Laat ook andere vluchtelingen aan hun leven hier beginnen

Afgelopen zomer werd ingegrepen door de politie tijdens een demonstratie tegen de komst van honderden vluchtelingen uit Afghanistan bij de noodopvanglocatie in Harskamp. Beeld ANP

Voor Oekraïense vluchtelingen lukte het gemeenten om in slechts twee weken tijd 25 duizend opvangplekken te realiseren. Een geweldige prestatie die vooral duidelijk maakt hoeveel er plotseling kan als de nood hoog is en het hart warm. Nu blijken leegstaande casino’s, cruiseschepen of kantoorgebouwen ineens wel geschikt voor tijdelijke bewoning.

De ruimhartige opvang voor Oekraïense vluchtelingen staat in schril contrast met de minimale bereidheid van gemeenten voor opvang van asielzoekers uit andere oorlogsgebieden zoals Syrië of Afghanistan. Van de circa 37 duizend asielzoekers in de Nederlandse azc’s heeft eenderde al een verblijfsstatus. Ook zij zouden zich graag in een gemeente willen vestigen om aan hun nieuwe leven te beginnen: met inburgering, werk, school of de voltooiing van hun – door oorlog afgebroken – opleiding.

Door de crisis op de woningmarkt is er voor hen geen huisvesting en dus zitten velen van hen nog steeds in azc’s, waar hun leven ‘on hold’ staat. De asielketen is inmiddels zo verstopt dat het aanmeldcentrum in Ter Apel zich deze week gedwongen zag om een illegale tent te plaatsen om honderden mensen te huisvesten die al dagen op stoelen of op de grond slapen.

De nieuwe staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) wil gemeenten niet dwingen asielplekken aan te bieden, maar hij zou wel lessen kunnen trekken uit de zoveelste asielcrisis. Elke keer dat er in paniek nieuwe plekken moeten worden gezocht omdat de capaciteit vroegtijdig is afgeschaald, brokkelt het draagvlak voor vluchtelingenopvang verder af. Het kabinet moet daarom nu echt zorgen voor structureler, en vooral kleinschaliger opvangcapaciteit. Daar is namelijk wel draagvlak voor te vinden en het biedt asielzoekers bovendien de gelegenheid sneller te integreren in de gemeente waar ze zich vestigen.

De flexibiliteit waarmee nu voor Oekraïense vluchtelingen huisvesting en toegang tot de arbeidsmarkt wordt geregeld, zou een inspiratie moeten zijn voor gemeenten om ook de statushouders uit andere landen versneld op weg te helpen. Van der Burg deed een goede voorzet in het Veiligheidsberaad: breng de 12 duizend statushouders die nu een opvangplek bezetten, vast over naar een hotel in de gemeente waar ze zullen worden gehuisvest. Dan kunnen zij ook eindelijk beginnen aan hun leven.