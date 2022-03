Lagere benzineaccijns is extra Nederlandse subsidie voor Poetins oorlogsmachine

Tot drie keer toe probeerde een journalist vrijdagmiddag aan Sigrid Kaag een antwoord te ontlokken op een simpele vraag: waarom heeft het kabinet besloten geld weg te geven aan automobilisten in dikke benzineslurpers, door de accijns op brandstof voor iederéén tijdelijk een beetje te verlagen? Tot drie keer toe metselde de minister van Financiën een bouwwerk van zinnen die geen antwoord waren, zinnen over ‘een gebalanceerde keuze van het kabinet’ en over de wens ‘ook middeninkomens bij te staan’. Tot drie keer toe hoorde ik de buurman verslagen zuchten, dwars door de muur heen.

Er is geen doctorsgraad voor nodig om uit te kunnen tekenen waarom het vreemd is, en ondoelmatig, verspillend en tamelijk idioot bovendien, om in antwoord op een specifiek probleem – arme gezinnen in slecht geïsoleerde woningen komen in acute financiële problemen nu de gasprijs door het dak gaat en hebben daar ruimhartig hulp bij nodig – publiek geld in beetjes over iedereen te gaan verdelen. Geld van iedereen verkruimelen over iedereen (of erger: geld van iedereen verkruimelen over fossiele-autorijders): mijn oma noemde dat vestzak-broekzak, maar mijn oma heeft dan ook nooit in een kabinet gezeten.

Ook raar: brandstof over de hele linie iets goedkoper maken, terwijl tegelijkertijd het middellangetermijnbeleid is om de Nederlandse autovloot te elektrificeren en fossiel uit te faseren.

Nog raarder: niet regelen dat werkgevers en opdrachtgevers hun werknemers en zzp’ers gericht compenseren voor de gestegen kosten van noodzakelijk werkvervoer, en niet bepleiten dat mensen de auto laten staan voor ritten die niet nodig zijn.

Het raarst: op het moment dat Vladimir Poetin een vernietigende oorlog voert, zijn oorlogsmachine extra spekken door de olie-import uit Rusland te subsidiëren met Nederlands belastinggeld. Dezelfde Russische import waar we ‘stap voor stap’ vanaf moeten, zo zei de premier onlangs nog.

Het allerraarst: dat het kabinet de ruim 2,5 miljard euro die dit pakket gaat kosten niet in zijn geheel inzet om verlichting te verzorgen voor het deel van de bevolking dat echt aan energiearmoede lijdt, dat de gasrekening volgende maand niet meer kan betalen, dat in onoverkomelijke problemen dreigt te komen. Nu bestaat het compensatiepakket slechts deels uit een verhoging van het vangnet voor mensen met lage inkomens en weinig buffers, en voor het overige uit generieke verlagingen van accijnzen en btw op brandstof en energie.

‘We kunnen niet zo veel, we doen wat we kunnen’, zei Kaag vrijdagmiddag. ‘U kunt sommige dingen ook laten, zoals die generieke verlagingen. Waarom doet u dat niet?’, vroeg een journalist.

Het antwoord op de vraag waarom dit soort argumenten in de Haagse logica niet gelden, stond vrijdagmiddag breeduit op de website van De Telegraaf: een foto van een tankende man met daaronder het triomfantelijke citaat: ‘Eindelijk dat kwartje van Kok terug.’ Welkom in het land van ‘het is niet eerlijk’, koning koopkrachtplaatje, ‘overheid, doe iets aan mijn ongemak’, en al 31 jaar jammeren over het kwartje van Kok.

Een belangrijke les uit de coronacrisis was dat de Nederlandse samenleving niet zo goed raad weet met ongemak, crises of een dreigende schending van het recht op vakantiereizen. Een andere les was dat er in tijden van crisis grote welwillendheid is en enorme bereidheid om te applaudisseren voor ‘de helden van de zorg’, of royaal te storten op giro 555, maar dat die welwillendheid verdampt zodra de pijn zich aandient. Misschien dat ze daarom op het ministerie dachten: geef in godsnaam iederéén iets, niet alleen om de prijsschok te dempen, maar ook om het gezeur te dempen.