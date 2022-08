Laat op Lelystad Airport alleen insecten vliegen

Werkzaamheden rond Lelystad Airport voor de uitbreiding van het vliegveld. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Brief van de dag

Het verbaast mij al tijden. Waarom wordt Lelystad Airport niet ingericht voor statushouders? Starters en studenten zijn ook welkom.

Tevens mensen die op urgentielijsten staan, zoals daklozen (met een baan). Een zeer divers gezelschap naast Lelystad. Ruimte zat om projecten te ontwikkelen. Zoals een moestuin aanleggen, (fruit)bomen planten, bloemen zaaien, een grote vijver. Maak die kale stenen vlakte groen, goed voor de biodiversiteit.

De bewoners kunnen zich uitleven en er later van eten. Het vliegveld wordt omgetoverd in een levend paradijs. Vogels, kikkers, insecten worden de aankomende en vertrekkende gasten. Hier geen vliegschaamte.

Pien van der Kleij, Bovenkarspel

Groningse vlag

Om voor eens en voor altijd een eind te maken aan het gedoe met omgekeerde vlaggen, stel ik voor onze nationale driekleur te vervangen voor de Groningse vlag.

Dat zal op weinig weerstand stuiten lijkt mij. Het rood, wit en blauw blijven vertegenwoordigd. En dat alles rond een groene kern. En zeer essentieel: op de kop blijft deze vlag geheel zichzelf.

Martin Sikkens, Haren

Regenboogvlag

Een vlag is een belangrijk symbool. Teken van actie, teken van zichtbaarheid, teken van verbondenheid. Dat geldt ook voor de Pride/regenboogvlag. Vorige week werd deze bij de opening van de Pride-week, door de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West, gehesen aan de Sloterplas. Binnen 48 uur is de vlag verdwenen.

Degene die dit deed, zal verbaasd opkijken, want waar één vlag verdwijnt, komen er tien voor terug. We zijn hier en we zijn zichtbaar. We zijn krachtig én kwetsbaar. En bovenal liefdevol. Happy Pride.

Ad van Dam, Amsterdam, Nieuw-West

Shirtloos

‘Het beeld van een shirtloze vrouw in een sport- bh, uiterst belangwekkend’, volgens commentator Lucy Ward. Hoezo belangwekkend en dan nog wel uiterst?

Volgens Ward is de sport gediend met shirtloze prestatie vierende vrouwen. Kijken ze in het Verenigd Koninkrijk dan nooit naar atletiek? Het zelfbewustzijn en de kracht van de vrouwelijke atleten blijkt nou juist uit het afzweren van de shirtloze outfit.

Elly van den Boom, Den Haag

Inflatie

Ik lees overal dat de ECB de rente fors moet verhogen om de inflatie te beteugelen. Maar is dat wel de goede strategie? De huidige inflatie heeft een andere oorzaak dan ‘gewone’ inflatie. De gewone inflatie is het resultaat van grote vraag naar goederen, diensten en krediet, door particulieren en bedrijven, waardoor de prijzen stijgen, hoogconjunctuur. Door de rente dan te verhogen neemt in de regel de oververhitting van de economie af. De huidige inflatie heeft als oorzaak de sterk gestegen energieprijzen.

Deze, van buitenaf komende, hoge energieprijzen worden op alle fronten doorberekend. Verwarming, elektriciteit, transport, kasteelt etc, alles wordt duurder. Deze geïmporteerde inflatie beteugel je niet met een hogere rente. Nee, dat is zelfs funest voor de economie. Als naast bovengenoemde prijsstijgingen nu ook nog geld lenen duurder wordt, dan wordt de economie dubbel geraakt. Dan gaan we op weg naar stagflatie. Slecht idee dus.

R. Dekker, Zaandam

Doof

De titel van de column van Ibtihal Jadib verbaast me: ‘Wat is toch de reden van die Oost-Indische doofheid van onze bewindslieden?’ De krant is kennelijk ongevoelig voor de racistische en koloniale connotatie die de term ‘Oost-Indisch doof’ heeft.

Ewout van Galen, Amsterdam

Weidekoe

Ik rij met enige regelmaat hier door het prachtige Groningse land en ik weet zeker dat het cijfer ‘77 procent’ van de melkveebedrijven in Groningen heeft de koeien in de wei, niet klopt. Zo tussen Middelstum en Lauwersoog (35 km) zie ik misschien twee keer een piepklein stukje weiland met dan wel opeens heel veel koeien. Verder is het land leeg. Alles staat binnen. Misschien moet u nog iets dieper graven in de cijfers die u van het CBS krijgt. De vraag is natuurlijk hoe het CBS komt aan deze getallen. Zou het kunnen dat boeren zelf opgave mogen doen?

Marten Lenstra, Middelstum

Indrukwekkend

Wat een indrukwekkende serie, ‘Die ene melding’ van Wil Thijssen. Ik ben mijn loopbaan begonnen bij de Politiebond en weet hoeveel politiemensen meemaken, waar een burger geen weet van heeft.

Elleke Davidse, Voorburg