. Als de jeugd naar muziek op iPods luisterde, konden die mensenrechten ook niet lang meer op zich laten wachten. Maar vroeg je de jongeren met iPods ernaar, dan hoorde je slechts een opvoeding in ultranationalisme terug.

Het China van nu is een volwaardige autocratie, inclusief cultus rond de leider voor het leven. Aan de betrekkelijke vrijheid in Hongkong is met harde hand een eind gemaakt. Taiwan wordt bedreigd. Oeigoeren zet China gevangen in concentratiekampen, waar zij gedwongen sterilisaties en abortussen ondergaan.

Steeds meer landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, vaardigen geen regeringsvertegenwoordigers af naar de Winterspelen in China, over twee maanden. De sporters gaan wel. Halfslachtig, kun je denken. Haalt niks uit, kun je denken. Nog minder effect zal het sorteren als Nederland zich aansluit. Al kan het iets schelen wanneer dat in EU-verband gebeurt.

Zo veel internationale vraagstukken lijken te groot voor ons. Het WK in Qatar, gebouwd op de lijken van duizenden arbeiders. De Russische dreiging tegen Oekraïne. Het geweld tegen migranten aan de Europese buitengrenzen. Wat zouden Nederlandse bezwaren meer zijn dan schreeuwen tegen de wind?

Maar dan lees je het verhaal over de kritische journalist Omar Radi en bedenk je dat Nederland óók zwijgt in kwesties waar het wel direct invloed op heeft. Radi werd in Marokko tot zes jaar cel veroordeeld, onder meer voor spionage voor Nederland. Den Haag kon zijn onschuld bewijzen, maar deed dat niet. ‘Het bevorderen van internationaal recht staat in onze grondwet’, zei PvdA-Kamerlid Kati Piri, ‘maar we doen er niets mee. Zelfs als iemands leven geruïneerd lijkt te worden.’

De medewerkers die Nederland in de steek liet in Afghanistan schieten weer te binnen. Je ziet het onvermogen om in het eigen parlement weerwerk te bieden aan de fascistoïde tendensen daar: nauwelijks iemand in staat om in enkele zinnen de democratische rechtsorde te verdedigen. En terugkomend op China herinner je je dat Nederland dat land met grof geld politieke invloed laat kopen op onze universiteiten en hogescholen. Dit alles in een wereld waarin de democratische rechtsstaat toch al aan de verliezende hand is.

Dus misschien werkt het ook zo: als je nooit meer tegen wie dan ook zegt waar je voor staat, vergeet je wat het ook alweer was. Duurt dat lang genoeg, dan sta je er ook niet meer voor.

Laten we ons toch maar aansluiten, bij die halfzachte China-boycot.