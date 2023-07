Landbouwcommissaris Mansholt zou in deze tijden ook geen deuk in een pakje boter hebben geslagen

De vrije boeren, boer Hendrik Koekoek en de mars naar Brussel in 1971. Landbouw-hervormingen gaan altijd gepaard met protest. De Koekoeken van nu kennen en vertegenwoordigen altijd een sentiment dat kan leiden tot gewelddadigheid en gedoe. Negatief sentiment, vooral ook anti-democratisch en weinig verheffend. Als we nu eens rustig de tijd zouden nemen een portie geschiedenis te combineren met nuchter verstand, dan zouden we een stuk verder komen.

Geboren in de Westpolder, op school in Vierhuizen en boer in de Wieringermeer. Mansholt dus, Sicco. Vorige week was ik nog in de Westpolder. In deze cultuursteppe zitten veel veldleeuweriken, veel meer dan in de aangrenzende Groninger akkers. In de tijd dat Mansholt nog door die akkers zwierf was dat wel anders, met overal waar je kwam koerende zomertortels in windsingels, patrijzen in de slootkant en zingende veldleeuweriken boven vrijwel elke akker.

Mansholt noemde de veldleeuwerik zijn favoriete vogel. Gelijk had hij. Toen hij boer werd in de Wieringermeer zal hij hebben genoten van dezelfde vogels als die van zijn jonge jaren langs de zomen van de Lauwerszee.

Over de auteur

Ben Koks is liefhebber van veldleeuweriken en akkervogelonderzoeker. In juli is hij opiniemaker op zondag voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie.

Andere tijden. De opschaling van de landbouw was destijds een logisch gevolg van het streven om na de Tweede Wereldoorlog nooit meer honger toe te laten. Het begin van de opschaling die heeft geleid tot een immense industrialisatie van onze agrarische productie. Mansholt moet hebben gezien dat de afname van zijn geliefde veldleeuweriken omgekeerd evenredig verliep met de intensivering.

Tijden veranderen en in grote delen van Nederland zijn veldleeuweriken als broedvogels reeds verdwenen – de prijs die we betalen voor relatief goedkoop voedsel. Voedsel dat we als vanzelfsprekend beschouwen en in ons deel van de wereld in ogenschijnlijk onbeperkte hoeveelheden kunnen kopen. Maar schijn bedriegt. Onze voedselvoorziening staat onder druk.

Ik ken veel boeren en zit veel aan keukentafels. Vrijwel zonder uitzondering zijn er zorgen over de toekomst van het agrarisch gebied. We zouden goed gek zijn als we daar niet zorgvuldiger een debat over zouden voeren. Niet zoals het nu gaat. In mijn vorige bijdrage had ik het over jonge boer Peter, zijn geelgorzen en het landschap waarin hij zijn boterham wil verdienen. Dan moet er wel perspectief zijn. En dat kán ook, tijden zijn veranderd.

In de jaren dat landbouwcommissaris Mansholt het voor het zeggen had, wisten we nog niet genoeg over de ecologie van boerenlandvogels. Zeker niet in relatie tot het idee dat een gevarieerde landbouw en een gezonde natuur beide basisvoorwaarden zijn van een groene toekomst. Terug naar die tijden is niet nodig, maar de kennis van oude teelten en methoden moeten we zeker niet overboord gooien.

Het is ook logisch om beter na te denken over hoe het gemengde bedrijf, dat ooit de norm was in de gangbare landbouw, weer de basis wordt van het boerenbedrijf van de toekomst. Ik zie het opkopen en wegwerken van bedrijven deels als een noodzakelijk kwaad om het belastende deel van de landbouw van nu te herijken, zodat de natuurkwaliteit zich kan herstellen. Maar buiten dat, zou ik vooral het beschikbare geld gebruiken om boeren te helpen hun bedrijven om te vormen. Is niet bijzonder moeilijk naar mijn idee.

Vanuit een deel van de nationale natuurbescherming hoor je geregeld dat er een groene Mansholt zou moeten opstaan. Een goedkope metafoor, waarvan ik zeker weet dat de nuchtere Groninger boer van toen er niets mee had. Is ook klinkklare onzin. Wat we nodig hebben is goed bestuur. Een politieke cultuur die steeds problemen voor zich uitschuift, is dodelijk gebleken. Mansholt zou in deze tijden ook geen deuk in een pakje boter hebben geslagen, ik ben daar zeker van.

Het is ook bepaald niet wijs om Stikstofminister Christianne van der Wal te verdenken van een tekort aan landbouwkennis en dat soort flauwe onzin. Bestuurders van nu hebben andere kwaliteiten nodig om maatschappelijke problemen op te lossen. Het laat onverlet dat een minister die zich hard maakt voor landbouwzaken natuurlijk wel moet weten hoe bedwelmend mooi de onvolprezen veldleeuwerik zijn zang in gevarieerde landschappen laat klinken. Hoe de ecologie van dit soort kanaries in de kolenmijn zich verhoudt tot het leggen van kansrijke puzzels, om tot stabieler en toekomstgericht landgebruik te komen – dat volgt dan vanzelf, is mijn overtuiging.