Laat recenseren van sterrenrestaurants en dure mode over aan anderen en blijf een echte volkskrant

Voedselbank op het Markasserplein in Amsterdam-Oost. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Brief van de dag

Terwijl in Nederland de voedselbanken het aantal deelnemers zien toenemen, steeds meer volwassenen en honderdduizenden kinderen in armoede gaan leven, kinderen zonder ontbijt naar school gaan, lees ik in het Volkskrant Magazine een recensie van een restaurant waar je op een avondje ‘eten en drinken’ minimaal 400 euro kwijt bent. Hoe geloofwaardig ben je als de Volkskrant als je in de commentaren vol compassie en kritisch schrijft over de toename van de armoede in het rijke Nederland. Een kritische bezinning op de onderwerpen waarover je in deze voor vele Nederlanders zeer moeilijke tijden in het Magazine schrijft, lijkt mij noodzakelijk. Laat het recenseren van sterrenrestaurants, dure mode en design over aan andere bladen en blijf een echte volkskrant; dan blijf je in je commentaren geloofwaardig.

Hans van der Geest, Oosterbeek

Leerlingen

Ik mis in het stuk van de heer Theo Bekker waar het éígenlijk om zou moeten gaan in het onderwijs: de leerling. Al jaren hoor ik leerkrachten, directies, mensen van het samenwerkingsverband, de ministeries (en zelfhulpverleningsinstanties) praten over het onderwijs. Dan gaat het altijd over de leerkrachten: te weinig geld, te weinig begeleiding, te weinig tijd. Te veel leerlingen...

Waar is de bevlogen leerkracht die zijn of haar roeping vindt in kinderen begeleiden naar hún toekomst? Die ook eens positief kan zijn over het onderwijs. Want zolang het onderwijs zélf negatief en ontevreden blijft over het onderwijs, zal geen leerling later het onderwijs in willen. En dan zijn er helemaal geen leerkrachten meer.

De leerlingen van nu zijn de mogelijke leerkrachten van later.

Carin van de Ploeg, Zwolle

Knap

‘Een kwart van onze 15-jarigen is ­praktisch ongeletterd’, is te lezen in het interview met minister voor ­Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma. Toch knap dat in dit afgelopen schooljaar 93 procent van onze middelbare scholieren is geslaagd voor het eindexamen.

Han Snijders, Eindhoven

Minicruise

Briefschrijver Mark Molenaar beoordeelt de opvang van minstens duizend asielzoekers op een cruiseschip terecht als een zinnige bestemming en vraagt zich af wat te doen met de rest.

Beste Mark, hierbij een deel van het antwoord: Social Deal biedt een 3-daagse minicruise aan vanuit de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. De minicruise, waarvoor zich inmiddels ruim 3.550 mensen hebben gemeld, kost 158 euro. De deal wordt aangeboden met een korting van 57 procent.

De vaartijd naar Kristiansand in Noorwegen bedraagt 18,5 uur. Aankomst op dag twee om 10.30 uur en vertrek 4 uur later om 14.30 uur. Nogmaals 18,5 uur varen, terug naar de Eemshaven in Nederland. Het grootste passagiersschip van Nederland vaart 37 uur op hoge snelheid en met een diepgang van 6,5 meter om 1.500 mensen gedurende 4 uur te laten slenteren en shoppen in Noorwegen.

Dat is wat er met één van de rest van de cruiseschepen gebeurt. En dat drie keer per week. Onbegrijpelijk.

Cees Jansen, Vlijmen

Stormram

Blaas de loftrompet, Amsterdam gaat duizend vluchtelingen opvangen naast de 2.100 die de stad al herbergt. Een geweldige prestatie, aldus wethouder Rutger Groot Wassink in de Volkskrant: ‘Wij zeggen bijna altijd ja als het COA bij ons aanklopt’.

In de provincie Groningen worden 4.650 vluchtelingen opgevangen. Dat betekent dat Groningen meer dan tweemaal zoveel vluchtelingen per inwoner opvangt dan Amsterdam. Dit terwijl we midden in een aardbevingsdrama zitten en het gemiddelde inkomen in Groningen 50 procent lager is dan dat in Amsterdam. Tijd voor het COA om minder bij Groningen en vaker bij Amsterdam en Wassink aan te kloppen. Bij voorkeur met een stormram.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Humaan

Er gaat de komende jaren 600 miljoen euro bezuinigd worden op de thuiszorg. Maar er gaat ook 700 miljoen extra naar de opvang van asielzoekers. Wij voelen ons verplicht asielzoekers humaan op te vangen. Maar blijkbaar is de politieke urgentie minder groot als het om de verzorging van onze ouderen gaat.

Harry Kampinga, Almelo

Privacywetgeving

Ton van Rietbergen hekelt terecht de doorgeslagen toepassing van privacywetgeving. Ik moest mij onlangs met mijn zoon melden aan de balie in ons ziekenhuis. Hij was 12 jaar geworden en moest er toestemming geven om mij als vader online toegang tot zijn dossier te laten houden. En dat terwijl hij nog steeds niet zelf mag bepalen hoe laat hij naar bed gaat. De baliedame vond het ook belachelijk maar ja, privacywetgeving.

Bart Westmaas, Eelde