Lang kon Epsteins ronselaar de juridische dans ontspringen, maar nu is er geen ontkomen meer aan

Beeld Javier Muñoz

Ze mag er niet uit stappen zoals de twee belangrijke mannen uit haar leven deden, elke 15 minuten belicht een bewaker haar cel om te controleren of ze nog leeft. Zelfs voor 5 miljoen dollar borg lieten ze haar niet vrij, zelfs niet met enkelband. Als iemand met de juiste hulp zo’n enkelband in 30 seconden kan verwijderen en een privévliegtuig regelen, dan is het Ghislaine Maxwell, zei de rechter. Vele malen verdween ze van de radar, ze heeft drie nationaliteiten en machtige hulptroepen. Het was een hels karwei om haar te arresteren. Nu ze haar eindelijk hebben, laten ze haar niet meer gaan. En daarom ondergaat zij nu de vernederingen die haar vader en haar grote liefde zichzelf bespaarden.

Of haar vader, mediamagnaat Robert Maxwell, zelf voor de dood koos, achtervolgd door schuldeisers, wordt betwist. Een lezing is dat hij herfst 1991 in benevelde toestand van zijn jacht tuimelde toen hij in zee urineerde. Dat jacht heette Lady Ghislaine, naar zijn jongste dochter, zijn oogappel en zijn spreekbuis. De bladen noemden haar de mooiste vrouw van de Londense jetset.

Toen na haar vaders verdrinking de omvang van zijn fraudes bekend werd, nagelden die bladen haar aan de schandpaal. Ze verruilde Londen voor New York. Snel werd ze er gespot met durfkapitalist Jeffrey Epstein, die piramidefondsen bestierde die doorgingen voor hedgefondsen. Hij eerde haar met een bedrijf, de Ghislaine Corporation, maar had een onverzadigbare honger naar meisjes die véél jonger waren dan Lady Ghislaine. Zijn vrienden waren machtig, zonder #MeToo was hij misschien wel nooit gestopt.

Overdonderend bewijs

Als Jeffrey zich in 2019 niet in zijn cel had verhangen, had Ghislaine nu niet moeten boeten, zeggen haar advocaten. De aanklachten tegen haar zijn aanklachten tegen hem, is de lijn die de verdediging donderdag inzette in het Maxwell-proces in New York. Helaas voor haar is er wel overdonderend bewijs dat zij anderhalf decennium lang een eindeloze reeks minderjarige meisjes voor hem ronselde.

Haar advocaten kunnen haar neerzetten als slachtoffer van de liefde. De man van wie ze hield, was seksverslaafd en had als adagium: hoe jonger, hoe beter. Wie een grote liefde niet voor zichzelf kan hebben, kan hem nog wel aan zich binden door hem te geven wat hij nodig heeft, kan zij hebben gedacht. Overal speurde ze naar meisjes die ze modellenwerk beloofde. Ze oogde als ceo van een prestigieuze firma, ze werd volop geloofd. Haar slachtoffers bedienden niet alleen Epstein. Die stonden ook ter beschikking aan machtige en beroemde vrienden als Donald Trump, Bill Clinton en prins Andrew.

Nét niet groot genoeg?

Haar advocaten kunnen aanvoeren dat haar proces een vorm van klassenjustitie is: zij was nét niet groot genoeg om de juridische dans te ontspringen, in tegenstelling tot de Trumps, de Clintons en de Windsors bij wie ze kind aan huis was. Er is een beeld van Andrew met een minderjarig slachtoffer (fotograaf: J. Epstein), Ghislaine glimlacht op de achtergrond. Zij had het meisje geronseld, de zoon van de Britse koningin vergreep zich aan haar.

De verdediging kan ook de psychologische kaart spelen en betogen dat haar diensten voor de dubbele crimineel Epstein haar wraak waren op autoriteiten en instanties die ze schuldig achtte aan de dood van haar vader. Robert Maxwell was een Holocaust-overlevende en leerde zijn kinderen dat wetshandhavers nergens deugen. Hoe slechter zijn zaken gingen, hoe groter zijn paranoia werd. Ontduik, ontsnap, ontspring de dans waar je kunt, Ghislaine, zei hij tegen zijn lievelingsdochter, maar de autoriteiten kregen haar na heel lang zoeken toch te pakken.