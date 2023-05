Laten we appels met kunst vergelijken

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Een schijfje komkommer per dag plus een appel per maand. Dat zou per persoon de opbrengst zijn van het afschaffen van btw op groente en fruit, las ik in NRC. Geen gezondheidswinst, wel hoge kosten, mogelijk een miljard euro per jaar. Au, klinkt als een heel slecht idee.

Het kabinet heeft ook andere plannen met btw, zo is in de voorjaarsnota te lezen. En daar zitten nog meer heel slechte ideeën bij. Het lage btw-tarief (9 procent) staat namelijk onder druk. En de komende maanden wordt ‘in het bijzonder’ naar een aantal sectoren gekeken. De sierteelt bijvoorbeeld, maar daar wilde ik het nu even niet over hebben. Een andere sector die wordt doorgelicht is cultuur.

Nu vallen bijvoorbeeld kaartjes voor bioscoop, theater en museum onder het lage tarief. Het kabinet wil daar nog eens goed naar kijken. Is dat wel nodig, dat lage tarief?

Mocht de btw op cultuur omhooggaan naar 21 procent dan heeft dat grote gevolgen voor de gehele sector. En zeker ook voor bezoekers. Als cultuur duurder wordt, wordt cultuur minder toegankelijk. En toegankelijkheid is nu juist iets waar culturele instellingen al jaren heel hard aan werken, met instemming van de huidige staatssecretaris Gunay Uslu. Zij schreef: ‘Iedereen moet toegang hebben tot cultuur. Door zichtbare en onzichtbare drempels is dit nog steeds niet vanzelfsprekend.’

Kaartjes verhogen is een drempel verhogen. Een toegangskaartje voor het Rijksmuseum zou bijvoorbeeld met het 21 procent-tarief 2,50 euro duurder worden. Ten minste: als het museum zo’n btw-verhoging helemaal durft door te berekenen aan bezoekers. In een onderzoek uit 2008 is becijferd dat bij een toepassing van het gewone btw-tarief (toen nog 19 procent) museumbezoek met 4 procent zou dalen. Maar wat is het alternatief? Niet doorberekenen en dus zelf de kosten dragen?

Ook kunstvoorwerpen vallen onder het lage btw-tarief. Daar gaat het om veel grotere bedragen dan 2,50 euro. Het is moeilijk uit te leggen als een schilderij honderden euro’s duurder wordt. Hiervan gaan kunstenaars zeker de dupe worden.

Onlangs zijn de effecten van de lage btw-tarieven opnieuw onderzocht. Dit keer is de conclusie vager: ‘We kunnen niet inschatten of het ondersteunen van sectoren middels het verlaagde btw-tarief doelmatig is.’ In het geval van musea zou het lage tarief ‘waarschijnlijk wel’ helpen. Met zo’n rapport kan het kabinet helaas alle kanten op.

Het plan cultuur zwaarder te belasten (of eigenlijk ‘gewoon’ te belasten) is niet nieuw. Sterker nog, in 2011 is een btw-verhoging op kunstvoorwerpen en podiumkunsten doorgevoerd. Dat werd per juli 2012 weer teruggedraaid. ‘Cultureel gezien was het een aderlating voor de Nederlandse beschaving’, zei toenmalig D66-leider Alexander Pechtold er terugblikkend over.

En nu, gaan we opnieuw voor die aderlating? Ik hoop echt van niet. Laat die schijfjes komkommer en die extra appel per maand dan maar liever zitten.