Landbouw is een oeruiting van de mens. Dat is wat nog steeds tot uiting komt in de diepgewortelde sympathie voor de boer

Aanleiding voor deze column is het betoog van Tim Fransen in de Volkskrant, waarin hij een poging doet om meer diepte in het stikstofdebat te brengen. Het is dan wel weer heel jammer dat hij er niet diep genoeg induikt. Hij ziet het Bosch-Haberprocedé als startpunt van de introductie van kunstmest in de landbouw. Jammer dat hij blijkbaar niet weet dat een paar decennia daarvoor Justus von Liebig degene was die de minerale stikstof en haar rol in de plantengroei heeft ontdekt.

En het was dezelfde Von Liebig, die aan het eind van zijn carrière zijn eigen vondst nuanceerde: een eenzijdige nadruk op stikstof had een fnuikend effect op de bodemvruchtbaarheid door het verlies van organische stof. Door overmatig stikstofgebruik wordt de koolstofcomponent van de organische stof afgebroken en daarmee verliest de bodem zijn structuur en nutriënt- en vochthoudend vermogen.

Het was de founding father zelf die ook de kwalijke kanten van zijn uitvinding breed voor het voetlicht had gebracht. En natuurlijk zijn er nog altijd talloze ‘wetenschappers’ die van de daken schreeuwen dat kunstmest een zegen is voor de mensheid – Wageningen zit er vol mee – maar dat komt toch echt alleen doordat zij blijkbaar niet in staat zijn om die schaduwkanten zelf ook te zien, zoals onder andere de huidige stikstofproblemen, maar ook het mislukken van de Groene Revolutie in Afrika. LINK

Grote denkfout

Maar dit terzijde. Er zit een veel grotere denkfout in het betoog van Fransen. Achteloos vermeldt hij dat ‘de ontwikkeling van de mensheid grotendeels te herleiden is tot één enkele factor: ons vermogen om, met behulp van technologie, de natuur naar onze hand te zetten. Het klassieke voorbeeld is het bedrijven van landbouw’. Die gedachte wordt tegenwoordig breed gedragen en dan vooral door mensen die de landbouw alleen van buiten kennen. De bekendste exponent van deze opvatting is de Israëlische schrijver Yuval Noah Harari.

In zijn boek Sapiens (wereldwijd 12 miljoen exemplaren verkocht) versimpelt hij de geschiedenis van de landbouw tot een geschiedenis van technologie. Het lichaam vraagt om voedsel en om het wat makkelijker te maken in plaats van eindeloos te moeten jagen en eetbare planten zoeken, vindt de mens de landbouw uit. Feitelijk helemaal juist, maar het zegt niets over wat mensen daarbij bewoog. Alsof ik vanavond naar het theater ga voor een voorstelling, en een buitenstaander vervolgens uitlegt dat het mij gelukt is om in een theater te komen doordat ik over een fiets beschik. Dat laatste is feitelijk juist, maar zegt helemaal niets over de beweegredenen van mijn handelen.

De mens van zeven millennia geleden keek niet met een technologische blik naar de natuur. Dat wordt je duidelijk wanneer je de kunstwerken van die tijd op je in laat werken. Dat waren geen kunstwerken die in steen, hout of verf werden gemaakt (die kwamen pas enkele millennia later), maar dat waren wat wij nu onze (landbouw-)huisdieren en cultuurplanten noemen.

Allereerst was er de domesticatie (wat iets volstrekt anders is dan temmen) van de wolf, gevolgd door de herkauwers. Domesticatie van de wolf leidde tot een enorme verscheidenheid aan hondentypes en -rassen en tot op de dag van vandaag is het een raadsel hoe de mensheid dat toen heeft gedaan. Net zo’n raadsel als hoe de Perzen dan wel Afghanen later de wilde grassen tot oergranen hebben verheven.

Eeuwig raadsel

Met de (op moderne technologie gebaseerde) dna-wetenschap zijn de stappen van de oergranen Emmer en Eenkoorn naar de moderne rassen goed te volgen en te reproduceren, maar de stap van wilde grassen naar oergranen – het initiëren van fructificatie (voortbrengen van vruchten, red.) in de zaadaanleg van het gras – is nog altijd een raadsel. Dat kan alleen maar begrepen worden als je de leef- en beleefwijze van de vroege mens kunt begrijpen: de godenwereld als het natuurlijke, direct beleefbare verlengstuk van menselijk ‘denken’ en handelen, en de planten- en dierenwereld die net zo goed bij de lichamelijkheid van de mens hoorden als het eigen lichaam.

Dat wat onze verre voorouders met dier en plant deden was niets meer of minder dan de zelfverwerkelijking van de mens. In hedendaagse termen kan je het kunst noemen. Ook dat is jezelf uitdrukken in het product. En ook bij kunst speelt technologie een rol, maar het verklaart niet het kunstwerk.

Landbouw is een oeruiting van de mens. Dat is de les die de geschiedenis van de landbouw ons leert. Dat is ook hetgeen wat nu nog steeds tot uiting komt in de diepgewortelde sympathie voor de boer. En als we iets daarvan moeten leren voor de toekomst, is het wel dat in die culturele dimensie de sleutel ligt voor de broodnodige transitie.

Tom Saat is een biologisch-dynamische boer te Almere en in de maand september gastcolumnist op Volkskrant.nl.