Laat voor de ontvanger oprechte excuses voldoende zijn, verlang niet dat we knielen.

Kransen bij het Slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Brief van de dag: Alles onbetaalbaar maken is de slogan geworden

Wat hebben Rituals en Ford ­gemeen? Beide bedrijven hebben een kwaliteitsproduct voor de middenklasse ontwikkeld dat voorheen onbetaalbaar was. Met Rituals kunnen ook mensen met een lager inkomen zich een stukje luxe veroorloven. Met de T-Ford werd de massa gemobiliseerd.

Onlangs werd bekend gemaakt dat Ford medio 2023 ophoudt met de productie van de Ford Fiesta. Net als andere producenten gaat Ford zich richten op het premium segment. Leuke, betaalbare auto’s zijn binnenkort verleden tijd. Rijden wordt net als in de 19de eeuw een activiteit die is voorbehouden aan de bovenklasse.

Hetzelfde geldt voor vliegen. Vroeger was vliegen enkel weggelegd voor de elite, maar sinds enkele decennia kan ook Jan ­Modaal de wereld ontdekken . Helaas is ook dat tijdperk voorbij. De KLM heeft net de Premium Comfort Klasse geïntroduceerd, en niet de ­Balearen maar de Waddeneilanden zijn de Hollandse Hamptons.

In de Volkskrant vind je geen advertenties meer voor C&A, maar voor Woolrich (met leuke jassen vanaf het maandelijkse netto minimumloon). Massaconsumptie wordt gezien als ­milieuvervuilend en onethisch, getuige het recente protest van Dille & Kamille tegen Black Friday. Vooruitgang is slecht. De wereldhandel moet worden stopgezet en alles moet lokaal worden geproduceerd, zodat de prijzen nog verder zullen stijgen.

Alles onbetaalbaar maken is de slogan van links geworden. Massaconsumptie heeft geleid tot een minder ongelijke samenleving, maar gek genoeg zijn het juist de meer progressieve stemmen die oproepen tot een terugkeer naar de ‘romantiek’ van de pre-industriële 19de eeuw zonder die akelige, verwende middenklasse.

Frances Dethmers, Giethoorn

Knokploegen

In december vorig jaar schreef columnist Teun van de Keuken over de menselijke neiging zich af te sluiten van alle ellende in de wereld, zoals corona, slechte leiders, gevaarlijke mensen. Zijn afsluitende zin over de gevolgen van dit escapisme bleek profetisch: ‘Als je heel goed luistert, hoor je in de verte de bruine laarzen al marcheren’.

Het is er namelijk niet beter op geworden. Na de tractorprotesten over stikstof weten we dat gewelddadige eigenrichting in Nederland een aanstekelijke succesformule is. Recentelijk is met gelijksoortig geweld een einde gemaakt aan een vreedzame demonstratie van Kick Out Zwarte Piet.

De grondwet lijkt voor de machten die op handhaving moeten toezien, zoals minister en burgemeesters, ondergeschikt aan kortetermijn-eigenbelang. Het heeft er alle schijn van dat zij hier het gevaar niet van inzien. De doelen van kwaadwillenden kunnen eenvoudig behaald worden, als ‘de goeden’ toekijken en niets doen.

In de podcast De Kamer van Klok vragen Raoul du Pré en collega’s zich af hoe de verstoorders van de KOZP-demonstratie in Staphorst het beste genoemd kunnen worden. Laten we het beestje bij zijn naam noemen: het juiste woord hiervoor is knokploegen. In Nederland anno 2022 boeken racistische knokploegen succes, terwijl de handhavers toekijken en niets doen.

Matthijs Krooi, Maastricht

Excuses

Hoe oprecht zijn excuses als de ontvanger ze dicteert, aldus Ger Lugtenberg in de brievenrubriek van 1 december.

Niemand wil echter excuses dicteren. Men wil overleg over de manier en het tijdstip waarop excuses gemaakt worden. Dat is vrij normaal in beschaafde samenlevingen.

Getuigt het nou van smaak, overleg en gevoel voor verhoudingen, geeft het ­cachet, dat Nederland excuses wil maken over het slavernijverleden aan Suriname door een afstammeling van tot slaaf gemaakten, minister Weerwind? Een merkwaardige spagaat voor een ­dienaar van de Kroon.

Rinaldo van Rhemen , Den Haag

Excuses (2)

Gemme van Burmania weigerde in de 16de eeuw voor Philips II te knielen omdat Friezen alleen voor God knielen (‘Wy Friezen knibbelje allinne foar God’). Opgegroeid in Friesland komt deze opmerking vaak in mijn hoofd op als ik lees over de excuses die Nederland zou moeten maken voor ons slavernijverleden.

De lijst waarop staat hoe, door wie en wanneer die excuses gemaakt worden wordt steeds langer, het verschil tussen excuses en vernedering steeds korter.

Laat voor de ontvanger oprechte excuses voldoende zijn, verlang niet dat we knielen.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Excuses (3)

Ik las met verbazing het bericht over het aanbieden van excuses over het slavernijverleden. Op 19 december gaan ministers en staatssecretarissen naar zeven plaatsen in het Caribisch gebied: Suriname, St. Maarten, Aruba, Saba, Curaçao, Bonaire en St. Eustatius.

Waarom niet naar Guyana? Daar hebben de Nederlanders in de voormalige kolonies Berbice, Essequibo en Demerara zo’n 200 jaar slavernij bedreven voordat deze kolonies begin 19de eeuw in Engelse handen overgingen.

