Laten we de coronapandemie afsluiten door voorzorgsmaatregelen te nemen. Ik kijk naar jou, bio-industrie

Een patiënt met longcovid krijgt hyperbare zuurstoftherapie. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Postcovid

Goed idee om corona na drie jaar uit te zwaaien. Helaas is corona voor mij en mijn lotgenoten die kampen met postcovidklachten nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Dat heeft grote impact op ons dagelijks functioneren en ook op de kosten voor de maatschappij vanwege ziekteverlof en arbeidsongeschiktheid.

Het zou een mooi gebaar zijn het uitzwaaien te markeren met een landelijk expertisecentrum met voldoende budget voor onderzoek hoe postcovid moet worden aangepakt. Dat is hard nodig, omdat nu zelfs een basaal inzicht in de omvang en aard van postcovidklachten ontbreekt.

Cor Hofman, Den Haag

Verantwoording

Op de maandag na Verantwoordingsdag organiseert de Tweede Kamer sinds 2017 jaarlijks de zogenaamde V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministers kritisch te bekijken. Het zou het kabinet en de Tweede Kamer sieren als ze een V100 organiseren over de coronamaatregelen: een burgeraudit over de meest ingrijpende maatregelen sinds tijden.

Het is lastig inschatten of het kabinet verantwoorde keuzen maakte in de onzekere coronatijd. Ja, de politiek moest met gebrekkige kennis besluiten nemen in een omgeving waarin experts met soms tegenstrijdige meningen met elkaar de strijd aangingen. Politici zullen dan al snel geneigd zijn achteraf hun eigen gelijk terug te zien of een kans om als oppositiepartij punten te scoren niet laten lopen. Burgers kunnen vrijer oordelen.

Het ging niet alleen om een gezondheidsprobleem (een ziekte), maar ook om een sociaal probleem (vereenzaming) en een economisch probleem (stilvallen van werk). Juist (ingelote) gewone burgers hebben met de vermenging van die problemen te maken. Laat hen de vragen stellen aan de experts en uiteindelijk komen tot hun oordeel.

Hein Albeda, Utrecht

Opgelucht

De pandemie is voor mij best ingrijpend geweest. Ik heb op covid-units gewerkt, mijn prille verkering ging uit tijdens de eerste lockdown, er was verdeeldheid over de maatregelen in mijn familie- en vriendenkring en de leuke en broodnodige afleiding, zoals een bezoek aan een theater of concert, was lange tijd niet mogelijk.

Ik ben zelf twee keer ziek geweest en de eerste keer, in december 2020, was ik behoorlijk beroerd. Bij de tweede keer in oktober 2022 knapte ik sneller op, maar ik ben voor me gevoel nooit meer helemaal de oude geworden. Ik ben zo opgelucht dat het voorbij is dat ik het er niet meer over wil hebben. Voor mij geen slotceremonie, herdenking, discussie of onderzoek.

Ik leef bij de dag en wacht op de dingen die komen gaan. Een volgende pandemie bijvoorbeeld. Dan hoop ik dat er weer net zo snel een vaccin beschikbaar is en dat ik het overleef. En zo niet, jammer dan.

Tecla Boonstra, Amsterdam

Voorzorgsmaatregelen

De coronapandemie betekende voor mij een bewogen periode met, zoals velen met mij, veel mentale worstelingen. Dat uitte zich in angst en paniekaanvallen, die het leven een tijdje zeer uitzichtloos maakten. Maar toen ik het laatst met mijn vrienden had over die periode, waren we het gezamenlijk eens over hoe gemakkelijk het toendertijds ‘nieuwe normaal’ weer is teruggedraaid. Voor ons is het een gesloten boek. Ik heb mezelf beter leren kennen, mijn rust hervonden, en ben nu een gelukkige student.

Zaak dus om deze pandemie af te sluiten door de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, om zo’n ramp in de toekomst te voorkomen. Ik kijk naar jou, bio-industrie.

Jonas Russel, Groningen

Leertraject

Omdat mijn vader de Tweede Wereldoorlog en zijn ellende bewust heeft meegemaakt, ben ik gevormd door zijn verhalen daarover. De coronapandemie is voor de meeste Nederlanders de meest impactvolle periode van hun leven en daardoor ook een leermoment.

Ik hoop daarom dat we nu beginnen met een langdurig leertraject, niet alleen voor de overheid maar ook voor de samenleving als geheel. Hoe en wat we precies gaan leren is een open vraag, maar het is zaak dat we er zo snel mogelijk mee beginnen.

Henkjan Laats, Amsterdam