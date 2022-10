Laat ‘onze architecten’ plannen maken voor wijken met flexwoningen

Flexwonen in buurtschap Te Veld bij Eindhoven. Beeld Marcel van den Bergh

Om de woningbouw-taakstelling te kunnen verwezenlijken zullen er grote aantallen gelijksoortig in de fabriek gemaakte kleine woonunits moeten komen. Momenteel gaat de discussie alleen over locaties en aantallen flexwoningen.

Projectontwikkelaars en grote aannemers komen niet verder dan lange blokken woonunits naast elkaar in 3 of 4 bouwlagen te plannen, waarin mensen komen die allemaal in een zelfde positie verkeren. De basis voor gettovorming, criminaliteit, discriminatie, en desintegratie.

Nederland heeft enkele wereldberoemde architecten, die aangetoond hebben dat ze een visie ook kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld plan The Valley in Amsterdam.

Het zou heel goed zijn indien de overheid er voor zorgt dat deze architecten worden ingeschakeld om met de blokjes te schuiven, te stapelen en om een goed stedenbouwkundig plan te maken zodat er woonkwaliteit met toekomstwaarde ontstaat in plaats van getto-vorming.

Paul Dinant, Amsterdam

Marktwerking

Dank voor de mooie column van Merel van Vroonhoven. Zij keert zich terecht tegen de neoliberale spelregels die de NS vanuit Brussel bedreigen. Zij pleit ervoor dat de regering de Brusselse druk negeert door de eisen van openbare aanbesteding van het hoofdspoornet te negeren. Haar advies aan staatssecretaris Heijnen: ‘Wees niet het braafste meisje van de Brusselse klas’.

Ik ga graag een stap verder. Het is hoog tijd om de Brusselse spelregels eens goed tegen het licht te houden om ongelukken te voorkomen. ‘Brussel’ heeft nog steeds niet door dat de maatschappij aan andere spelregels behoefte heeft dan die van marktwerking. Dit is gevaarlijk want de Europese Commissie blijft met een begerig oog ook kijken naar andere delen van de publieke sector om die onder marktwerking te brengen.

Gerard Scholten, Uithoorn

Energietransitie

De vrijdagkrant (28/10) probeert ons nog optimistisch te stemmen met de mededeling op de voorpagina dat de wereld is wakker geschud en we nog niet reddeloos verloren zijn als we maar massaal en rigoureus overstappen op duurzame energie. Maar de zaterdagkrant maakt duidelijk dat hoewel inmiddels wakker, we al veel te laat zijn.

Alle energietransitieplannen maken het onmogelijk om in onze energieslurpende maatschappij, binnen redelijke tijd duurzaam zelfvoorzienend te worden. Dat maakt ons andermaal afhankelijk van externe leveranciers, zoals zonneparken in Afrika, en daarmee doemt meteen weer een volgende valkuil met een virtuele Poetin op. Alleen drastisch matigen biedt ons nog een uitweg. Helaas een boodschap die slecht verkoopt en ons vanzelf weer in slaap sust.

Ton ten Barge, De Heurne

Werkstress

Met instemming las ik het stuk ‘We hebben als maatschappij echt een probleem met alcohol’, waarin kinderarts en hoogleraar Nico van der Lely stelt dat er veel te weinig aandacht is voor de preventie van alcohol- en tabakmisbruik. Wanneer hem echter terloops gevraagd wordt naar de torenhoge werkdruk onder artsen, antwoordt van der Lely: ‘Hard werken hoort bij het vak. Dat is van alle tijden.’

Dat is ironisch, omdat ook werkstress allerlei gezondheidsschade oplevert, en zo in het rijtje van alcohol en tabak kan aansluiten. Niets dan hulde voor het initiatief van Van der Lely, maar het is ook tekenend voor de medische sector zelf dat een arts gericht op preventie werkstress nog altijd in zijn blinde vlek heeft zitten.

Thomas Moerland, Leiden

El Bosco

Jan Rob Dijkstra meent dat de Tuin der lusten van Jheronimus Bosch, in bezit van het Prado in Madrid aan Nederland toebehoort (Brieven, 29/10). Dat is wel erg kort door de bocht. Het schilderij is gemaakt in opdracht van een lid van het huis Nassau, woonachtig in Brussel. Nederland bestond (nog) niet, de lage landen waren onderdeel van het Spaanse rijk. Het is dus logisch dat deze schilder door de Spanjaarden wordt gezien als ‘Spaans’ , vandaar de naam El Bosco. Op het moment dat Willem van Oranje in opstand kwam tegen Philps II en vervolgens de benen nam naar de republiek hing dat schilderij nog steeds in Brussel. Je kunt dus met evenveel recht beweren dat het thuishoort in het huidige België.

Jos Bakker, ‘s Hertogenbosch