Als gevolg van de slechte praktijken van Nederlandse slavenhouders vond in Berbice zelfs de grootste opstand van tot slaaf gemaakten in het Caribisch gebied voor de Haïtiaanse Revolutie plaats (zie ook mijn boek Bloed in de rivier: het onbekende verhaal van de massale slavenopstand in een Nederlandse kolonie). Honderden tot slaaf gemaakten lieten daarbij het leven.

Excuses voor het slavernijverleden zouden, lijkt mij, zeer op zijn plaats zijn in Guyana.

Marjoleine Kars, historicus MIT History, Cambridge (Verenigde Staten)

Bijstand

Uitkeringsgerechtigden mogen vanaf 2024 giften ontvangen van 1.200 euro per jaar, inkomsten hebben door verkoop van spullen en mantelzorg verlenen. Dat het pas vanaf 2024 mag komt doordat er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd moet worden. Niets staat echter gemeenten – die de controle uitvoeren – in de weg om dit vanaf nú al, zoals wel meer in Nederland, te gedogen.

Niek van Dijk, Amsterdam

Martelkamer

Angstcultuur, sociale onveiligheid, ongewenst gedrag, dubbel misbruik, grenzen die zijn overschreden, publieke terechtstellingen, kloven, veel zielige mensen, en dat allemaal in Nederland: als lezer van de Volkskrant waan je je soms in een martelkamer. En dan is daar ineens Ibtihal Jadib, een columnist die het niet allemaal beter weet, maar op beschaafde toon, zonder moralisme of koude hypocrisie, rust brengt in al die ellende. Hulde.

Willem Beusekamp, Amsterdam

Held

Een held is een held en je mag hem dus ook gewoon een held noemen, stelt ­columnist Elma Drayer. Een waarheid als een koe. Maar wie is een held? Vraag een held of hij een held is en hij zal dat altijd ontkennen. Dat doen alle helden namelijk, zelfs die op sokken.

Boudewijn Otten, Groningen

Verband

Op pagina 2 van de krant van 1 december stonden de column van Marcia Luyten ‘Door de natuur te beschermen is de mens zelf ook beter af’ en het artikel ‘Steeds meer Nederlanders kampen met psychische aandoeningen’ naast elkaar afgedrukt. Heeft de redactie hier ook een verband gezien?

Corien Neleman, Breda

Schurft

Fijn dat het artikel over scabiës (Ten eerste, 28/11) aandacht besteedde aan het doolhof waarin studentenhuizen belanden wanneer zij in actie moeten komen om schurftmijt te behandelen.

In ons studentenhuis hebben we inmiddels enkele keren moeten behandelen tegen schurft, maar het is vooral de gekmakende tegenstrijdigheid van adviezen van huisarts, apotheker en GGD die erin hakt. Bij verschillende apotheken krijg je tegenstrijdige adviezen over de behandeling, en de meegegeven informatiebrieven zijn afkomstig van verschillende GGD’en.

Opmerkelijk detail: die brieven komen niet van de GGD in onze eigen regio. Wie vervolgens op het RIVM rekent om erachter te komen wat dan wel de juiste behandeling is, komt van een koude kermis thuis. Het rijksinstituut houdt wéér andere behandelvoorwaarden aan dan de GGD’en.

Het doet allemaal sterk denken aan het begin van de covid-19-pandemie, waar overheidsinstanties slecht in staat waren de situatie binnen studentenhuizen in te schatten en studenten van ­gepast advies te voorzien.

Het is hoog tijd dat de GGD op landelijk niveau actie onderneemt en de aanpak coördineert, zoals uiteindelijk ook tegen het coronavirus goed heeft gewerkt. Want de enige die baat heeft bij het huidige beleid, is de schurftmijt zelf.

Jacob Uwland en Robin Roovers, studenten, Utrecht

Doodlopende weg

Eindelijk iemand aan het woord die feilloos de pijnpunten aanstipt bij de aanpak van de aanstormende klimatologische en ecologische rampen. Volgens Paul Schenderling is het ten koste van alles willen verduurzamen zonder daarbij verstandig om te gaan met onze planeet een doodlopende weg.

Als inwoner van Duitsland woon ik in een land waar, boven op de reeds aanzienlijke hoeveelheid windturbines, nieuwe wetgeving het mogelijk maakt om ook in bossen en natuurgebieden zonne- en windparken te realiseren. Tegelijkertijd kost een bratwurst minder dan een blik kattenvoer en mag je op snelwegen nog steeds 180 km/u (of harder) rijden.

John Tampobolon, Kranenburg (Duitsland)

Shell

In het voorjaar won ik bij de Reclame Code Commissie (RCC) een rechtszaak tegen Shell, dat zich in een reclamecampagne etaleerde als ‘aanjager van de energietransitie’. Shell gebruikt die slogan ten onrechte, oordeelde de RCC: Shell haalt nog steeds het leeuwendeel van zijn miljardenwinsten binnen via fossiel, is niet van plan dat te veranderen en zoekt nog steeds nieuwe fossiele bronnen om het verdienmodel voort te zetten.

Mijn verbijstering is groot dat de krant op de opiniepagina’s van 1 december president-directeur Marjan van Loon de ruimte geeft om min of meer dezelfde door de RCC verboden voorstelling van zaken te etaleren.

Jos Koning, Nijmegen